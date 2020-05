Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b921aff-4cb1-4019-b9f5-231be170aee2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az A-Híd Zrt. szerint több hibára nem most derült fény, állításuk szerint a megrendelő már rég tudott róluk.","shortLead":"Az A-Híd Zrt. szerint több hibára nem most derült fény, állításuk szerint a megrendelő már rég tudott róluk.","id":"20200531_A_kivitelezo_szerint_nem_miattuk_hasznalhatatlan_a_budai_uszoda_milliardos_medenceje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b921aff-4cb1-4019-b9f5-231be170aee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6ea790-fa6b-416a-ac7f-b645430bdb36","keywords":null,"link":"/kkv/20200531_A_kivitelezo_szerint_nem_miattuk_hasznalhatatlan_a_budai_uszoda_milliardos_medenceje","timestamp":"2020. május. 31. 14:29","title":"A kivitelező szerint nem miattuk használhatatlan a budai uszoda milliárdos medencéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"29 ezerhez közelít az elhunytak száma az országban.\r

","shortLead":"29 ezerhez közelít az elhunytak száma az országban.\r

","id":"20200531_Rekord_fertozott_Braziliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0e066e-d4fe-411a-af9c-91f964faa3de","keywords":null,"link":"/vilag/20200531_Rekord_fertozott_Braziliaban","timestamp":"2020. május. 31. 09:16","title":"Rekordszámú új fertőzött Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6083a1-20da-4547-ac80-de930bdfe3c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pünkösdi hétvége előtt jótékonykodott.","shortLead":"A pünkösdi hétvége előtt jótékonykodott.","id":"20200531_Maszk_nelkul_adott_at_csomagot_idoseknek_a_fideszes_politikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca6083a1-20da-4547-ac80-de930bdfe3c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8fb398-cab9-46e0-9499-b2d2889747a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Maszk_nelkul_adott_at_csomagot_idoseknek_a_fideszes_politikus","timestamp":"2020. május. 31. 12:55","title":"Maszk nélkül adott át csomagot időseknek a fideszes politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap és hétfőn még többfelé kell záporra, zivatarra és viharos szélre számítani.","shortLead":"Vasárnap és hétfőn még többfelé kell záporra, zivatarra és viharos szélre számítani.","id":"20200531_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d470208f-334b-4b7f-9edd-8d13971e6c33","keywords":null,"link":"/elet/20200531_idojaras","timestamp":"2020. május. 31. 15:58","title":"Érkezik a nyár: akár 30 fok is lehet jövő hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9377d1-e7b5-4754-a0db-3a36f3c30a3b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a magyarok több mint kétharmadát eddig nem zavarta a nemváltoztatás, a Fidesz és a KDNP képviselői egy új törvénnyel betiltották azt, és tudatosan próbálnak feszültséget szítani az érintett kisebbség ellen.","shortLead":"Miközben a magyarok több mint kétharmadát eddig nem zavarta a nemváltoztatás, a Fidesz és a KDNP képviselői egy új...","id":"202022__szuletesi_nem__emberi_jogok__kdnp__zsigeri_tiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d9377d1-e7b5-4754-a0db-3a36f3c30a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878b98dc-3e44-4895-b1a3-318b5e3731c6","keywords":null,"link":"/360/202022__szuletesi_nem__emberi_jogok__kdnp__zsigeri_tiltas","timestamp":"2020. május. 30. 08:15","title":"Könnyen indulhat újabb kormánypárti gyűlöletkampány a transzneműek ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f337e4-b6a5-48cd-82a2-8f86d7ca340f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Hamarabb lesz oltás az új betegségek ellen, ha beválnak a génszerkesztéssel alkotott vakcinák. Interjú ifjabb Duda Ernővel, a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnökével.","shortLead":"Hamarabb lesz oltás az új betegségek ellen, ha beválnak a génszerkesztéssel alkotott vakcinák. Interjú ifjabb Duda...","id":"202022__magyar_biotech__tudomodell_ossejtbol__kulfoldre_dolgoznak__eloben_amegoldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0f337e4-b6a5-48cd-82a2-8f86d7ca340f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d49cf89-f49c-4449-8a8e-5bd770701a6a","keywords":null,"link":"/360/202022__magyar_biotech__tudomodell_ossejtbol__kulfoldre_dolgoznak__eloben_amegoldas","timestamp":"2020. május. 31. 08:15","title":"Mire jutottak a magyarországi laborok a koronavírussal? Interjú Duda Ernővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a83898-cc48-4465-9169-69b0a94f61c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasznos dokkolót talált ki notebookokhoz a Microsoft.","shortLead":"Hasznos dokkolót talált ki notebookokhoz a Microsoft.","id":"20200531_microsoft_surface_book_szabadalom_dokkolo_laptop_hutese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61a83898-cc48-4465-9169-69b0a94f61c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832ed144-93f7-4880-9886-1d29d687bf7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_microsoft_surface_book_szabadalom_dokkolo_laptop_hutese","timestamp":"2020. május. 31. 10:03","title":"Csak rá kell pattintani a mágnesre a laptopot, és már indul is a hűtése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865ca4d7-6ac6-4e30-b674-a6fe4d984081","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A helyi Fidesz “gagyi vásári színhelyt” lát a pavilonokban, a polgármester szerint a koronavírus miatti bevételkiesést és a kormányzati elvonásokat próbálják így kompenzálni.","shortLead":"A helyi Fidesz “gagyi vásári színhelyt” lát a pavilonokban, a polgármester szerint a koronavírus miatti bevételkiesést...","id":"20200529_Bodevaros_miatt_tiltakozik_a_budavari_Fidesz_V_Naszaly_Marta_polgarmester_az_elvonasokat_okolja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=865ca4d7-6ac6-4e30-b674-a6fe4d984081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa771b8-db10-4345-bb17-469edb12908f","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Bodevaros_miatt_tiltakozik_a_budavari_Fidesz_V_Naszaly_Marta_polgarmester_az_elvonasokat_okolja","timestamp":"2020. május. 29. 19:14","title":"Bódéváros miatt tiltakozik a budavári Fidesz - a polgármester az elvonásokat okolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]