[{"available":true,"c_guid":"61addde6-ec1e-4f73-b905-f17e78fd02dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik pécsi gimnázium munkatársa a szakszervezet segítségével bírósághoz fordult.","shortLead":"Az egyik pécsi gimnázium munkatársa a szakszervezet segítségével bírósághoz fordult.","id":"20200617_egeszsegi_ok_fertotlenites_oktatas_kirugas_pdsz_szakszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61addde6-ec1e-4f73-b905-f17e78fd02dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d498b79-e83f-48be-95d5-622db6632856","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_egeszsegi_ok_fertotlenites_oktatas_kirugas_pdsz_szakszervezet","timestamp":"2020. június. 17. 12:07","title":"Kirúgták, mert egészségi okokra hivatkozva nem akart fertőtleníteni az iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e44be1a-11f6-4c96-8e86-f2e48b0e76b5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A koronavírus miatt sok gyerek maradhat idén tábor nélkül, becslések szerint a nyári napközi és ottalvós programok 20-25 százalékát törölhették. 