[{"available":true,"c_guid":"67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3931 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"3931 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","id":"20200603_Koronavirus_meghalt_ket_beteg_tizzel_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286586d1-0bda-47bd-a23d-fb9b7a6dc47c","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Koronavirus_meghalt_ket_beteg_tizzel_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. június. 03. 08:45","title":"Koronavírus: meghalt két beteg, tízzel nőtt az igazolt fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833c7f98-67dc-431c-9c32-653360d18f8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"India és Kína egy határvita miatt ismét egymásnak feszült, több indiai híresség ezért arra kérte a követőit, töröljék mobiljaikról a kínai alkalmazásokat. Ehhez egy applikáció is készült, amit most a Google szedett le a Play áruházból.","shortLead":"India és Kína egy határvita miatt ismét egymásnak feszült, több indiai híresség ezért arra kérte a követőit, töröljék...","id":"20200603_google_play_remove_chinese_apps_alkalmazas_torlese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=833c7f98-67dc-431c-9c32-653360d18f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff9c217-d226-48da-ad5f-8de16655afb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_google_play_remove_chinese_apps_alkalmazas_torlese","timestamp":"2020. június. 03. 17:03","title":"Lelőtte a Google az appot, amelyet kínai alkalmazások törlésére készítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1024ba-98cb-4d81-99db-b3fd6792fd43","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Visszalépés a korábbiakhoz képest a kedd este benyújtott, egyszer használatos műanyagokra vonatkozó törvényjavaslat: végül nem tiltanák sem a nejlonzacskókat, sem a zöldséges-pékárus műanyag zacskókat. Utóbbinál ráadásul még a termékdíj is elhanyagolható lesz.","shortLead":"Visszalépés a korábbiakhoz képest a kedd este benyújtott, egyszer használatos műanyagokra vonatkozó törvényjavaslat...","id":"20200603_muanyagtorveny_termekdij_torvenyjavaslat_egyszer_hasznalatos_muanyag_zhvg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac1024ba-98cb-4d81-99db-b3fd6792fd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce9a9f9-c3b8-4741-8cde-0bf6dab055b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_muanyagtorveny_termekdij_torvenyjavaslat_egyszer_hasznalatos_muanyag_zhvg","timestamp":"2020. június. 03. 17:10","title":"A kormány megint megkegyelmezett a nejlonzacskóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előkészületeket Szijjártó Péter koordinálja, fővédnöknek Áder Jánost kérik fel. A 2021-es budapesti esemény nagyjából 10 milliárd forintba fog kerülni.","shortLead":"Az előkészületeket Szijjártó Péter koordinálja, fővédnöknek Áder Jánost kérik fel. A 2021-es budapesti esemény...","id":"20200603_Tizmilliardbol_rendez_fenntarthatosagi_vilagtalalkozot_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0d3843-d8ba-4ed8-8f04-5e7095461a46","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Tizmilliardbol_rendez_fenntarthatosagi_vilagtalalkozot_a_kormany","timestamp":"2020. június. 03. 07:46","title":"Tízmilliárdból rendez fenntarthatósági világtalálkozót a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség mellett a szövetség is vizsgálódik. Az UTE áll elébe.","shortLead":"A rendőrség mellett a szövetség is vizsgálódik. Az UTE áll elébe.","id":"20200603_Gazdasagi_visszaeles_miatt_nyomoznak_az_ujpesti_hikicsapatnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83572c6a-5007-4053-b477-138375618583","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Gazdasagi_visszaeles_miatt_nyomoznak_az_ujpesti_hikicsapatnal","timestamp":"2020. június. 03. 10:39","title":"Gazdasági visszaélés miatt nyomoznak az újpesti hokicsapatnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451942b4-6291-4f9f-b787-b70e64f50a4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Bűnnek nevezte a rasszizmust és a kirekesztést a vallási vezető, ami felett nem lehet szemet hunyni.","shortLead":"Bűnnek nevezte a rasszizmust és a kirekesztést a vallási vezető, ami felett nem lehet szemet hunyni.","id":"20200603_ferenc_papa_george_floyd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=451942b4-6291-4f9f-b787-b70e64f50a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc9644f-2864-4acd-8249-cced002de9aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_ferenc_papa_george_floyd","timestamp":"2020. június. 03. 16:19","title":"Ferenc pápa imádkozik George Floydért és a rasszizmus áldozataiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd520075-91e6-45f3-8d6d-287fed2af35b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oláh Lajos egy manipulált Time címlapot tett közzé.","shortLead":"Oláh Lajos egy manipulált Time címlapot tett közzé.","id":"20200603_A_Facebook_kamufoto_posztolason_kapott_egy_DKs_politikust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd520075-91e6-45f3-8d6d-287fed2af35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02999c99-507c-41c6-9f5f-3a326cf5adb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_A_Facebook_kamufoto_posztolason_kapott_egy_DKs_politikust","timestamp":"2020. június. 03. 18:48","title":"A Facebook kamufotó posztolásán kapott egy DK-s politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0176e56-20dd-42c3-b9c1-3345acbc7477","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Indulhat a világ meghódítására. ","shortLead":"Indulhat a világ meghódítására. ","id":"20200604_Nelkuled_angol_nyelvu_verzio_Ismeros_Arcok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0176e56-20dd-42c3-b9c1-3345acbc7477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508abcf5-ed30-4d67-a3cd-51f979f884f6","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Nelkuled_angol_nyelvu_verzio_Ismeros_Arcok","timestamp":"2020. június. 04. 15:36","title":"A trianoni évfordulóig kellett várni, hogy elkészüljön Nélküled angol nyelvű verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]