[{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi minisztere Pintér Sándorral tekinti át a magyar egészségügy struktúráját, a kórházkiürítések felelősségét azonban továbbra is az intézmények igazgatóira tolja. ","shortLead":"Az Emmi minisztere Pintér Sándorral tekinti át a magyar egészségügy struktúráját, a kórházkiürítések felelősségét...","id":"20200525_Kasler_az_orvosok_dontottek_az_agyfelszabaditasokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad6213a-7293-4a45-992e-d707c3924604","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Kasler_az_orvosok_dontottek_az_agyfelszabaditasokrol","timestamp":"2020. május. 25. 11:28","title":"Kásler még mindig állítja: Az orvosok döntöttek az ágyfelszabadításokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6724df32-9e2a-412c-a104-39b231f1a885","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első földmozgást három utórengés követte, ezek valamivel gyengébbek voltak. Károkról egyelőre nincs hír.","shortLead":"Az első földmozgást három utórengés követte, ezek valamivel gyengébbek voltak. Károkról egyelőre nincs hír.","id":"20200525_foldrenges_wellington_uj_zeland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6724df32-9e2a-412c-a104-39b231f1a885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6bfd71-38f5-46dd-b7dc-1ac347d442fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_foldrenges_wellington_uj_zeland","timestamp":"2020. május. 25. 05:30","title":"Közepes erősségű földrengés volt nem messze Új-Zéland fővárosától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c242fae3-dddc-4714-9e45-af411de58f16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden van az őszödi beszéd évfordulója, Orbán Viktor miniszterelnök ki is használta az alkalmat egy azonnali kérdésben. ","shortLead":"Kedden van az őszödi beszéd évfordulója, Orbán Viktor miniszterelnök ki is használta az alkalmat egy azonnali...","id":"20200525_Szemkiloveto_Orban_Gyurcsany_Parlament_oszodi_beszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c242fae3-dddc-4714-9e45-af411de58f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ed331a-f095-4335-84ba-9db6956a6d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Szemkiloveto_Orban_Gyurcsany_Parlament_oszodi_beszed","timestamp":"2020. május. 25. 14:44","title":"Szemkilövetőzött Orbán a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e3b8ac-75be-4a7d-be7b-3a7d94adbb15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezer koronavírus-áldozat nevével és kis leírásával üzeni a lap: senki nem csak statisztikai adat.\r

\r

","shortLead":"Ezer koronavírus-áldozat nevével és kis leírásával üzeni a lap: senki nem csak statisztikai adat.\r

\r

","id":"20200524_Megrazo_cimlappal_jelent_meg_a_mai_New_York_Times","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45e3b8ac-75be-4a7d-be7b-3a7d94adbb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de3fc3c-7b1b-4163-913a-cd48bea6e427","keywords":null,"link":"/kultura/20200524_Megrazo_cimlappal_jelent_meg_a_mai_New_York_Times","timestamp":"2020. május. 24. 08:42","title":"Megrázó címlappal jelent meg a mai New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02376bba-12b5-4c56-b158-45e16e497fed","c_author":"Horn Gábor","category":"velemeny","description":"Nem áll meg az élet, ha a befogadhatatlan adatmennyiség csillapodik. Maradjon meg egy nap az ötből, amikor nincs bezárva és a székhez kötve a gyerek, amikor nem undokoskodik vele senki, amiért más tempóban halad. Vélemény a digitális (vagy inkább táv-) oktatás elmúlt bő két hónapjáról és arról, ami abból következik.","shortLead":"Nem áll meg az élet, ha a befogadhatatlan adatmennyiség csillapodik. Maradjon meg egy nap az ötből, amikor nincs...","id":"20200525_Horn_Gabor_Minden_iskolas_megtanult_valamit_a_fuggetlensegrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02376bba-12b5-4c56-b158-45e16e497fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbaef0a-7a6b-433c-ae7b-a594eeff01fb","keywords":null,"link":"/velemeny/20200525_Horn_Gabor_Minden_iskolas_megtanult_valamit_a_fuggetlensegrol","timestamp":"2020. május. 25. 13:01","title":"Horn Gábor: Minden iskolás megtanult valamit a függetlenségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ded541-4edb-482f-abb2-8a3d5bff5805","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Liget-projekt megmentéséért fogják figyelni a fővárosi online lakossági fórumot.","shortLead":"A Liget-projekt megmentéséért fogják figyelni a fővárosi online lakossági fórumot.","id":"20200525_A_COF_virtualis_bekemenetet_hirdet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47ded541-4edb-482f-abb2-8a3d5bff5805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351c23a5-4824-40eb-a8d6-a0ce65f49695","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_A_COF_virtualis_bekemenetet_hirdet","timestamp":"2020. május. 25. 18:58","title":"A CÖF virtuális békemenetet hirdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal öt elhunytról adtak hírt.","shortLead":"Ezúttal öt elhunytról adtak hírt.","id":"20200525_koronavirus_fertozott_elhunyt_idos_kronikus_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9ab9b2-1de8-4722-970e-30083c92f4bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_koronavirus_fertozott_elhunyt_idos_kronikus_beteg","timestamp":"2020. május. 25. 06:53","title":"Újabb idős áldozatai vannak a koronavírusnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302f56d7-446f-4b16-8394-48af1c387b90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amelyik kórház most akar szerződést kötni külsősökkel, annak kellően meg kell ezt indokolni, és az operatív törzs vezetőjéhez felterjeszteni. Kásler Miklós egészségügyért is felelős miniszter az operatív törzs véleménye alapján dönt. Az erről szóló közleményben azt írják, hogy ezzel akarják elkerülni a kórházak újbóli eladósodását. \r

","shortLead":"Amelyik kórház most akar szerződést kötni külsősökkel, annak kellően meg kell ezt indokolni, és az operatív törzs...","id":"20200524_Pintert_Sandor_Az_operativ_torzs_mondja_meg_kivel_szerzodhetnek_a_korhazak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=302f56d7-446f-4b16-8394-48af1c387b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661cfd0d-d9cb-47a8-9513-ab1ff0d4f818","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Pintert_Sandor_Az_operativ_torzs_mondja_meg_kivel_szerzodhetnek_a_korhazak","timestamp":"2020. május. 24. 15:01","title":"Pintér Sándor már a kórházak szerződéskötéseibe is beleszólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]