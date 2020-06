Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár az országos tiszti főorvos péntektől feloldotta a koronavírus-járvány miatt elrendelt központi kórházi látogatási tilalmat, a Semmelweis Egyetem betegellátói intézményeiben továbbra is érvényben marad a tilalom.","shortLead":"Bár az országos tiszti főorvos péntektől feloldotta a koronavírus-járvány miatt elrendelt központi kórházi látogatási...","id":"20200613_A_Semmelweis_korhazaiban_tovabbra_is_tilos_a_latogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae49338-8064-4697-9a93-b9d0ce0baedb","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_A_Semmelweis_korhazaiban_tovabbra_is_tilos_a_latogatas","timestamp":"2020. június. 13. 19:52","title":"A Semmelweis Egyetem kórházaiban továbbra is tilos a látogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakrendelők hétfőtől is csak előzetes jelentkezés után fogadnak betegeket.","shortLead":"A szakrendelők hétfőtől is csak előzetes jelentkezés után fogadnak betegeket.","id":"20200612_kamara_mok_haziorvos_rendelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1a2cd7-7680-4c81-b9b0-376386392a5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_kamara_mok_haziorvos_rendelo","timestamp":"2020. június. 12. 19:30","title":"MOK: A továbbiakban is telefonon kell bejelentkezni a háziorvoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az oktatási jogok biztosa szerint a testnevelő tanárt emberi méltóságában sértette meg a tankerület-vezető.","shortLead":"Az oktatási jogok biztosa szerint a testnevelő tanárt emberi méltóságában sértette meg a tankerület-vezető.","id":"20200613_Azonnali_ombudsmani_vizsgalat_indul_a_vasalodeszkas_tanar_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b818f510-292d-4607-945a-fc7ba7db102f","keywords":null,"link":"/elet/20200613_Azonnali_ombudsmani_vizsgalat_indul_a_vasalodeszkas_tanar_ugyeben","timestamp":"2020. június. 13. 08:10","title":"Azonnali ombudsmani vizsgálat indul a „vasalódeszkás tanár” ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84df8d-e289-4582-9ee4-a44f3d942ace","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az erőszakba torkolló demonstrációk idejére több történelmi személyiség szobrát is körbedeszkázták. ","shortLead":"Az erőszakba torkolló demonstrációk idejére több történelmi személyiség szobrát is körbedeszkázták. ","id":"20200613_Londoni_osszecsapasok_Churchillszobrok_veszelyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d84df8d-e289-4582-9ee4-a44f3d942ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee69cb3-1d35-480f-9ccb-b1d67dc7a2df","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Londoni_osszecsapasok_Churchillszobrok_veszelyben","timestamp":"2020. június. 13. 20:57","title":"Antirasszisták és szélsőjobboldaliak csaptak össze Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42538733-1102-40f0-975d-3d61345d115c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy online aukció során futott bele a váratlan ajándékkal telerakott autóba. A drog értéke önmagában 850 ezer dollár.","shortLead":"Egy online aukció során futott bele a váratlan ajándékkal telerakott autóba. A drog értéke önmagában 850 ezer dollár.","id":"20200612_33_kilo_kokainnal_kibelelve_vett_hasznalt_autot_egy_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42538733-1102-40f0-975d-3d61345d115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff30c8fd-b159-4ff1-a594-a9a4d438e7e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_33_kilo_kokainnal_kibelelve_vett_hasznalt_autot_egy_ferfi","timestamp":"2020. június. 13. 13:41","title":"33 kiló kokainnal kibélelve vett használt autót egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudni pontosan, mire kap 600 milliárd forint fejlesztési pénzt Debrecen a következő 10 évben, vagy, hogy egyáltalán kap-e, de Kósa Lajos, a város korábbi polgármestere egy klasszikust, magát Columbo felügyelőt is megemlítette a válaszában.","shortLead":"Nem tudni pontosan, mire kap 600 milliárd forint fejlesztési pénzt Debrecen a következő 10 évben, vagy, hogy egyáltalán...","id":"20200613_Kosa_a_Columbogyilkossagokkal_magyarazta_Debrecen_rejtelyes_600_milliardjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104b821b-3759-48c6-9753-03fe1faeb935","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_Kosa_a_Columbogyilkossagokkal_magyarazta_Debrecen_rejtelyes_600_milliardjat","timestamp":"2020. június. 13. 19:28","title":"Kósa Lajos Columbót emlegetve magyarázta Debrecen rejtélyes 600 milliárdját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61268da-8dbb-4ad3-a88b-bf44ccdd27f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már tavaly napirendre került a tér átépítése, de még nincs róla döntés. A Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója reméli, még visszatérnek rá.","shortLead":"Már tavaly napirendre került a tér átépítése, de még nincs róla döntés. A Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója...","id":"20200613_Vitezy_Davidnak_tetszene_az_autos_feluljaro_nelkuli_Nyugati_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d61268da-8dbb-4ad3-a88b-bf44ccdd27f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb606242-98ed-46d0-a677-859bb7b9ca3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_Vitezy_Davidnak_tetszene_az_autos_feluljaro_nelkuli_Nyugati_ter","timestamp":"2020. június. 13. 12:37","title":"Tetszene Vitézy Dávidnak az autós felüljáró nélküli Nyugati tér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97ad006-093d-4cdf-840f-ee0bb2f4e5ac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány idején a szervezettbűnözés is rákapcsolt - ezt veszi górcső alá ezúttal a Duma Aktuál. A jótékonykodó maffiózóktól egészen máshogy hangzik, ha azt mondják, itt van két guriga. ","shortLead":"A járvány idején a szervezettbűnözés is rákapcsolt - ezt veszi górcső alá ezúttal a Duma Aktuál. A jótékonykodó...","id":"20200611_Duma_Aktual_Bunozes_karanten_idejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e97ad006-093d-4cdf-840f-ee0bb2f4e5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b787e1-4213-4cc3-85ff-ba0e5cc27ed8","keywords":null,"link":"/360/20200611_Duma_Aktual_Bunozes_karanten_idejen","timestamp":"2020. június. 13. 19:00","title":"Duma Aktuál: A maffiától kapott liszttel nem jön fel úgy a piskóta ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]