Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyesült Államokban a brutális rendőri intézkedés egy ember életébe került.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a brutális rendőri intézkedés egy ember életébe került.","id":"20200609_terdepeles_magyar_rendor_kenyszerintezkedes_george_floyd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28087ab-45fc-4d5c-be4e-1ed40024848f","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_terdepeles_magyar_rendor_kenyszerintezkedes_george_floyd","timestamp":"2020. június. 09. 16:03","title":"Van az a helyzet, amikor a magyar rendőr is rátérdepelhet valaki nyakára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b16ced-3cf7-40a6-b538-e056c15e546a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kathy Sullivan első amerikai nőként tett űrsétát korábban, nemrég pedig az első nő lett, aki a Mariana-árkot is megjárta.","shortLead":"Kathy Sullivan első amerikai nőként tett űrsétát korábban, nemrég pedig az első nő lett, aki a Mariana-árkot is...","id":"20200610_urseta_mariana_arok_urhajos_kathy_sullivan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52b16ced-3cf7-40a6-b538-e056c15e546a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6970c99-a1ba-4bb3-86ac-190fb6d7e883","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_urseta_mariana_arok_urhajos_kathy_sullivan","timestamp":"2020. június. 10. 10:03","title":"A NASA egykori űrhajósa lett az első nő a világon, aki elérte a Föld legmélyebb pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9c1a28-a2ee-4774-a977-ac281bf74bf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkája leleplezte az Octavia szabadidő-autós új változatát. ","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkája leleplezte az Octavia szabadidő-autós új változatát. ","id":"20200610_itt_az_uj_skoda_octavia_scout_divatterepjaro_helyett_kombit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b9c1a28-a2ee-4774-a977-ac281bf74bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524f79ba-02ff-46ea-9748-dc9f10b602f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200610_itt_az_uj_skoda_octavia_scout_divatterepjaro_helyett_kombit","timestamp":"2020. június. 10. 10:18","title":"Itt az új Skoda Octavia Scout: divatterepjáró helyett kombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cadedc-ddbf-4719-be5a-ec2587da5076","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tette mindezt kihangosított mikrofonba, a Groupama Arénában rendezett összbírói értekezleten. ","shortLead":"Tette mindezt kihangosított mikrofonba, a Groupama Arénában rendezett összbírói értekezleten. ","id":"20200609_Fovarosi_Torvenyszek_elnok_level_Hando_Tunde","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59cadedc-ddbf-4719-be5a-ec2587da5076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779a5e70-074c-4b45-b712-b4a1be6a117e","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Fovarosi_Torvenyszek_elnok_level_Hando_Tunde","timestamp":"2020. június. 09. 09:32","title":"A Fővárosi Törvényszék elnöke letagadta, hogy levélben hálálkodott volna Handó Tündének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a015c37e-f610-425f-a9b7-2536c4362d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülők elhagyták a fészket, az utolsó fióka szerda hajnalban elpusztult.","shortLead":"A szülők elhagyták a fészket, az utolsó fióka szerda hajnalban elpusztult.","id":"20200610_gemenci_fekete_golya_fioka_halal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a015c37e-f610-425f-a9b7-2536c4362d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134491f2-c31d-46f0-8a92-fe55df3dfaad","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_gemenci_fekete_golya_fioka_halal","timestamp":"2020. június. 10. 12:31","title":"Tragédiával ért véget a költési időszak a bekamerázott gemenci gólyafészekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9d47f1-60e0-4465-9c8f-3612fa38bd75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajléktalanszállóknál is feloldották a kijárási korlátozást. Négy megyében nincs aktív fertőzött.","shortLead":"A hajléktalanszállóknál is feloldották a kijárási korlátozást. Négy megyében nincs aktív fertőzött.","id":"20200609_operativ_torzs_jarvany_muller","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9d47f1-60e0-4465-9c8f-3612fa38bd75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ea0909-dbde-465d-a449-14c6574c35f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_operativ_torzs_jarvany_muller","timestamp":"2020. június. 09. 11:19","title":"Müller: Visszatérhet a járvány előtti szintre az egészségügyi ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő délután elérhetetlenné tette Korózs Lajos azt a videót, amelyen egy magát mentőápolóként bemutató nő arról beszélt, 10 kórházból hazaküldött beteget ápolt, közülük 9-en pár napon belül elhunytak. Az Országos Mentőszolgálat és egy másik magáncég is közölte, a videón szereplő nő nem dolgozik náluk. Korózs kitart amellett, hogy a videóval nincs baj, állítása szerint csak az Országos Mentőszolgálat érzékenysége miatt tették elérhetetlenné. ","shortLead":"Hétfő délután elérhetetlenné tette Korózs Lajos azt a videót, amelyen egy magát mentőápolóként bemutató nő arról...","id":"20200609_mszp_korozs_lajos_n_athina_mento_egeszsegugy_agyfelszabaditas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c6b110-83cb-416e-800b-3b05a3693f53","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_mszp_korozs_lajos_n_athina_mento_egeszsegugy_agyfelszabaditas","timestamp":"2020. június. 09. 10:56","title":"Korózs Lajos nem \"nyomozgatott\" a betegei haláláról nyilatkozó nő után, elhitt neki mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76fb4e71-72f6-49fc-b005-c5ce38cf77b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kommentárt készítenek hozzá, hogy ellensúlyozzák a filmben láthatóakat. A BBC is ugyanezért törölte a Little Britain-t.","shortLead":"Kommentárt készítenek hozzá, hogy ellensúlyozzák a filmben láthatóakat. A BBC is ugyanezért törölte a Little Britain-t.","id":"20200610_elfujta_a_szel_hbo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76fb4e71-72f6-49fc-b005-c5ce38cf77b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1a9740-ba70-4179-80c6-d7b05e522ec4","keywords":null,"link":"/elet/20200610_elfujta_a_szel_hbo","timestamp":"2020. június. 10. 11:04","title":"A HBO Max levette az Elfújta a szélt, mert rasszistán ábrázol szereplőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]