Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 3641-en fertőződtek meg hazánkban, világszerte pedig már 5 millióan. Az Egyesült Államokban százezerhez közelít a halálos áldozatok száma. Koronavírus-hírek percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Már 3641-en fertőződtek meg hazánkban, világszerte pedig már 5 millióan. Az Egyesült Államokban százezerhez közelít...","id":"20200521_Ujabb_43_fertozottet_talaltak_Magyarorszagon_az_Egyesult_Allamokban_mar_95_ezer_halott_van__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b17841a-20ec-4641-b788-5f76bf11d2de","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Ujabb_43_fertozottet_talaltak_Magyarorszagon_az_Egyesult_Allamokban_mar_95_ezer_halott_van__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 21. 07:20","title":"Újabb 43 fertőzöttet találtak Magyarországon, az Egyesült Államokban már 95 ezer halott van – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479a7504-5cb8-4d8b-a401-d60d500b1e7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dán játékóriás mögött két másik multi végzett még a dobogón.","shortLead":"A dán játékóriás mögött két másik multi végzett még a dobogón.","id":"20200520_lego_magyarorszag_legvonzobb_mnunkahely_ranstad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=479a7504-5cb8-4d8b-a401-d60d500b1e7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1db637-5ab0-4f6d-94bc-fcf6671bf8f2","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_lego_magyarorszag_legvonzobb_mnunkahely_ranstad","timestamp":"2020. május. 20. 14:10","title":"A nyíregyházi Lego-üzem lett Magyarország legvonzóbb munkahelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mire használják az európai bírák a szolgálati autójukat? – tette fel a kérdést a testület.","shortLead":"Mire használják az európai bírák a szolgálati autójukat? – tette fel a kérdést a testület.","id":"20200520_Nem_csak_a_nemetek_az_EP_is_tamadja_az_Europai_Birosagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64869704-011b-49b8-9a14-235f7c5cfa3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_Nem_csak_a_nemetek_az_EP_is_tamadja_az_Europai_Birosagot","timestamp":"2020. május. 20. 17:15","title":"Nem csak a németek, az EP is támadja az Európai Bíróságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hét hónapja tartó sodródását a jétáblákkal hetekre megszakítja újabb személyzetváltás miatt a Polarstern északi-sarkvidéki kutatóhajó.","shortLead":"Hét hónapja tartó sodródását a jétáblákkal hetekre megszakítja újabb személyzetváltás miatt a Polarstern...","id":"20200519_polarstern_legenysegvaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09dbfd27-21ce-4911-9f6a-ebefea18b871","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_polarstern_legenysegvaltas","timestamp":"2020. május. 19. 20:33","title":"Hetekre meg kell szakítani északi-sarki sodródását a Polarstern kutatóhajónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6886f067-ea66-49e7-a872-05327e936c0c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az egyik legismertebb Apple-elemző, Ming-Chi Kuo jelentése szerint elképzelhető, hogy az ősszel érkező iPhone 12 mellé már nem csomagolja be az eddig alapértelmezett kiegészítőként járó fülhallgatót a gyártó.","shortLead":"Az egyik legismertebb Apple-elemző, Ming-Chi Kuo jelentése szerint elképzelhető, hogy az ősszel érkező iPhone 12 mellé...","id":"20200520_apple_iphone_12_earpods_vezetekes_fulhallgato_nelkul_airpods","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6886f067-ea66-49e7-a872-05327e936c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07eabd9-c010-47f5-b56f-c5a238004116","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_apple_iphone_12_earpods_vezetekes_fulhallgato_nelkul_airpods","timestamp":"2020. május. 20. 21:03","title":"Kellemetlen meglepetés az iPhone mellé: az Apple kiveheti a fülhallgatót a csomagból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2293a35a-9258-4979-a53a-faa3c283254f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brit lapban megjelent írás hivatkozik arra is, hogy közvélemény-kutatások szerint az emberek többsége elfogadja a melegeket és a transzneműeket.","shortLead":"A brit lapban megjelent írás hivatkozik arra is, hogy közvélemény-kutatások szerint az emberek többsége elfogadja...","id":"20200521_transznemuek_independent_szemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2293a35a-9258-4979-a53a-faa3c283254f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672f0e1d-f9bf-4928-ad0a-00528ce6d99c","keywords":null,"link":"/360/20200521_transznemuek_independent_szemle","timestamp":"2020. május. 21. 08:45","title":"Independent: A transzneműek elleni fellépéssel lett végképp diktátor Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Koronavírus-kutató Akciócsoport vezetője szerint, amíg karanténban ültünk, addig kevés esélyünk volt arra, hogy elkapjuk a kórt. A vírus köztünk cirkulál.","shortLead":"A Koronavírus-kutató Akciócsoport vezetője szerint, amíg karanténban ültünk, addig kevés esélyünk volt arra...","id":"20200520_jakab_ferenc_virologus_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b34363-330f-4be2-97fa-7089996fe2c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_jakab_ferenc_virologus_koronavirus","timestamp":"2020. május. 20. 21:20","title":"Virológus: Elindult a mozgás az országban, a vírus új erőre kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6353d2-6a82-4339-a41b-3f1d59b99882","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Afganisztánban 97 250 emberre jut egyetlen lélegeztetőgép, ami azt jelenti, ha eldurvul náluk a járvány, az rengeteg halálesettel járhat majd. A helyzeten az Afghan Dreamers nevű fejlesztői csapat enyhítene.","shortLead":"Afganisztánban 97 250 emberre jut egyetlen lélegeztetőgép, ami azt jelenti, ha eldurvul náluk a járvány, az rengeteg...","id":"20200521_afghan_dreamers_lelegeztetogep_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b6353d2-6a82-4339-a41b-3f1d59b99882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230feb87-1628-4f0e-bc59-b9e1789e8d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_afghan_dreamers_lelegeztetogep_koronavirus","timestamp":"2020. május. 21. 12:05","title":"14-17 éves afgán lányok használt autóalkatrészekből raktak össze lélegeztetőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]