[{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Osztrák sajtóértesülések szerint az FPÖ volt elnökét lépre csaló nő egy magyar gyökerekkel rendelkező rigai nő.","shortLead":"Osztrák sajtóértesülések szerint az FPÖ volt elnökét lépre csaló nő egy magyar gyökerekkel rendelkező rigai nő.","id":"20200528_Magyar_szal_is_felmerult_a_Strachebotranyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7327f65c-bdf3-4f5f-bcbc-d8605b42e42a","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_Magyar_szal_is_felmerult_a_Strachebotranyban","timestamp":"2020. május. 28. 11:35","title":"Magyar származású nő csalhatta lépre Ibizán Strachét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94ea9af-c6ef-44d0-9156-51add402e81e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vannak elemzők, akik annak ellenére várnak nagy recessziót, hogy ezek az országok a járványt viszonylag jól megúszták.","shortLead":"Vannak elemzők, akik annak ellenére várnak nagy recessziót, hogy ezek az országok a járványt viszonylag jól megúszták.","id":"20200528_Economist_o_40__is_lehet_KozepEuropaban_a_visszaeses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c94ea9af-c6ef-44d0-9156-51add402e81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7055ca-00bd-4b39-8d05-b7b32601d96a","keywords":null,"link":"/360/20200528_Economist_o_40__is_lehet_KozepEuropaban_a_visszaeses","timestamp":"2020. május. 28. 07:30","title":"Economist: 40 százalékkal is zuhanhat Kelet-Közép-Európában a GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b0e2b96-6cdd-4ff6-bdbe-b8aa08af21b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kevesek által ismert androidos biztonsági funkció használatával sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat.","shortLead":"Egy kevesek által ismert androidos biztonsági funkció használatával sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat.","id":"20200526_android_telefon_okos_kepernyozar_otthon_smart_lock_kijelzo_lezarasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b0e2b96-6cdd-4ff6-bdbe-b8aa08af21b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22c9a72-10b8-4d32-b5c5-8ddf166c5426","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_android_telefon_okos_kepernyozar_otthon_smart_lock_kijelzo_lezarasa","timestamp":"2020. május. 26. 17:03","title":"Tipp: ha ezt beállítja a telefonján, rögtön lezár a képernyő, amikor elindul otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2741a4-78c6-4d87-b301-6b261c5271e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó felfrissített típusa mostantól csak és kizárólag lágyhibrid hajtással készül.","shortLead":"A bajor gyártó felfrissített típusa mostantól csak és kizárólag lágyhibrid hajtással készül.","id":"20200528_teljesen_lagyhibrid_lett_a_megujult_bmw_6_gt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb2741a4-78c6-4d87-b301-6b261c5271e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc28a8b-7cd5-40f4-b3da-d6f4db7776db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200528_teljesen_lagyhibrid_lett_a_megujult_bmw_6_gt","timestamp":"2020. május. 28. 07:59","title":"Teljesen lágyhibrid lett a megújult BMW 6 GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a693d73-fb2f-4ba3-bdcb-eae4061e34e1","c_author":"Braining Hub","category":"brandcontent","description":"A mostani időszakban a korábbinál is fontosabbá vált, hogy tovább tudjuk képezni magunkat, szerencsére ezen a területen már most is dinamikus fejlődés látható, hazánk pedig élen jár a képzések tekintetében. \r

