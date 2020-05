Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti férfi azt akarta megtudni a sofőröktől, meddig tart még a járvány. \r

","shortLead":"A budapesti férfi azt akarta megtudni a sofőröktől, meddig tart még a járvány. \r

","id":"20200525_mentoauto_dobalas_koronavirus_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28aac5c9-4006-4098-8d05-0ac8285fd574","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_mentoauto_dobalas_koronavirus_vademeles","timestamp":"2020. május. 25. 10:17","title":"Részegen kezdte dobálni a koronavírusos esethez induló mentőautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Áprilisban nyitottak újra, de a koronavírus miatt most újra le kell állniuk.","shortLead":"Áprilisban nyitottak újra, de a koronavírus miatt most újra le kell állniuk.","id":"20200524_Aranybanya_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e888bb-a153-4ae4-8054-e5cc2d46beb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200524_Aranybanya_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. május. 24. 22:08","title":"Újra bezárták a világ legmélyebb bányáját, miután 164 fertőzött bányászt találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950c022c-a1ec-4c3c-88b9-2caa1a05b34e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Jóslatok a 2001: Űrodüsszeia szerzőjétől, aki a filmsikernél is büszkébb volt tudományos írásaira. Ezek közül éppen 75 évvel ezelőtt jelent meg az egyik legjelentősebb.","shortLead":"Jóslatok a 2001: Űrodüsszeia szerzőjétől, aki a filmsikernél is büszkébb volt tudományos írásaira. Ezek közül éppen 75...","id":"20200525_Arthur_C_Clarke_1945_geostacionarius_2001_Urodusszeia_GPS","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=950c022c-a1ec-4c3c-88b9-2caa1a05b34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0f8c9d-a4c7-4d48-9c40-f144c4756316","keywords":null,"link":"/360/20200525_Arthur_C_Clarke_1945_geostacionarius_2001_Urodusszeia_GPS","timestamp":"2020. május. 25. 11:00","title":"Műholdas tévé 1945-ben: valakinek odafönt cserélgetni kellett volna a rádiócsöveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos készülékek üzenetküldőjének fejlesztői a jelek szerint egy végpont-végpont közti titkosítás bevezetésén dolgoznak.","shortLead":"Az androidos készülékek üzenetküldőjének fejlesztői a jelek szerint egy végpont-végpont közti titkosítás bevezetésén...","id":"20200526_google_messages_rcs_uzenetkuldes_vegpontok_kozti_titkositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b522bbe-678d-40ff-9a48-6d4e3fab8922","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_google_messages_rcs_uzenetkuldes_vegpontok_kozti_titkositas","timestamp":"2020. május. 26. 09:03","title":"Androidos? Titkosítós üzenetküldőt kap a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Váratlanul vonták vissza a beterjesztett műanyagtörvényt múlt héten, indoklás nélkül. Az Index információi szerint soltvadkerti fideszes képviselők állnak a lobbi mögött. ","shortLead":"Váratlanul vonták vissza a beterjesztett műanyagtörvényt múlt héten, indoklás nélkül. Az Index információi szerint...","id":"20200526_Index_a_soltvadkerti_Fideszvilag_all_a_muanyagtorveny_visszavonasa_mogott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bec80c-c953-444c-bb03-159b4acabd53","keywords":null,"link":"/zhvg/20200526_Index_a_soltvadkerti_Fideszvilag_all_a_muanyagtorveny_visszavonasa_mogott","timestamp":"2020. május. 26. 09:49","title":"Index: A soltvadkerti Fidesz-világ áll a műanyagtörvény visszavonása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e20496-3b7f-4436-8a2f-b7cadd77a880","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Európában a hivatalos adatok szerint lakosságarányosan Belgiumban haltak meg a legtöbben, ezért sokan a kormányt teszik felelőssé, egy kórház dolgozói személyesen Sophie Wilmès miniszterelnökön verték el a port.","shortLead":"Európában a hivatalos adatok szerint lakosságarányosan Belgiumban haltak meg a legtöbben, ezért sokan a kormányt teszik...","id":"20200526_Szeretettel_Brusszelbol_a_foter_egyre_zoldebb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82e20496-3b7f-4436-8a2f-b7cadd77a880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634e600b-1395-4a5e-8332-a25386301164","keywords":null,"link":"/360/20200526_Szeretettel_Brusszelbol_a_foter_egyre_zoldebb","timestamp":"2020. május. 26. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: A belga kormányfővel megtörtént, ami Orbán Viktorral nemigen fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43b5833-a94e-40ca-ba81-5fc9385a7ac6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója szerint sem kellene megépíteni.","shortLead":"Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója szerint sem kellene megépíteni.","id":"20200526_biodom_parkolohaz_fovaros_vitezy_david","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d43b5833-a94e-40ca-ba81-5fc9385a7ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3205bbc0-4c3e-4407-97be-c0e04adba91b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_biodom_parkolohaz_fovaros_vitezy_david","timestamp":"2020. május. 26. 07:03","title":"A főváros sem akar parkolóházat a Biodóm mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai republikánusok több mint 40 százaléka úgy gondolja, hogy Bill Gates a koronavírus elleni vakcinával mikrocsipeket akar bejuttatni az emberekbe.","shortLead":"Az amerikai republikánusok több mint 40 százaléka úgy gondolja, hogy Bill Gates a koronavírus elleni vakcinával...","id":"20200525_Orult_osszeeskuveselmelet_terjed_Bill_Gatesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c2ebab-9e48-4e40-93c8-50bb80702b67","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Orult_osszeeskuveselmelet_terjed_Bill_Gatesrol","timestamp":"2020. május. 25. 08:45","title":"Őrült összeesküvés-elmélet terjed Bill Gatesről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]