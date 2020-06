Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint nem jött össze a kínai BOE terve, hogy ők szállítsák az OLED kijelzőket a Samsungnak (és az Apple-nek).","shortLead":"A pletykák szerint nem jött össze a kínai BOE terve, hogy ők szállítsák az OLED kijelzőket a Samsungnak (és...","id":"20200610_samsung_galaxy_s21_kijelzoje_oled_kijelzo_boe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1b9642-1cfb-4515-95aa-52acf82a4df3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_samsung_galaxy_s21_kijelzoje_oled_kijelzo_boe","timestamp":"2020. június. 10. 17:03","title":"Egy valamit már most tudni lehet a Samsung Galaxy S21-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A turizmus érdekeit hangoztatva jelentették be a döntést, éppen aznap, amikor az operatív törzs feloldotta a hajléktalanokra vonatkozó kijárási korlátozásokat.","shortLead":"A turizmus érdekeit hangoztatva jelentették be a döntést, éppen aznap, amikor az operatív törzs feloldotta...","id":"20200609_varoshaza_hajlektalan_emberek_kormanyhivatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6e6fbd-ce5d-4142-8e8c-2ccd6f813e55","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_varoshaza_hajlektalan_emberek_kormanyhivatal","timestamp":"2020. június. 09. 17:24","title":"Megakadályozta a kormányhivatal, hogy Karácsony hajléktalan embereket fogadhasson be a Városházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-közeli lapok azt híresztelték, hogy zaklat egy nőt, de ez nem volt igaz.","shortLead":"A Fidesz-közeli lapok azt híresztelték, hogy zaklat egy nőt, de ez nem volt igaz.","id":"20200610_ripost_lokal_greczy_zsolt_dk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156753af-be88-4caf-924d-f702fa169c37","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_ripost_lokal_greczy_zsolt_dk","timestamp":"2020. június. 10. 09:33","title":"A Ripost és a Lokál ellen is pert nyert a DK-s Gréczy Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f832d547-4d7f-4a66-aa49-8a59490f769c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ezentúl Washington kaphatja majd a szemrehányásokat az általa eddig sokat bírált oroszoktól, kínaiaktól, irániaktól és még az észak-koreaiaktól is.","shortLead":"Ezentúl Washington kaphatja majd a szemrehányásokat az általa eddig sokat bírált oroszoktól, kínaiaktól, irániaktól és...","id":"20200609_USA_new_york_times_szemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f832d547-4d7f-4a66-aa49-8a59490f769c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553b0111-6f45-4ce2-89fa-337ba42deb88","keywords":null,"link":"/360/20200609_USA_new_york_times_szemle","timestamp":"2020. június. 09. 07:30","title":"New York Times: Nagy pofont kapott a demokráciaexportőr Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff38092-b96c-49d7-8308-47ede4ca2d92","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormánypárt stabilizálni tudta szavazótáborát, támogatói nagyon elégedettek a járványválság kezelésével. 