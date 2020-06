Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Háromezer lejes bírságot kapott a román miniszterelnök.","shortLead":"Háromezer lejes bírságot kapott a román miniszterelnök.","id":"20200531_Romania_Orbanja_a_sajat_jarvanyugyi_szabalyait_sem_tartotta_be_meg_is_buntettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c542fa-378f-4320-821a-b868512174a7","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Romania_Orbanja_a_sajat_jarvanyugyi_szabalyait_sem_tartotta_be_meg_is_buntettek","timestamp":"2020. május. 31. 07:50","title":"Románia Orbanja a saját járványügyi szabályait sem tartotta be, meg is büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7dbb87-4fa4-4556-90bf-97e7312183dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán a rossz időjárás miatt törölték a startot, szombat este ismét megpróbálkoznak a Crew Dragon űrhajó felbocsátásával.","shortLead":"Szerdán a rossz időjárás miatt törölték a startot, szombat este ismét megpróbálkoznak a Crew Dragon űrhajó...","id":"20200530_nasa_spacex_demo2_masodik_startablak_szombat_elo_kozvetites_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f7dbb87-4fa4-4556-90bf-97e7312183dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3009d0eb-f635-4250-b96c-989789978a87","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_nasa_spacex_demo2_masodik_startablak_szombat_elo_kozvetites_video","timestamp":"2020. május. 30. 19:13","title":"Itt nézheti élőben: ma űrtörténelmet írhat a SpaceX és a NASA [frissítés: elindult]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt kevesebb ellátás jut a más betegségektől szenvedő pácienseknek - olvasható az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn közzétett felméréséből, amelyet májusban végeztek a világ 155 országban.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt kevesebb ellátás jut a más betegségektől szenvedő pácienseknek - olvasható az Egészségügyi...","id":"20200601_A_WHO_szerint_hianyt_szenved_a_tobbi_paciens_ellatasa_a_koronavirusjarvany_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4509cc1-7e40-4a0d-946b-5e2e40132000","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_A_WHO_szerint_hianyt_szenved_a_tobbi_paciens_ellatasa_a_koronavirusjarvany_alatt","timestamp":"2020. június. 01. 17:08","title":"A WHO szerint hiányt szenved a többi páciens ellátása a koronavírus-járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9078f9db-0bc8-461a-9fcb-1f3237be9360","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróságnak sem volt szerencséje a kormányközeli portálokkal.","shortLead":"A bíróságnak sem volt szerencséje a kormányközeli portálokkal.","id":"20200601_hadhazy_origo_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9078f9db-0bc8-461a-9fcb-1f3237be9360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c460d0-7a56-4b30-9c55-3d32e1bd1017","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_hadhazy_origo_birosag","timestamp":"2020. június. 01. 13:58","title":"Helyreigazítást kért az Origótól Hadházy, de a posta szerint nem létezik a lap címe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb88f3f0-e147-4a39-936d-88a3b257aca0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hétfőtől újra látogathatók a holland múzeumok, visszakerültek a helyükre a világhírű remekművek, köztük Rembrandt Éjjeli őrjárat, valamint Van Gogh Napraforgók és Vermeer Leány gyöngy fülbevalóval című festménye.","shortLead":"Hétfőtől újra látogathatók a holland múzeumok, visszakerültek a helyükre a világhírű remekművek, köztük Rembrandt...","id":"20200601_Ujranyitnak_a_hollandiai_muzeumok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb88f3f0-e147-4a39-936d-88a3b257aca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65be4975-53cd-41df-85ff-bb4b4ea926b1","keywords":null,"link":"/elet/20200601_Ujranyitnak_a_hollandiai_muzeumok","timestamp":"2020. június. 01. 17:19","title":"Újranyitnak a hollandiai múzeumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságosnak tartja a netezők túlnyomó része a banki rendszereket, azaz bíznak abban, hogy ezek kivédik az esetleges kibertámadásokat – derül ki a K&H kutatásából. Ugyanakkor a többség tart a különböző netes, kártyás visszaélésektől.","shortLead":"Biztonságosnak tartja a netezők túlnyomó része a banki rendszereket, azaz bíznak abban, hogy ezek kivédik az esetleges...","id":"20200601_kh_bank_online_vasarlas_bankkartyas_csalas_felmeres_edukacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebf38b5-de21-43d6-9766-1da6d721ad31","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_kh_bank_online_vasarlas_bankkartyas_csalas_felmeres_edukacio","timestamp":"2020. június. 01. 16:03","title":"K&H: A magyarok 54 százaléka fél, hogy csaló weboldalakon meglopják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Korábban úgy tűnt, hogy akár személyes részvétellel is meg lehet tartani az idei találkozót.\r

","shortLead":"Korábban úgy tűnt, hogy akár személyes részvétellel is meg lehet tartani az idei találkozót.\r

","id":"20200531_Trump_Kina_Oroszorszag_G7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0057d553-8216-4b4a-bc54-9ba0010e20b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Trump_Kina_Oroszorszag_G7","timestamp":"2020. május. 31. 09:05","title":"Elhalasztják a G7-csúcsot, Kína nem, Oroszország viszont ott lehet a találkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0906ff21-c3fa-4be3-9198-7b65d4beec1b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Továbbra is Orbán Viktor multimilliárdos barátja hasznosít értékes épületeket az elegáns Andrássy úton.","shortLead":"Továbbra is Orbán Viktor multimilliárdos barátja hasznosít értékes épületeket az elegáns Andrássy úton.","id":"202022_a59_ingatlanhasznosito_meg_egy_andrassy_meszarosnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0906ff21-c3fa-4be3-9198-7b65d4beec1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afc7bb6-db3e-4149-8984-c05f4f47eaa4","keywords":null,"link":"/360/202022_a59_ingatlanhasznosito_meg_egy_andrassy_meszarosnal","timestamp":"2020. május. 31. 08:30","title":"Még egy magyar miniszterelnökhöz van köze Mészárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]