Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfbd48e6-93ca-479d-a60f-8cc49c14bc61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sikerült betartaniuk a járványügyi szabályokat.","shortLead":"Nem sikerült betartaniuk a járványügyi szabályokat.","id":"20200527_szijjarto_peter_dzsudzsak_balazs_puskas_arena_zart_kapus_meccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd48e6-93ca-479d-a60f-8cc49c14bc61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92c49a1-f893-4fdd-b3d9-665713daf25b","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_szijjarto_peter_dzsudzsak_balazs_puskas_arena_zart_kapus_meccs","timestamp":"2020. május. 27. 14:33","title":"Kötelező lett volna, mégsem viselt maszkot Szijjártó és Dzsudzsák a zárt kapus focimeccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f058e70e-fcf4-4dfc-b29f-6fe2ceef70f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ARM új processzorának, valamint grafikus- és neurális feldolgozóegységének teljesítménye is jelentős mértékben növekedett a jelenlegi csúcsverzióhoz képest.","shortLead":"Az ARM új processzorának, valamint grafikus- és neurális feldolgozóegységének teljesítménye is jelentős mértékben...","id":"20200526_arm_processzor_cortex_a78_cpu_gpu_npu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f058e70e-fcf4-4dfc-b29f-6fe2ceef70f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3078d4d8-75be-41fe-9f6f-5308a11b2886","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_arm_processzor_cortex_a78_cpu_gpu_npu","timestamp":"2020. május. 26. 20:03","title":"Érezhetően erősebbek lesznek a mobilok, amikbe ezeket a chipeket teszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2ea868-2174-40a5-8e23-80d9a7b3ed66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szibéria nyugati részén olyan forróság volt a múlt héten, mint Magyarországon nyáron. Mindez nemcsak helyileg probléma, a hatása elérte a tengereket és az Északi-sarkot is.","shortLead":"Szibéria nyugati részén olyan forróság volt a múlt héten, mint Magyarországon nyáron. Mindez nemcsak helyileg probléma...","id":"20200525_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_eszaki_sark_hohullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e2ea868-2174-40a5-8e23-80d9a7b3ed66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44d5421-4630-4806-9528-2b793c217a4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_eszaki_sark_hohullam","timestamp":"2020. május. 25. 20:03","title":"Igen, pluszban: 26,4 Celsius-fokot mértek az Északi-sarkkörön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az albérletpiaci trendektől függetlenül, de ugyanolyan érzékenyen és gyorsan reagált a garázs- és parkolópiac a járványra, elsősorban Budapesten – derül ki az Ingatlan.com elemzéséből. ","shortLead":"Az albérletpiaci trendektől függetlenül, de ugyanolyan érzékenyen és gyorsan reagált a garázs- és parkolópiac...","id":"20200527_ingatlan_garazs_parkolo_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5509a87e-7d80-4212-9808-cf491eb4d1d4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200527_ingatlan_garazs_parkolo_jarvany","timestamp":"2020. május. 27. 11:55","title":"A garázsárakat is átírta a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A közeljövőben kidolgoznak egy egyszerűbb, kevesebb korlátozásból álló szabályozást Ausztriában, az egyes tartományok lehetőséget kapnak arra, hogy helyi szigorításokat vezessenek be.","shortLead":"A közeljövőben kidolgoznak egy egyszerűbb, kevesebb korlátozásból álló szabályozást Ausztriában, az egyes tartományok...","id":"20200526_ausztria_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebcc8fa-5c29-4459-a705-a96363ce75d8","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_ausztria_koronavirus","timestamp":"2020. május. 26. 19:36","title":"Sebastian Kurz a „túlszabályozás” miatt aggódik, enyhítene a korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új lemez megjelenését őszre csúsztatták, de szeretnének koncertezni is. Több nagy koncertjük is elmarad, ami százmilliós bevételkiesést jelent.\r

\r

","shortLead":"Az új lemez megjelenését őszre csúsztatták, de szeretnének koncertezni is. Több nagy koncertjük is elmarad, ami...","id":"20200526_Az_Omega_veget_jelentheti_ha_lesz_masodik_jarvanyhullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f8d732-9283-4486-a782-925b6ad25210","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Az_Omega_veget_jelentheti_ha_lesz_masodik_jarvanyhullam","timestamp":"2020. május. 26. 08:51","title":"Az Omega végét jelentheti, ha lesz második hulláma a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A demokrata politikus hétfőn fekete maszkban koszorúzott, az elnök ezt nem hagyta szó nélkül. ","shortLead":"A demokrata politikus hétfőn fekete maszkban koszorúzott, az elnök ezt nem hagyta szó nélkül. ","id":"20200527_donald_trump_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55548500-91e7-47bf-ad77-9d0c7ce4e7ef","keywords":null,"link":"/elet/20200527_donald_trump_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_maszk","timestamp":"2020. május. 27. 10:03","title":"Lekreténezte Trumpot Biden, mert a maszkján élcelődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ec53ad-f408-4c81-ae42-23db54d76aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt a kérdést mérlegelik épp a járvány sújtotta Nagy-Britanniában, miközben a kormány a bevándorlási szabályozás szigorítására készül.","shortLead":"Ezt a kérdést mérlegelik épp a járvány sújtotta Nagy-Britanniában, miközben a kormány a bevándorlási szabályozás...","id":"20200526_Migransok_nelkul_osszeomlanae_a_brit_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6ec53ad-f408-4c81-ae42-23db54d76aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6fe82d-b0f8-4c49-9466-258c1bb8da43","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Migransok_nelkul_osszeomlanae_a_brit_egeszsegugy","timestamp":"2020. május. 26. 10:23","title":"Migránsok nélkül összeomlana a brit egészségügy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]