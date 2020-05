Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden megyében első fokú figyelmeztetés van érvényben. ","shortLead":"Minden megyében első fokú figyelmeztetés van érvényben. ","id":"20200526_idojaras_meteorologia_zivatar_vihar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4b3354-cb5c-40c9-a6fc-460a5fa13d9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_idojaras_meteorologia_zivatar_vihar","timestamp":"2020. május. 26. 05:08","title":"Bárhol az országban lecsaphatnak a zivatarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában már csak 300 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában már csak 300 új fertőzöttet találtak.","id":"20200525_Olaszorszagban_csokken_a_fertozottek_es_a_halottak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951622b8-92b1-41e8-a075-1fbeae048a26","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_Olaszorszagban_csokken_a_fertozottek_es_a_halottak_szama","timestamp":"2020. május. 25. 21:17","title":"Olaszországban csökken a fertőzöttek és a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A közeljövőben kidolgoznak egy egyszerűbb, kevesebb korlátozásból álló szabályozást Ausztriában, az egyes tartományok lehetőséget kapnak arra, hogy helyi szigorításokat vezessenek be.","shortLead":"A közeljövőben kidolgoznak egy egyszerűbb, kevesebb korlátozásból álló szabályozást Ausztriában, az egyes tartományok...","id":"20200526_ausztria_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebcc8fa-5c29-4459-a705-a96363ce75d8","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_ausztria_koronavirus","timestamp":"2020. május. 26. 19:36","title":"Sebastian Kurz a „túlszabályozás” miatt aggódik, enyhítene a korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előfordultak kétszer jelentett halálesetek, illetve olyan elhunytak is, akiknél vizsgálat nem igazolta a koronavírus-gyanút.","shortLead":"Előfordultak kétszer jelentett halálesetek, illetve olyan elhunytak is, akiknél vizsgálat nem igazolta...","id":"20200525_spanyolorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de401129-4e95-4e8d-bf45-a6a45f2b88d7","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_spanyolorszag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 25. 21:35","title":"Hibás adatok miatt több mint 1900-zal csökkentették a halálesetek számát Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95423c6a-7c6d-4a49-8599-6a8dc69b4931","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány elleni védekezés alapjába megy a gépjárműadóból várt teljes 87 milliárd forint, az önkormányzatok nem tarthatják meg a bevétel 40 százalékát, mint eddig. Sok önkormányzatnak ez volt az egyetlen saját bevétele.","shortLead":"A járvány elleni védekezés alapjába megy a gépjárműadóból várt teljes 87 milliárd forint, az önkormányzatok nem...","id":"20200526_A_kormany_tartosan_elveszi_az_onkormanyzatok_egyik_legfontosabb_bevetelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95423c6a-7c6d-4a49-8599-6a8dc69b4931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc98da5-5676-42ec-8f99-52e7ceb492b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_A_kormany_tartosan_elveszi_az_onkormanyzatok_egyik_legfontosabb_bevetelet","timestamp":"2020. május. 26. 11:33","title":"A kormány tartósan elveszi az önkormányzatok egyik legfontosabb bevételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0672b290-7831-468f-8e3d-69e1b502a076","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is nő a születések száma, de szó sincs olyan kiugró adatról, mint az év legelején és 2019 végén. A természetes fogyás nagyot csökkent 2019 első hónapjaihoz képest, ennek az az oka, hogy idén nem volt annyira súlyos influenzajárvány, mint tavaly.","shortLead":"Továbbra is nő a születések száma, de szó sincs olyan kiugró adatról, mint az év legelején és 2019 végén. A természetes...","id":"20200526_szuletes_halal_nepesseg_ksh_fogyas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0672b290-7831-468f-8e3d-69e1b502a076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434f783b-ea61-4a99-88b1-31b6a2138a4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_szuletes_halal_nepesseg_ksh_fogyas","timestamp":"2020. május. 26. 09:39","title":"Megtorpant a mini baby boom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d2898e-9972-4a31-80d9-b8a1f47682ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem három héttel a belengetése után még mindig nem tudni semmit a kormány munkanélküliséget ellensúlyozó tervéről, amely szerint állami cégek vehetnék fel az állásukat vesztettek egy részét. De mely cégek és milyen munkakörökbe? Mi a különbség e program és aközött, ha valaki egy állam cég most is aktív álláshirdetésére jelentkezik? Az ITM és az állami vagyonért felelős miniszter hallgat és/vagy egymásra mutogat. ","shortLead":"Majdnem három héttel a belengetése után még mindig nem tudni semmit a kormány munkanélküliséget ellensúlyozó tervéről...","id":"20200527_allami_cegek_munkahelyteremtes_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5d2898e-9972-4a31-80d9-b8a1f47682ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf96013f-375e-4b00-ad45-ff2d3ed12c0a","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_allami_cegek_munkahelyteremtes_orban","timestamp":"2020. május. 27. 06:30","title":"Rengeteg a kérdés, mégis nagy a csönd az állami munkaerő-felszívó programról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Váratlanul vonták vissza a beterjesztett műanyagtörvényt múlt héten, indoklás nélkül. Az Index információi szerint soltvadkerti fideszes képviselők állnak a lobbi mögött. ","shortLead":"Váratlanul vonták vissza a beterjesztett műanyagtörvényt múlt héten, indoklás nélkül. Az Index információi szerint...","id":"20200526_Index_a_soltvadkerti_Fideszvilag_all_a_muanyagtorveny_visszavonasa_mogott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bec80c-c953-444c-bb03-159b4acabd53","keywords":null,"link":"/zhvg/20200526_Index_a_soltvadkerti_Fideszvilag_all_a_muanyagtorveny_visszavonasa_mogott","timestamp":"2020. május. 26. 09:49","title":"Index: A soltvadkerti Fidesz-világ áll a műanyagtörvény visszavonása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]