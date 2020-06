A Budapest Honvédé a Magyar Kupa

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Legfeljebb a negyedik negyedévre lesz újra élénk a kiskereskedelmi forgalom az OKSZ számításai szerint.","shortLead":"Legfeljebb a negyedik negyedévre lesz újra élénk a kiskereskedelmi forgalom az OKSZ számításai szerint.","id":"20200603_oksz_kiskereskedelem_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f9d22a-e38b-4f93-88c5-1fa6e4d0f7b0","keywords":null,"link":"/kkv/20200603_oksz_kiskereskedelem_koronavirus","timestamp":"2020. június. 03. 19:45","title":"Kihasználatlan az idősek bolti idősávja a Kereskedelmi Szövetség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1033dd90-8fcd-49d2-957a-e16b8f121489","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Amíg korábban durva inflációt jelentett, ha sok pénzt ráöntöttek egyszerre a gazdaságra, most már az USA és az EU vezetői is egyetértenek abban, hogy pénzt kell pumpálni, amíg ki nem jövünk a krízisből. 