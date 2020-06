Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyesült Államokban a brutális rendőri intézkedés egy ember életébe került.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a brutális rendőri intézkedés egy ember életébe került.","id":"20200609_terdepeles_magyar_rendor_kenyszerintezkedes_george_floyd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28087ab-45fc-4d5c-be4e-1ed40024848f","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_terdepeles_magyar_rendor_kenyszerintezkedes_george_floyd","timestamp":"2020. június. 09. 16:03","title":"Van az a helyzet, amikor a magyar rendőr is rátérdepelhet valaki nyakára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetési moratóriumhoz köthető szabályokkal nincs tisztában a hitelt törlesztő adósok jelentős része – derül ki a K&H felméréséből. ","shortLead":"A fizetési moratóriumhoz köthető szabályokkal nincs tisztában a hitelt törlesztő adósok jelentős része – derül ki a K&H...","id":"20200609_hitelmoratorium_ados_bank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa0b2f9-bbf9-4202-a3ce-21d90f5b0be9","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_hitelmoratorium_ados_bank","timestamp":"2020. június. 09. 10:09","title":"Sokan meg fognak lepődni, amikor vége lesz a hitelmoratóriumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ac843f-ed37-44f5-b183-0720e62ea90c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi egy évig nem ülhet a volán mögé és 170 ezer forintot is be kell fizetnie.","shortLead":"A férfi egy évig nem ülhet a volán mögé és 170 ezer forintot is be kell fizetnie.","id":"20200609_Begipszelt_lab_jogositvany_forgalmi_sofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23ac843f-ed37-44f5-b183-0720e62ea90c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a742dd35-02d2-4d64-be60-371823b78e85","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Begipszelt_lab_jogositvany_forgalmi_sofor","timestamp":"2020. június. 09. 13:22","title":"Térdig begipszelt lábbal, jogosítvány és forgalmi nélkül vezetett egy sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6dad3f2-ca2f-4eba-8c39-2a4535b23b1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy medve, egy bika és ezüst felhők közül kiugró aranyszínű oroszlánok kerülnek ennyibe.\r

","shortLead":"Egy medve, egy bika és ezüst felhők közül kiugró aranyszínű oroszlánok kerülnek ennyibe.\r

","id":"20200609_magyar_nemzeti_bank_mnb_szobor_szoke_gabor_miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6dad3f2-ca2f-4eba-8c39-2a4535b23b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72deedfb-c393-4297-b43e-f0d79e5c1d65","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_magyar_nemzeti_bank_mnb_szobor_szoke_gabor_miklos","timestamp":"2020. június. 09. 11:55","title":"Gigantikus állatszobrokat rendelt 667 millióért a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92939eb-485e-4d5b-ba0f-4ab1e7879afd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy uniós szabály szerint az elektromos autóknak is kötelező hangot adniuk. Korántsem mindegy azonban, melyik gyártó hogyan oldja meg a feladatot.","shortLead":"Egy uniós szabály szerint az elektromos autóknak is kötelező hangot adniuk. Korántsem mindegy azonban, melyik gyártó...","id":"20200609_Igazan_UFO_hangja_van_a_Skoda_hibrid_autojanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a92939eb-485e-4d5b-ba0f-4ab1e7879afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150799ae-f8fd-4269-bb63-7b7161520c00","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Igazan_UFO_hangja_van_a_Skoda_hibrid_autojanak","timestamp":"2020. június. 09. 15:37","title":"UFO-hangot kapott a Skoda hibrid autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188651ff-ef39-4d13-a7b5-c70d97e26025","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ahogy romlanak az Egyesült Államok és Kína kapcsolatai ,úgy fedezik fel egyre inkább az ázsiai ország óriásvállalatai a hongkongi tőzsdét. Júniusban két ilyen cég is részvényeket bocsát ki Hongkongban annak ellenére, hogy a Nasdaq-on az Egyesült Államokban már régebben be voltak jegyezve.","shortLead":"Ahogy romlanak az Egyesült Államok és Kína kapcsolatai ,úgy fedezik fel egyre inkább az ázsiai ország óriásvállalatai...","id":"20200609_Hongkong_az_uj_New_York","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=188651ff-ef39-4d13-a7b5-c70d97e26025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9599c193-cd4e-4c8e-99f1-c6a8c1f6694e","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Hongkong_az_uj_New_York","timestamp":"2020. június. 09. 13:36","title":"Hiába a tüntetések, Hongkong az új New York a kínai cégek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9d6551-26e5-4d59-91ba-bbc6a93a8b86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A most megnevezett gyanúsított 2000-ben öngyilkos lett. ","shortLead":"A most megnevezett gyanúsított 2000-ben öngyilkos lett. ","id":"20200610_olof_palme_gyilkossag_svedorszag_nyomozas_feltetelezett_elkoveto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce9d6551-26e5-4d59-91ba-bbc6a93a8b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bae6af-d3e6-42e9-be84-1bd751b690cd","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_olof_palme_gyilkossag_svedorszag_nyomozas_feltetelezett_elkoveto","timestamp":"2020. június. 10. 11:31","title":"Megtalálták Olof Palme gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156b9086-155c-4a1f-8cbc-3f0212d2152a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":" A Duna–Tisza közén a faültetés vezethet a terület elsivatagosodásához","shortLead":" A Duna–Tisza közén a faültetés vezethet a terület elsivatagosodásához","id":"20200609_alfold_sivatag_globalisfelmelegedes_klimavaltozas_vizgazdalkodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=156b9086-155c-4a1f-8cbc-3f0212d2152a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50e374c-e759-40fa-98f6-e9bfdfc986a1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200609_alfold_sivatag_globalisfelmelegedes_klimavaltozas_vizgazdalkodas","timestamp":"2020. június. 09. 12:17","title":"Eltűnik a víz a magyarországi folyókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]