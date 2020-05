Idén tavasszal a megszokottnál is több apróságot fedezhetnek fel a figyelmes látogatóink a Vadasparkban sétálva, és nem csak a patások körében örvendhetünk kölykök, fiókák születésének. Múlt héten a kecskéket, muflonokat, szarvasokat mutattuk be, most a kisebb, de természetvédelmi szempontból jóval jelentősebb karmosmajmok születéséről számolunk be, elsőként a két március 30-án született csupaszpofájú tamarinról. Spike és Marilia, egy angliai és egy holland állatkertből érkezett szülőpár már gyakorlottnak számít. A fajmentő tenyészprogram (EEP) sikeréhez már második évben járulnak hozzá, és rendben fel is nevelték utódaikat.

Két csupaszpofájú tamarin született legutóbb, amelyek az első napok után már legtöbbet apjukba kapaszkodva láthatók. A karmosmajmoknál ugyanis a hímek és idősebb testvérek hordozzák legtöbbet a kölyköket. Közösen óvják, védik és gondozzák őket, az anyjuk elsősorban etetésre fogadja őket magához. Ennek oka az, hogy bár a karmosmajmok kis méretűek, a testtömegükhöz képest a kölykeik elég nagyok, így szükséges a családtagok segítsége, főleg az erőteljesebb hímeké.

Csupaszpofájú tamarinok születettek a Szegedi Vadasparkban március 30-án.

© Szegedi Vadaspark

A csupaszpofájú tamarinból egyre kevesebb él Brazília fogyatkozó esőerdeiben, a Rio Negro és az Amazonas mentén, ezért veszélyeztetett fajnak számít. Az erdőirtások sok más őshonos állat létét is veszélyeztetik, ezért is fontos, hogy állatkertek biztonságában is fennmaradjanak ezek a fajok. Az oroszlánmajmokhoz hasonlóan a csupaszpofájú tamarinokat is csak a brazíliai természetvédelmi hatóság engedélyével tarthatják az állatkertek, így a Szegedi Vadaspark is.