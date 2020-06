Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e65c63fe-85f2-49cb-9115-e2e8b1187eed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Három fordulóval a szezon vége előtt biztosította be győzelmét a klub.","shortLead":"Három fordulóval a szezon vége előtt biztosította be győzelmét a klub.","id":"20200616_ferencvaros_bajnoksag_cimvedes_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e65c63fe-85f2-49cb-9115-e2e8b1187eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30742828-45c2-48f9-b0cb-509b53b3e8a0","keywords":null,"link":"/sport/20200616_ferencvaros_bajnoksag_cimvedes_foci","timestamp":"2020. június. 16. 23:35","title":"Megvédte címét a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetbiztonsági tanács már december óta vizsgálja John Bolton könyvét, amit most bírósági ítélettel tartanának vissza a megjelenéstől.","shortLead":"A nemzetbiztonsági tanács már december óta vizsgálja John Bolton könyvét, amit most bírósági ítélettel tartanának...","id":"20200617_trump_bolton_konyv_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d25a5d3-d180-4e92-ab30-ad3250a11bb5","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_trump_bolton_konyv_per","timestamp":"2020. június. 17. 05:08","title":"A Trump-kormány beperelte a volt nemzetbiztonsági tanácsadóját, hogy ne jelenhessen meg a könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e813a17-7ba0-452d-915f-69d6fbe5371a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Nemzeti Sport cikkével emlékezik Benedek Tiborra.","shortLead":"A miniszterelnök a Nemzeti Sport cikkével emlékezik Benedek Tiborra.","id":"20200618_benedek_tibor_orban_viktor_gyasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e813a17-7ba0-452d-915f-69d6fbe5371a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db1b437-d085-4e0c-9525-6c566d380220","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_benedek_tibor_orban_viktor_gyasz","timestamp":"2020. június. 18. 13:17","title":"Orbán Viktor: Fekete a víz a medencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae8fa73-288f-4812-bacc-99d03b07d07e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a Szeviép-ügyben a törvényszéken folytatott belső vizsgálat, miután felmerült, hogy az egyik bíró cége is érintett lehet. Bűncselekmény gyanúja nem merült fel, a törvényszék elnökének megbízását viszont visszavonták.","shortLead":"Elkészült a Szeviép-ügyben a törvényszéken folytatott belső vizsgálat, miután felmerült, hogy az egyik bíró cége is...","id":"20200617_szeviep_birosag_szeged_ugyeszseg_obh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ae8fa73-288f-4812-bacc-99d03b07d07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dce2018-425a-4022-aff9-788f7e076abf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_szeviep_birosag_szeged_ugyeszseg_obh","timestamp":"2020. június. 17. 15:22","title":"Szeviép-ügy: Nem történt bűncselekmény a bíróságon, de a törvényszék elnökének megbízását visszavonták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt nemzetbiztonsági tanácsadó egy könyvben számol be erről, és még néhány pikáns sztoriról.","shortLead":"A volt nemzetbiztonsági tanácsadó egy könyvben számol be erről, és még néhány pikáns sztoriról.","id":"20200618_john_bolton_donald_trump_2020_elnokvalasztas_kinai_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b58d1e6-06cf-486c-8dfd-a25d05ea5dba","keywords":null,"link":"/vilag/20200618_john_bolton_donald_trump_2020_elnokvalasztas_kinai_elnok","timestamp":"2020. június. 18. 05:05","title":"Bolton szerint Trump megkérte a kínai elnököt, hogy segítsen neki nyerni a 2020-as választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e06aeb38-3787-4e91-8b71-81a173e375aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig sokan miattuk jártak, igaz nem feltétlen vásároltak utána egy Lambót. ","shortLead":"Pedig sokan miattuk jártak, igaz nem feltétlen vásároltak utána egy Lambót. ","id":"20200616_Bucsut_intett_az_autoszalonoknak_a_Lamborghini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e06aeb38-3787-4e91-8b71-81a173e375aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d59d63-1688-4ad4-82df-c90081b7e601","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_Bucsut_intett_az_autoszalonoknak_a_Lamborghini","timestamp":"2020. június. 17. 04:21","title":"Búcsút intett az autókiállításoknak a Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4996ed5c-58a3-4825-bc71-0527c4173d47","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szia, Életem! című magyar filmet a napokban elkezdik forgatni. ","shortLead":"A Szia, Életem! című magyar filmet a napokban elkezdik forgatni. ","id":"20200618_Thuroczy_Szabolccsal_keszul_film_az_apava_valas_rogos_utjarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4996ed5c-58a3-4825-bc71-0527c4173d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe47e55-aa53-43f1-837d-270fd5ecceb5","keywords":null,"link":"/kultura/20200618_Thuroczy_Szabolccsal_keszul_film_az_apava_valas_rogos_utjarol","timestamp":"2020. június. 18. 12:04","title":"Thuróczy Szabolccsal készül film az apává válás rögös útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98e8fb4-1a00-4fc7-9d7e-97278e821c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új módon védené a jövőben megjelenő processzorait a hackerektől és a gépekre beférkőzni képes kártevőktől az Intel. A kulcsszó: CET.","shortLead":"Új módon védené a jövőben megjelenő processzorait a hackerektől és a gépekre beférkőzni képes kártevőktől az Intel...","id":"20200617_intel_processzor_hackerek_kartevo_szamitogepes_virus_cet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a98e8fb4-1a00-4fc7-9d7e-97278e821c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95510369-2cfe-4b13-8459-fdb837dba71e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_intel_processzor_hackerek_kartevo_szamitogepes_virus_cet","timestamp":"2020. június. 17. 10:33","title":"Vírusirtó kerül az Intel újabb processzoraiba, állítólag a hackerek ellen is véd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]