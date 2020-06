Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"289c0304-6d02-4938-8e75-85e0af10ad4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy, a rendőrök által brutálisan összevert őslakos férfi ügye kapcsán szólalkozott össze képviselőtársával.","shortLead":"Egy, a rendőrök által brutálisan összevert őslakos férfi ügye kapcsán szólalkozott össze képviselőtársával.","id":"20200618_rasszizmus_kanada_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=289c0304-6d02-4938-8e75-85e0af10ad4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e373b350-090b-4323-8458-497ed76e8d9e","keywords":null,"link":"/vilag/20200618_rasszizmus_kanada_parlament","timestamp":"2020. június. 18. 17:06","title":"Rasszizmust kiáltott, ezért kizavartak a parlamenti ülésről egy kisebbségi politikust Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32267dd7-e4fb-4369-b884-1b4d60197cb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapesti Közlekedési Központ járatainak egy része nem tud közlekedni időjárási okok miatt.","shortLead":"A Budapesti Közlekedési Központ járatainak egy része nem tud közlekedni időjárási okok miatt.","id":"20200618_idojaras_eso_tomegkozlekedes_bkk_villamos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32267dd7-e4fb-4369-b884-1b4d60197cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85974ee-c568-42ef-acfe-e4e7d1b665f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_idojaras_eso_tomegkozlekedes_bkk_villamos","timestamp":"2020. június. 18. 11:27","title":"Küzd az újabb esőzéssel a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arra kérik a parlamenti képviselőket, hogy ne fogadják el az átalakításról szóló törvényjavaslatot. ","shortLead":"Arra kérik a parlamenti képviselőket, hogy ne fogadják el az átalakításról szóló törvényjavaslatot. ","id":"20200618_Demonstracio_SZFE_kivereztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13133cde-bb04-4264-9835-1f2f972e445f","keywords":null,"link":"/kultura/20200618_Demonstracio_SZFE_kivereztetes","timestamp":"2020. június. 18. 10:09","title":"Demonstrációval üzennek a parlamentnek az SZFE hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak megizzadhattak az Amazon Web Services szerverei és szakemberei, amikor februárban egy igen jelentős méretű DDoS, vagyis túlterheléses támadást indítottak a szolgáltatás ellen. Az esetről most adott ki tájékoztatást a cég.","shortLead":"Igencsak megizzadhattak az Amazon Web Services szerverei és szakemberei, amikor februárban egy igen jelentős méretű...","id":"20200618_amazon_web_services_hacker_ddos_tulterheleses_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72179316-1fef-4867-9ea6-e2c41d8dbdef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_amazon_web_services_hacker_ddos_tulterheleses_tamadas","timestamp":"2020. június. 18. 15:33","title":"A világ eddigi legnagyobb túlterheléses támadását szenvedte el az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbaeac5-e564-44ce-88c0-6326d384edfd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Hajós Alfréd uszodánál este 9-kor kezdődik a megemlékezés.","shortLead":"A Hajós Alfréd uszodánál este 9-kor kezdődik a megemlékezés.","id":"20200618_Benedek_Tiborra_gyertyagyujtassal_emlekezik_a_Magyar_Vizilabda_Szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fbaeac5-e564-44ce-88c0-6326d384edfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec26210-bf8c-49e5-b715-8c8ed1511bc6","keywords":null,"link":"/sport/20200618_Benedek_Tiborra_gyertyagyujtassal_emlekezik_a_Magyar_Vizilabda_Szovetseg","timestamp":"2020. június. 18. 12:21","title":"Mindenki számára nyilvános gyertyagyújtással emlékeznek Benedek Tiborra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f928981-2605-42f8-acb3-3642001566b6","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202025_cegvari_vitezek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f928981-2605-42f8-acb3-3642001566b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5fa0955-2c94-4fb5-ac66-9b3ddc96c87f","keywords":null,"link":"/itthon/202025_cegvari_vitezek","timestamp":"2020. június. 18. 16:20","title":"Gergely Márton: Cégvári vitézek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218b2552-02f9-46c9-b032-64a013635990","c_author":"Windisch Judit - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Tudományos áttörést hoztak brit kutatók a koronavírus elleni küzdelemben, mikor kiderítették, hogy egy 60 éve használt gyulladáscsökkentő szer hatékonyan segít a súlyosan beteg koronavírusos embereken. A kezdeti stádiumra való szer, a favipiravir klinikai tesztje is gőzerővel zajlik, a szert annyira ígéretesnek tartják, hogy a hazai gyártása is elkezdődött. A klinikai teszt viszont csak ősszel indulhat – tudta meg a hvg.hu. Kiderült az is, a rendkívül hatékonynak tartott vérplazma-terápia sem segít mindenkin, itthon is meghalt öt olyan beteg, aki megkapta a készítményt. ","shortLead":"Tudományos áttörést hoztak brit kutatók a koronavírus elleni küzdelemben, mikor kiderítették, hogy egy 60 éve használt...","id":"20200618_covid_gyogyszer_dexametazon_favipiravir_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=218b2552-02f9-46c9-b032-64a013635990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabfdff8-33fc-401c-82c5-698ebcf074a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_covid_gyogyszer_dexametazon_favipiravir_koronavirus","timestamp":"2020. június. 18. 06:30","title":"Utak és tévutak – közülük kerülhet ki a koronavírusos betegek megmentője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szabályozás miatt az állam nem adhat támogatást a bérek emelésére, a posta ezt viszont önerőből nem tudja megoldani.","shortLead":"A szabályozás miatt az állam nem adhat támogatást a bérek emelésére, a posta ezt viszont önerőből nem tudja megoldani.","id":"20200618_magyar_posta_unios_iranyelv_berrendezes_allami_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b470eed6-c545-4a2a-8379-da4cdbc66af7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_magyar_posta_unios_iranyelv_berrendezes_allami_tamogatas","timestamp":"2020. június. 18. 07:52","title":"Uniós irányelv korlátozza a postai dolgozók állami támogatású bérrendezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]