[{"available":true,"c_guid":"28ffc999-f266-411b-b32b-add1c58e3a24","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sorra fogadta el a Parlament azokat a törvényjavaslatokat, melyeket még március végén, korlátlan felhatalmazással a zsebében nyújtott be a kormány. Többségüknek semmi köze a járványhoz, ha csak annyi nem, hogy így sokkal kisebb visszhangja volt, mint lehetett volna egy normál időszakban.

","shortLead":"Sorra fogadta el a Parlament azokat a törvényjavaslatokat, melyeket még március végén, korlátlan felhatalmazással...","id":"20200519_parlament_torveny_budapest_belgrad_kozmunka_kozalkalmazott_jarvany_koronavirus_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28ffc999-f266-411b-b32b-add1c58e3a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29977fdf-3619-4f28-98c2-d254930ac607","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_parlament_torveny_budapest_belgrad_kozmunka_kozalkalmazott_jarvany_koronavirus_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. május. 19. 20:44","title":"Dömping a Parlamentben: átmentek a felhatalmazási törvény után benyújtott javaslatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windowsba épített Defender antivírus sok hasznos funkcióval rendelkezik, de ezek használatához magasabb hozzáértési szint szükséges. Az alábbi szoftverrel jóval egyszerűbben elvégezhetők olyan beállítások is, melyek egyébként rejtve vannak.","shortLead":"A Windowsba épített Defender antivírus sok hasznos funkcióval rendelkezik, de ezek használatához magasabb hozzáértési...","id":"20200520_windows_defender_virusirto_rejtett_beallitasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc16d31a-81dc-4ac4-b3b8-7eabb722e7f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_windows_defender_virusirto_rejtett_beallitasok","timestamp":"2020. május. 20. 08:03","title":"Remek Windows-trükk: ezzel előcsalogathatja a rejtett vírusirtó-beállításokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63abe05-c581-47b3-829e-95efbaca572d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a Rolls-Royce riválisnak szánt Aurus Senat hasmagasságát túl szerénynek találják.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a Rolls-Royce riválisnak szánt Aurus Senat hasmagasságát túl szerénynek találják.","id":"20200520_sportterepjaro_keszult_a_putyinfele_orosz_luxusautobol_aurus_senat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e63abe05-c581-47b3-829e-95efbaca572d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18956f62-b144-40db-9f0a-e6f14123c840","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_sportterepjaro_keszult_a_putyinfele_orosz_luxusautobol_aurus_senat","timestamp":"2020. május. 20. 09:21","title":"Sportterepjáró készült a Putyin-féle orosz luxusautóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e1ff32-1c75-4191-b248-787ac0b1cf33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már van Linux operációs rendszer, miért ne legyen hozzá megfelelő billentyűzet – gondolhatták a coloradói System76 cég munkatársai, és merészen megváltoztatták a hagyományos adatbeviteli eszközt.","shortLead":"Ha már van Linux operációs rendszer, miért ne legyen hozzá megfelelő billentyűzet – gondolhatták a coloradói System76...","id":"20200519_system76_ceg_billentyuzet_linux","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12e1ff32-1c75-4191-b248-787ac0b1cf33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45018e1c-c6e0-4735-8c6d-6ab9fe36012f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_system76_ceg_billentyuzet_linux","timestamp":"2020. május. 19. 12:03","title":"Más lesz, mint amit eddig megszokott: újfajta billentyűzetet készít egy linuxos csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38556e2d-261a-4e39-9ae8-a39f4da2d928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők már jelezték, hogy nem tudnak részt venni a népjóléti bizottság mai, szerdai ülésén.","shortLead":"A kormánypárti képviselők már jelezték, hogy nem tudnak részt venni a népjóléti bizottság mai, szerdai ülésén.","id":"20200520_nepjoleti_bizottsag_lelegeztetogep_meghallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38556e2d-261a-4e39-9ae8-a39f4da2d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6b42ed-898e-4c79-b290-07f57d275aeb","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_nepjoleti_bizottsag_lelegeztetogep_meghallgatas","timestamp":"2020. május. 20. 14:41","title":"A fideszesek nem mennek el a lélegeztetőgépek ügyét firtató meghallgatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b987b5-76fe-4d5d-8154-445387fae13b","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"Kásler főtiszttel, aki a döntő csatában leesett a lóról, valamit kezdeni kell. De Orbán Viktor soha nem mondja, hogy \"bocs, tévedtem\". Vélemény.","shortLead":"Kásler főtiszttel, aki a döntő csatában leesett a lóról, valamit kezdeni kell. De Orbán Viktor soha nem mondja...","id":"20200519_Tamas_Ervin_Kasler_Miklos_ugy_megy_hogy_marad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78b987b5-76fe-4d5d-8154-445387fae13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c3a1d1-92ab-45b7-9aed-919273334c6e","keywords":null,"link":"/360/20200519_Tamas_Ervin_Kasler_Miklos_ugy_megy_hogy_marad","timestamp":"2020. május. 19. 17:15","title":"Tamás Ervin: Miniszter, alsógatyára vetkőzve, a szuterénbe száműzve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db629917-b42d-44a4-9131-9c9a5b1b5109","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Camus A pestis című regényét a járványhelyzet miatt ismét nagy érdeklődés övezi, most pedig egy olyan szöveget olvashatnak az írótól a magyar olvasók, amely a regény előmunkálatai során született.","shortLead":"Camus A pestis című regényét a járványhelyzet miatt ismét nagy érdeklődés övezi, most pedig egy olyan szöveget...","id":"20200520_albert_camus_a_pestis_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db629917-b42d-44a4-9131-9c9a5b1b5109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a7750e-0bea-463b-9de7-62fca5634222","keywords":null,"link":"/kultura/20200520_albert_camus_a_pestis_","timestamp":"2020. május. 20. 14:03","title":"Albert Camus magyarul eddig ismeretlen szövege jelent meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f513e2-6de4-4655-ac09-d81cd648b534","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Mindenben, amivel foglalkozom, tetten érhető, amit a sakkon keresztül tanultam” – mondja a sakknagymester és sakkolimpikon, feleség, édesanya és sok minden más. Különleges múltjának és jelenének szakaszait együtt tekintettük át. És a jövőbe is bepillantottunk.","shortLead":"„Mindenben, amivel foglalkozom, tetten érhető, amit a sakkon keresztül tanultam” – mondja a sakknagymester és...","id":"20200519_Polgar_Judit_Folyamatos_flowban_keresed_a_megoldast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2f513e2-6de4-4655-ac09-d81cd648b534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93818c51-8ec4-4ee2-877f-3b734cb8d1eb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200519_Polgar_Judit_Folyamatos_flowban_keresed_a_megoldast","timestamp":"2020. május. 19. 12:15","title":"Polgár Judit: „Folyamatos flow-ban keresed a megoldást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]