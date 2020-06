Szinetár Dóra nemrég Facebook-posztban állt ki azok mellett a nők mellett, akik robbantották a legutóbbi zaklatásos ügyet az Operettszínházban. Dolhai Attila az azóta eltávolított posztjában a zaklatási ügyek eltussolásával vádolt Kiss-B. Attila, az Operettszínház jelenlegi főigazgatója mellett állt ki, azt írta, hogy az intézményvezető szerinte jó szándékú ember, és Dolhai úgy gondolja, hogy akinek sérelme van,

az ne a sajtóhoz forduljon, hanem az erre kialakított fórumokhoz vagy a hatósághoz, mert az áldozatok kiállása mérgezi a hétköznapokat.

Szinetár Dóra nem hagyta szó nélkül kollégája megjegyzését, közölte, hogy „bár kettessel kezdődik a személyi számunk, nekünk is jogunk van megvédeni magunkat a bántalmazás, megszégyenítés és hátrányos megkülönböztetés minden formájától”.

Dolhai Attila nemrég Facebook-videóban kért bocsánatot mindenkitől, akit az elmúlt bejelentkezésével megbántott.

Nem volt szándékos. Most már látom, hogy egy ilyen komoly ügyben a megszólalásnak milyen nagy felelőssége van. Azt is látom – nem véletlenül vettem le az előző nyilatkozatomat –, hogy egy metoo-ügyben lehet, hogy a jog időnként kevés ahhoz, hogy célt érjünk, és ilyenkor szükség van a társadalmi felelősségre és a sajtónyilvánosságra is. Ezt akkor, a nyilatkozatom megtételekor nem jól súlyoztam, és most már látom, hogy igenis szükség van az ilyen jellegű összefogásokra.

Dolhai a videóban arról beszélt, hogy úgy gondolta, egy ilyen ügyben „mindenki megbélyegzetté válik”, akinek a munkahelyén egy ilyen ügy történik. Hozzátette, most is azt gondolja, hogy Kiss B. Attila jó ember, és hiszi, hogy ennek az ügynek a végére fog járni, ki fog derülni az igazság.

Mostani üzenetében azt mondta: az zaklatta fel, hogy „mindenki megbélyegzetté válik”, akinek a munkahelyén egy ilyen ügy kirobban, de most már látja, hogy

„A mi felbélyegzésünk igen elkarcsúsodik, igen elhalványodik amellett a sérelem mellett, amelyet egy metoo-ügyben valakinek el kellett szenvednie. Úgyhogy azt kívánom, hogy mindazok, akik érintettek egy ilyen ügyben, minden társadalmi, jogi és sajtósegítséget megkapjanak ahhoz, hogy a sebeik valamilyen úton-módon gyógyulni tudjanak. Remélem, hogy tudnak majd” – mondta a színész.

Az ügy előzménye, hogy azok után, hogy Kerényi Miklós Gábor a zaklatási ügye miatt távozni kényszerült az Operettszínház éléről, három évvel később újabb visszaélésekkel kapcsolatos ügyek láttak napvilágot az intézmény háza táján. Az Indexnek korábban a színházban dolgozó személyek beszéltek arról, hogy az ügyvezető igazgató, Kriza Zsigmond kommunikációja elviselhetetlen légkört teremtett, arrogáns volt, és folyton szexista megjegyzéseket tett. Minderről a Kerényit váltó Kiss-B. Attila főigazgató is tudott, de a beszámolók szerint a zaklatásról és a hatalommal való visszaélésről szóló panaszokat nem kezelte súlyuknak megfelelően, sőt, inkább kiszolgáltatta Krizának azokat, akik róla tettek bejelentést.