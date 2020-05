Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érkezőket szúrópróba-szerűen tesztelik, hogy nem koronavírus-fertőzöttek-e.","shortLead":"Az érkezőket szúrópróba-szerűen tesztelik, hogy nem koronavírus-fertőzöttek-e.","id":"20200529_koronavirus_jarvany_ujranyitas_gorogorszag_turizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a49763a-dd8d-423d-bb71-e800fab3f305","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_koronavirus_jarvany_ujranyitas_gorogorszag_turizmus","timestamp":"2020. május. 29. 17:45","title":"A magyarok is mehetnek Görögországba nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba53b0b-3dc9-44ff-956a-c7b95416cb08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ minden tájáról érkeznek majd a fellépők a képernyőre. ","shortLead":"A világ minden tájáról érkeznek majd a fellépők a képernyőre. ","id":"20200529_24_oras_adomanygyujto_elo_show","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eba53b0b-3dc9-44ff-956a-c7b95416cb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605ea18d-b989-4c4d-91cd-81e08b19e875","keywords":null,"link":"/elet/20200529_24_oras_adomanygyujto_elo_show","timestamp":"2020. május. 29. 15:40","title":"A listás sztárokkal indul egy 24 órás adománygyűjtő élő show","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b1149b-0133-49b7-8b63-0e3e39778607","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fél lábbal a karanténban, fél lábbal az egyre szabadabb szabadtéren voltunk a magunk mögött hagyott, kissé feje tetejére állt májusban. Ha lemaradt volna az elmúlt hónapban az Élet + Stílus és a Kult rovat cikkeiről, most mindent egybe gyűjtöttünk.","shortLead":"Fél lábbal a karanténban, fél lábbal az egyre szabadabb szabadtéren voltunk a magunk mögött hagyott, kissé feje...","id":"20200530_orban_viktor_kovaszos_uborkaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05b1149b-0133-49b7-8b63-0e3e39778607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4022a811-4d9c-4469-89a4-0a14f924d668","keywords":null,"link":"/elet/20200530_orban_viktor_kovaszos_uborkaja","timestamp":"2020. május. 30. 18:00","title":"Orbán Viktor kovászos uborkájának az árnyékában kezdtünk új életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028507f7-a56b-428a-a8d7-1aa17080f267","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kikapott az Újpest az újrainduló NB1-ben.","shortLead":"Kikapott az Újpest az újrainduló NB1-ben.","id":"20200530_nagy_penz_kisvarda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=028507f7-a56b-428a-a8d7-1aa17080f267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1bb567-2c38-4bc4-8683-1057c9039330","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_nagy_penz_kisvarda","timestamp":"2020. május. 30. 19:18","title":"Nagy pénz Kisvárda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976db629-f9d4-40fd-a6ff-363383a4d599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szülők, nagyszülők tudása, családi történetei, emlékei kincsek, melyeket érdemes lehet megőrizni. Ráadásul idősebb szerettünk élettörténetének rögzítése különleges közös program is lehet. A téma ritkán – talán túl ritkán – kerül elő, most a Doro svéd szeniortelefon-gyártó hívta fel rá a figyelmet közleményében. A vállalat több olyan emberi és technikai tanácsot összegyűjtött, melyek segíthetik az emlékek megőrzését, átmentését a következő generációk számára.","shortLead":"A szülők, nagyszülők tudása, családi történetei, emlékei kincsek, melyeket érdemes lehet megőrizni. Ráadásul idősebb...","id":"20200530_csaladi_emlekek_tortenetek_rogzitese_doro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=976db629-f9d4-40fd-a6ff-363383a4d599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7557a5-2f52-42a8-9904-6b8f339295e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_csaladi_emlekek_tortenetek_rogzitese_doro","timestamp":"2020. május. 30. 10:03","title":"Hasznos tanácsok: így rögzítse nagyszülei emlékeit, hogy bármikor visszahallgathassa őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1482c3-182a-4dd1-99da-b8415b907a70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a 2021-es költségvetés tervezete; az EU több száz milliárd euróval kezelné a válságot; a Budapest Bank is beszáll az alakuló szuperbankba. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Elkészült a 2021-es költségvetés tervezete; az EU több száz milliárd euróval kezelné a válságot; a Budapest Bank is...","id":"20200531_Es_akkor_koltsegvetes_Budapest_Belgrad_gdp_koronavirus_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b1482c3-182a-4dd1-99da-b8415b907a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3255321-af6b-47b1-87d3-1c4f0a9962c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Es_akkor_koltsegvetes_Budapest_Belgrad_gdp_koronavirus_eu","timestamp":"2020. május. 31. 07:00","title":"És akkor eltűnt a költségvetésből a Budapest-Belgrád vasút ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Itt nőttek leginkább az árak.","shortLead":"Itt nőttek leginkább az árak.","id":"20200531_strand_balaton_belepo_ar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7f9c8a-b11c-427d-851e-b6c0106c8119","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_strand_balaton_belepo_ar","timestamp":"2020. május. 31. 09:27","title":"600 forinttal emelték a jegyárat a csopaki strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ezzel indokolta a magyar külügyminiszter, hogy miért ő foglalkozik az űrrel, amikor felszólalt az Európai Unió űrtevékenységért felelős minisztereinek videokonferenciáján. Megerősítette, hogy az évtized közepén újra embert küldene az űrbe Magyarország, és hogy megkétszerezték a magyar hozzájárulást az Európai Űrügynökség költségvetéséhez.\r

\r

","shortLead":"Ezzel indokolta a magyar külügyminiszter, hogy miért ő foglalkozik az űrrel, amikor felszólalt az Európai Unió...","id":"20200529_Szijjarto_Az_ur_a_hataron_kivul_van_ezert_kulugyi_kerdes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86748571-07ae-465e-9618-7d7845e81f60","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Szijjarto_Az_ur_a_hataron_kivul_van_ezert_kulugyi_kerdes","timestamp":"2020. május. 29. 20:48","title":"Szijjártó: Az űr a határon kívül van, ezért külügyi kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]