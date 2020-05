Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Várkonyi Andrea és Szulák Andrea műsorát már megszüntette, mert nem hozták a várt nézettséget. ","shortLead":"Várkonyi Andrea és Szulák Andrea műsorát már megszüntette, mert nem hozták a várt nézettséget. ","id":"20200528_Hajdu_Peter_televizio_Life_tv_musorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3f2870-6a8f-450c-9829-5a1d896b7586","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Hajdu_Peter_televizio_Life_tv_musorok","timestamp":"2020. május. 28. 11:20","title":"Hajdú Péter: Kizárt, hogy valaki azért kapjon műsort, mert a barátom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a34bb-e1bf-4c6c-b732-c4a0ecf3e851","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kutatók kimutatták az új típusú koronavírus örökítőanyagát a budapesti szennyvízben, a hazai kötelező védőoltások beadását nem hátráltatta a vírushelyzet, a gazdaság újraindításában is fontos szerepet szán a kormány a városi rozsdaövezetek beépítésének – hangzott el többek között az operatív törzs szerdai tájékoztatóján.","shortLead":"Kutatók kimutatták az új típusú koronavírus örökítőanyagát a budapesti szennyvízben, a hazai kötelező védőoltások...","id":"20200527_Nekiall_a_rozsdaovezetek_beepitesenek_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=459a34bb-e1bf-4c6c-b732-c4a0ecf3e851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20fba5e-e3e0-43b6-a2f2-e000115d3fe8","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Nekiall_a_rozsdaovezetek_beepitesenek_a_kormany","timestamp":"2020. május. 27. 11:16","title":"Budapest szennyvízében is megtalálták a koronavírus nyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61335bed-463f-4d38-baac-1c469a311731","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lakner Zoltán politológus szerint nem céljuk a nagy hírportálokkal versenyezni.","shortLead":"Lakner Zoltán politológus szerint nem céljuk a nagy hírportálokkal versenyezni.","id":"20200527_lakner_zoltan_hetilap_jelen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61335bed-463f-4d38-baac-1c469a311731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efce3c0-57d3-412b-99a3-cc45fcc31131","keywords":null,"link":"/kkv/20200527_lakner_zoltan_hetilap_jelen","timestamp":"2020. május. 27. 11:39","title":"Új hetilapot és fizetős portált indítanak a 168 óra volt munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legtöbb áldozata a koronavírusnak az Egyesült Államokban van, ahol a halottak száma már majdnem elérte a 100 ezret.","shortLead":"A legtöbb áldozata a koronavírusnak az Egyesült Államokban van, ahol a halottak száma már majdnem elérte a 100 ezret.","id":"20200527_koronavirus_jarvany_vilag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef31315f-4709-4ca7-8686-f22e2ed7421d","keywords":null,"link":"/vilag/20200527_koronavirus_jarvany_vilag","timestamp":"2020. május. 27. 09:11","title":"Már 350 ezer áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31474695-02e4-4ea3-bda1-75baeb0e03b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Opus érdekeltségi körébe tartozó konzorcium fejlesztheti a Komáromi Ipari Park víziközmű-hálózatát.","shortLead":"Az Opus érdekeltségi körébe tartozó konzorcium fejlesztheti a Komáromi Ipari Park víziközmű-hálózatát.","id":"20200526_6_milliard_forintos_megrendelest_nyertek_el_Meszaros_Lorincek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31474695-02e4-4ea3-bda1-75baeb0e03b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d7bdab-9ed7-4d93-b569-7434cabd176d","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_6_milliard_forintos_megrendelest_nyertek_el_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2020. május. 26. 17:25","title":"6 milliárd forintos megrendelést nyertek el Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b949998d-bcf6-4a1e-afd9-d7ba1222f155","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW egyik legizgalmasabb autóját is utolérte a piaci nyomás, ami a szigorú emissziós értékek miatt alakult ki. ","shortLead":"A BMW egyik legizgalmasabb autóját is utolérte a piaci nyomás, ami a szigorú emissziós értékek miatt alakult ki. ","id":"20200527_A_BMW_M2nek_is_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b949998d-bcf6-4a1e-afd9-d7ba1222f155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c10fba9-550d-4a4f-b760-46b13744b6b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_A_BMW_M2nek_is_vege","timestamp":"2020. május. 27. 12:53","title":"A BMW M2-nek is vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0f7dce-9763-42ca-b0c1-229355a3aa52","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt állította, a férfi fenyegeti őt, pedig csak arra kérte, pórázon sétáltassa kutyáját a Central Parkban. ","shortLead":"Azt állította, a férfi fenyegeti őt, pedig csak arra kérte, pórázon sétáltassa kutyáját a Central Parkban. ","id":"20200527_central_park_rasszizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a0f7dce-9763-42ca-b0c1-229355a3aa52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803368c0-8544-4175-a9aa-ff21583800dc","keywords":null,"link":"/vilag/20200527_central_park_rasszizmus","timestamp":"2020. május. 27. 10:13","title":"Kirúgták a nőt, aki rendőrt hívott egy fekete férfira, mert az arra kérte, tegyen pórázt kutyájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajtóértesülések szerint az Apple megbízta az egyik beszállítóját, hogy készítsen környezetfiény-érzékelő szenzorokat – élettani paramétereket is mérhet majd az AirPods fülhallgató.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint az Apple megbízta az egyik beszállítóját, hogy készítsen környezetfiény-érzékelő szenzorokat –...","id":"20200528_apple_airpods_egeszsegugyi_eszkoz_fulhallgato_szenzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe15aae-729d-4401-9427-1e1fe440491e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_apple_airpods_egeszsegugyi_eszkoz_fulhallgato_szenzor","timestamp":"2020. május. 28. 10:03","title":"Pulzust és véroxigénszintet is mérhet az AirPods","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]