Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4e57a7d-83be-40af-a72a-13574c31c774","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több százan tiltakoztak vasárnap Hongkongban egy, az ellenzéki tevékenységet korlátozó jogszabálytervezet ellen. A rendőrség könnygázzal igyekezett feloszlatni a tüntetők csoportjait.","shortLead":"Több százan tiltakoztak vasárnap Hongkongban egy, az ellenzéki tevékenységet korlátozó jogszabálytervezet ellen...","id":"20200524_Konnygazt_vetettek_be_a_hongkongi_tuntetok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4e57a7d-83be-40af-a72a-13574c31c774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57076a45-9d6c-4b5f-81bc-01904b19ebb2","keywords":null,"link":"/vilag/20200524_Konnygazt_vetettek_be_a_hongkongi_tuntetok_ellen","timestamp":"2020. május. 24. 13:15","title":"Könnygázt vetettek be a hongkongi tüntetők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e8774d-c880-48fc-a2de-2cb624055a2e","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Akkoriban az egyik leggazdagabb vállalkozó volt, az MDF színeiben politizált, de rengeteget bírálta Antall József pártját. A HVG 1990 októberében készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Akkoriban az egyik leggazdagabb vállalkozó volt, az MDF színeiben politizált, de rengeteget bírálta Antall József...","id":"20200523_Rendszervaltok30__Palotas_Janos_hvgportre_1990","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38e8774d-c880-48fc-a2de-2cb624055a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cea104-2896-4bcf-bf10-84a8a9a8fbbe","keywords":null,"link":"/360/20200523_Rendszervaltok30__Palotas_Janos_hvgportre_1990","timestamp":"2020. május. 23. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Palotás János: Ott volna a helyem a Fidesz-frakcióban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több újdonságot bevezetve igyekszik javítani a Windows 10 akadálymentes használatát a Microsoft. A fejlesztések már a következő nagy frissítésben megjelennek.","shortLead":"Több újdonságot bevezetve igyekszik javítani a Windows 10 akadálymentes használatát a Microsoft. A fejlesztések már...","id":"20200524_latasserult_funkciok_windows_10_akadalymentesites_nagyito_narrator_szovegfelolvasas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175793ef-e1d1-44f6-aab7-0af63a4cb547","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_latasserult_funkciok_windows_10_akadalymentesites_nagyito_narrator_szovegfelolvasas","timestamp":"2020. május. 24. 10:03","title":"Feketén-fehéren: akadálymentesítő új funkciók érkeznek a Windows 10-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember megsérült. ","shortLead":"Két ember megsérült. ","id":"20200524_Gumilovedekes_fegyver_lovoldozes_Temesvari_utca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70951d1f-fbeb-4df1-aaad-5c756e0c409c","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Gumilovedekes_fegyver_lovoldozes_Temesvari_utca","timestamp":"2020. május. 24. 16:17","title":"Gumilövedékes fegyverrel lőttek Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1bdaca0-6154-4846-92af-a5cf7408e981","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg egy észak-koreait! című riportkötetet. Sorozatunkat stílszerűen azzal a résszel zárjuk, amelyben a riportkötetben megszólaló disszidensek arról beszélnek, miért és hogyan hagyták el Észak-Koreát, és, hogy mi az, amit még most is hiányolnak egykori otthonukból.","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg...","id":"20200523_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_8_resz__Szokes_Eszak_Koreabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1bdaca0-6154-4846-92af-a5cf7408e981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a5f117-0431-420d-b3a3-ddbc6d749eed","keywords":null,"link":"/360/20200523_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_8_resz__Szokes_Eszak_Koreabol","timestamp":"2020. május. 23. 19:00","title":"Kérdezz meg egy észak-koreait! 8. rész – Szökés Észak-Koreából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9d9417-89c6-49da-8054-0fc0b12d8b18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sierrából egykoron sokat lehetett látni az utakon, de ez a sportos változat már a 80-as években is igazi ritkaságnak számított.","shortLead":"Sierrából egykoron sokat lehetett látni az utakon, de ez a sportos változat már a 80-as években is igazi ritkaságnak...","id":"20200524_poros_pajtalelet_egy_1987es_ford_sierra_rs_cosworth_varja_uj_gazdajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e9d9417-89c6-49da-8054-0fc0b12d8b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa9ef76-60f2-4342-9345-e44b1ad12fbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200524_poros_pajtalelet_egy_1987es_ford_sierra_rs_cosworth_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. május. 24. 06:41","title":"Poros pajtalelet: egy 1987-es Ford Sierra RS Cosworth várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb912e6-9e74-4d92-b1e1-1a6be4df3397","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az útvonalán még a hidakat is meg kellett támasztani alulról.","shortLead":"Az útvonalán még a hidakat is meg kellett támasztani alulról.","id":"20200525_Minden_eddiginel_nagyobb_544_tonnas_jarmu_haladt_Tiszaujvarosnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eb912e6-9e74-4d92-b1e1-1a6be4df3397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acee974e-34ff-40df-b1c6-163c7ae49ca6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_Minden_eddiginel_nagyobb_544_tonnas_jarmu_haladt_Tiszaujvarosnal","timestamp":"2020. május. 25. 08:49","title":"Gigantikus jármű haladt Tiszaújvárosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 33 édesanyát először nem kezelték, aztán amikor igen, már késő volt. A Fidesz tegnap még brüsszelezett egy sort a történet kapcsán.","shortLead":"A 33 édesanyát először nem kezelték, aztán amikor igen, már késő volt. A Fidesz tegnap még brüsszelezett egy sort...","id":"20200523_ATV_Vizsgalatot_rendeltek_el_az_agyhartyagyulladasban_meghalt_fiatal_no_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5a2a63-8602-4b55-a760-e8aaafdaeb57","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_ATV_Vizsgalatot_rendeltek_el_az_agyhartyagyulladasban_meghalt_fiatal_no_ugyeben","timestamp":"2020. május. 23. 19:30","title":"ATV: Vizsgálatot rendeltek el az agyhártyagyulladásban meghalt fiatal nő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]