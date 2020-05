Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős készletektől kénytelenek megválni az autókölcsönző cégek, amelyeknek hamar meglehet a felvevőpiaca. ","shortLead":"Jelentős készletektől kénytelenek megválni az autókölcsönző cégek, amelyeknek hamar meglehet a felvevőpiaca. ","id":"20200526_Bajban_levo_autokolcsonzok_jarmuveire_lehet_lecsapni_jo_aron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c8ed58-6531-4e79-89f2-d3b6a42d3059","keywords":null,"link":"/cegauto/20200526_Bajban_levo_autokolcsonzok_jarmuveire_lehet_lecsapni_jo_aron","timestamp":"2020. május. 26. 15:06","title":"Bajban lévő autókölcsönzők készleteire várnak a vevők Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907aa961-6d18-4ba5-8993-1797be668e5b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De a diákok viszonylag keveset tudnak Trianonról. Ablonczy Balázs történésszel a csütörtökön megjelenő HVG hetilapban olvashatnak interjút.","shortLead":"De a diákok viszonylag keveset tudnak Trianonról. Ablonczy Balázs történésszel a csütörtökön megjelenő HVG hetilapban...","id":"20200527_Ablonczy_A_romanellenes_toposzok_nagyon_erosek_a_magyar_fiatalokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=907aa961-6d18-4ba5-8993-1797be668e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12243062-7456-4a4d-9eb7-c31e0996eff6","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Ablonczy_A_romanellenes_toposzok_nagyon_erosek_a_magyar_fiatalokban","timestamp":"2020. május. 27. 12:31","title":"Ablonczy: A románellenes toposzok nagyon erősek a magyar fiatalokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fcadeb-a54f-44ab-af15-cf84f41ea771","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Királyság egészében hatheti mélypontra csökkent a halálozások száma.","shortLead":"Az Egyesült Királyság egészében hatheti mélypontra csökkent a halálozások száma.","id":"20200526_koronavirus_egyesult_kiralysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96fcadeb-a54f-44ab-af15-cf84f41ea771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd234de-d02a-470f-9073-27c32bea2776","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_koronavirus_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. május. 26. 20:40","title":"Két hónapja először telt el úgy nap, hogy a koronavírus nem követelt halálos áldozatot Észak-Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa","c_author":"Raj Persaud","category":"360","description":"Nők leginkább akkor kerülnek vezető pozícióba, amikor az veszélyes és kockázatos. A koronavírus-járvány során világszerte bizonyították rátermettségüket - írja Raj Persaud pszichológus. Vélemény. ","shortLead":"Nők leginkább akkor kerülnek vezető pozícióba, amikor az veszélyes és kockázatos. A koronavírus-járvány során...","id":"202021_az_uvegszikla_hosei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22f8629-01b1-4dd7-bc40-122f91e62c1b","keywords":null,"link":"/360/202021_az_uvegszikla_hosei","timestamp":"2020. május. 27. 17:00","title":"Női vezetők mutatják meg, milyen a sikeres válságkezelés járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2346ddd0-3912-43b7-908e-40f41aa59d70","c_author":"Másfélfok/Fazekas Dóra","category":"gazdasag.zhvg","description":"Itthon is munkalehetőséget biztosítana a zöld fordulat annak a több mint százezer frissen munkanélkülivé vált magyarnak, akik a koronavírus-járvány miatt veszítették el most a munkájukat – írja Fazekas Dóra közgazdász, a Cambridge Econometrics kutató-tanácsadó cég budapesti irodájának vezetője.","shortLead":"Itthon is munkalehetőséget biztosítana a zöld fordulat annak a több mint százezer frissen munkanélkülivé vált...","id":"20200526_A_novekvo_magyar_munkanelkulisegen_is_segithet_a_zold_megujulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2346ddd0-3912-43b7-908e-40f41aa59d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c3cae9-9b45-4f34-8291-b0b6b3b1f9d8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200526_A_novekvo_magyar_munkanelkulisegen_is_segithet_a_zold_megujulas","timestamp":"2020. május. 26. 15:40","title":"A növekvő magyar munkanélküliségen is segíthet a zöld megújulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy okostelefon-gyártók gőzerővel dolgoznak a szelfikamera kijelző alá helyezésén. Úgy tűnik, a Huawei lehet az első vállalat, amelyik kirukkol ezzel a megoldással.","shortLead":"A nagy okostelefon-gyártók gőzerővel dolgoznak a szelfikamera kijelző alá helyezésén. Úgy tűnik, a Huawei lehet az első...","id":"20200527_huawei_kijelzo_alatti_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846c1f7b-198e-4cee-a901-c365ff877124","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_huawei_kijelzo_alatti_kamera","timestamp":"2020. május. 27. 11:38","title":"Kamera a képernyő alatt? A Huawei mutathatja be először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0959323b-32f2-4e55-add3-5858f65de572","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Első készülő nagyjátékfilmje tudatosan veti le magáról a lángosromantikát, a Trabant-nosztalgiát, és minden olyan retró dolgot, amelyet mosolyogva köt össze az ember a szocializmussal. Fabricius Gábor Eltörölni Frankot című, 434 millió forintból megvalósuló drámája, mint mondja, szembenézés mindazzal, ami a Kádár-korszak valójában volt. A politikai pszichiátria sötét bugyraiba kalauzol. ","shortLead":"Első készülő nagyjátékfilmje tudatosan veti le magáról a lángosromantikát, a Trabant-nosztalgiát, és minden olyan retró...","id":"20200526_A_szocializmus_nem_retro_hanem_orwelli__interju_Fabricius_Gaborral","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0959323b-32f2-4e55-add3-5858f65de572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28afa95-4b3e-44fe-bfea-37584b56a852","keywords":null,"link":"/kultura/20200526_A_szocializmus_nem_retro_hanem_orwelli__interju_Fabricius_Gaborral","timestamp":"2020. május. 26. 20:00","title":"A szocializmus nem retró, hanem orwelli – interjú Fabricius Gáborral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési választások óta kilenc képviselő hagyta ott a Jobbik-frakciót. ","shortLead":"Az országgyűlési választások óta kilenc képviselő hagyta ott a Jobbik-frakciót. ","id":"20200527_VargaDamm_Andrea_is_kilep_a_Jobbikfrakciobol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dcd0f8-b4a5-4b9b-bdb1-6e370cbfdc06","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_VargaDamm_Andrea_is_kilep_a_Jobbikfrakciobol","timestamp":"2020. május. 27. 18:50","title":"Varga-Damm Andrea is kilép a Jobbik-frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]