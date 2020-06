Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Xiaomi új külső akkumulátora rengeteg energiát tud tárolni, így az órák és fülhallgatók mellett a telefonok is egymás után többször feltölthetők vele. 2020. június. 17. 12:03 30 000 mAh lett, maradhat? Itt a Xiaomi filléres akkumulátora, a Mi Power Bank 3

Tartja magát az Adobe a 2017-es ígéretéhez, és 2020-ban tényleg lezárják az internetet meghatározó Flash-korszakot. Az éven belül azért nem sietik el. 2020. június. 18. 07:33 Örökre eltűnik a számítógépekről az 1996 óta szinte mindenki által használt Flash

A miniszterelnök autója elé egy tüntető futott ki az útra.

2020. június. 17. 18:18 Karambolozott Boris Johnson, egy embert letartóztattak

Tudományos áttörést hoztak brit kutatók a koronavírus elleni küzdelemben, mikor kiderítették, hogy egy 60 éve használt gyulladáscsökkentő szer hatékonyan segít a súlyosan beteg koronavírusos embereken. A kezdeti stádiumra való szer, a favipiravir klinikai tesztje is gőzerővel zajlik, a szert annyira ígéretesnek tartják, hogy a hazai gyártása is elkezdődött. A klinikai teszt viszont csak ősszel indulhat – tudta meg a hvg.hu. Kiderült az is, a rendkívül hatékonynak tartott vérplazma-terápia sem segít mindenkin, itthon is meghalt öt olyan beteg, aki megkapta a készítményt. 2020. június. 18. 06:30 Utak és tévutak – közülük kerülhet ki a koronavírusos betegek megmentője

Nagy Ervin csak a társulati tagságát szakítja meg, szerepeit megtartja a színházban. 2020. június. 18. 16:05 Többen felmondtak a Katona József Színházban

A német nyomozók szeretnének új tesztet, kérdés, hogy a portugál rendőrség rendelkezésre bocsátja-e a mintát. 2020. június. 17. 14:24 A Madeleine McCann-ügyben egy titokzatos nyálmintát akarnak újra vizsgálni

Szél Bernadett a budapesti rendőrfőkapitánytól kért adatokat. 2020. június. 17. 21:55 Közel 14 millió forint büntetést kaptak a dudálós tüntetések résztvevői első fokon

Jean Kennedy Smith 92 éves volt. 2020. június. 18. 21:50 Meghalt Kennedy elnök legfiatalabb húga