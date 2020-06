Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hitről, a fajról szóló Never Gonna Break My Faith új verziójának aktualitását a feketékkel szembeni rendőri erőszak miatt az Egyesült Államokban hetek óta zajló tüntetéssorozat adja. Bryan Adams gépén lapult évekig, most könnyen himnusszá válhat.","shortLead":"A hitről, a fajról szóló Never Gonna Break My Faith új verziójának aktualitását a feketékkel szembeni rendőri erőszak...","id":"20200619_Felelmetesen_aktualis_a_fiokbol_elokerult_Aretha_Franklindal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1034d360-afef-4634-b61f-202095ca7fa8","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Felelmetesen_aktualis_a_fiokbol_elokerult_Aretha_Franklindal","timestamp":"2020. június. 19. 10:09","title":"Félelmetesen aktuális a fiókból előkerült Aretha Franklin-dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c660f6-ebdb-4be0-a828-6a4780998225","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két újabbat rendeltek, ezúttal a Postapalotába, az egyik röpködő aranyrudakat ábrázol.","shortLead":"Két újabbat rendeltek, ezúttal a Postapalotába, az egyik röpködő aranyrudakat ábrázol.","id":"20200619_Matolcsyek_es_az_MNB_uj_szobrokat_rendel_szoke_gabor_miklostol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46c660f6-ebdb-4be0-a828-6a4780998225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cca23a3-f0c1-4197-87b0-bead8719b964","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200619_Matolcsyek_es_az_MNB_uj_szobrokat_rendel_szoke_gabor_miklostol","timestamp":"2020. június. 19. 14:36","title":"A jegybank nem tud betelni a megalomán aranyozott szobrokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73fb914b-2f84-4489-893a-b739c00999c5","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Pezseg az élet Bulgáriában: kompromittáló fényképek kerülnek ki a miniszterelnök hálószobájából, aki ahelyett, hogy tagadna, a köztársasági elnököt vádolja azzal, hogy éjszaka drónnal fényképez be az ablakán. A kormányt az ellenzéke mellett a szervezett bűnözés is szeretné megbuktatni, nehogy bevezessék az eurót, a tisztaság bajnokaként pedig egy bukott lottó- és futballvezér jelentkezik Dubajból, ahol korrupciós vádak miatt bujkál.","shortLead":"Pezseg az élet Bulgáriában: kompromittáló fényképek kerülnek ki a miniszterelnök hálószobájából, aki ahelyett...","id":"20200618_bulgaria_boriszov_euro_foto_korrupcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73fb914b-2f84-4489-893a-b739c00999c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5217eaf-d1b9-4114-8d92-87ebcbc2b879","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_bulgaria_boriszov_euro_foto_korrupcio","timestamp":"2020. június. 18. 17:00","title":"Hogy kerül a pisztoly és egy köteg pénz az alvó bolgár miniszterelnök mellé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e44be1a-11f6-4c96-8e86-f2e48b0e76b5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A koronavírus miatt sok gyerek maradhat idén tábor nélkül, becslések szerint a nyári napközi és ottalvós programok 20-25 százalékát törölhették. A táborszervezők szabadtéri programokkal, fertőtlenítőállomásokkal készülnek, a szülők viszont egyelőre szívesebben küldik napközis programokra a gyerekeket. Az idei szezonban az anyagiak is nagyobb szerepet játszanak, sok szervező ezért „minimalista táborral” készül. ","shortLead":"A koronavírus miatt sok gyerek maradhat idén tábor nélkül, becslések szerint a nyári napközi és ottalvós programok...","id":"20200617_Nyari_tabor_koronavirusjarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e44be1a-11f6-4c96-8e86-f2e48b0e76b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9112226e-c7c5-461e-a9eb-22fdd402bd6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Nyari_tabor_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. június. 17. 17:00","title":"Nyári táborok koronavírus alatt: fertőtlenítők, szabadtéri programok és hoppon maradt szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65b7290-6caf-4483-ba91-59b388143e58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Garázs kiadásával jobb hozamot lehet elérni, mint lakáséval, ráadásul egy garázs kisebb befektetést igényel, és kevesebb vele a gond.","shortLead":"Garázs kiadásával jobb hozamot lehet elérni, mint lakáséval, ráadásul egy garázs kisebb befektetést igényel, és...","id":"20200618_Van_a_lakasnal_jobb_ingatlanbefektetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e65b7290-6caf-4483-ba91-59b388143e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88887784-330c-49fe-a1a5-4b58ec36fff3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200618_Van_a_lakasnal_jobb_ingatlanbefektetes","timestamp":"2020. június. 18. 16:28","title":"Van a lakásnál jobb ingatlanbefektetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970190fe-7844-4c56-9753-f820aaf3539f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy botrány tört ki Bulgáriában, a miniszterelnökről különös fényképek szivárogtak ki az interneten.","shortLead":"Nagy botrány tört ki Bulgáriában, a miniszterelnökről különös fényképek szivárogtak ki az interneten.","id":"20200617_Aranyrudak_pisztoly_bolgar_miniszterelnok_boriszov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970190fe-7844-4c56-9753-f820aaf3539f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464f8ab7-dbd0-45f6-b6e1-f2e16fc3dabd","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_Aranyrudak_pisztoly_bolgar_miniszterelnok_boriszov","timestamp":"2020. június. 17. 20:55","title":"Aranyrudak és pisztoly mellett fényképezték le az alvó bolgár miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Baljós nevű arcfelismerő rendszerrel, az Orwellel szerelik fel az orosz iskolákat. A drága beruházást az azt intéző cég szerint a gyermekek érdekében valósítják meg.","shortLead":"Baljós nevű arcfelismerő rendszerrel, az Orwellel szerelik fel az orosz iskolákat. A drága beruházást az azt intéző cég...","id":"20200618_orwell_arcfelismero_kamera_iskolak_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b398e691-01e9-412a-8001-d954e8fcc4fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_orwell_arcfelismero_kamera_iskolak_oroszorszag","timestamp":"2020. június. 18. 09:03","title":"Orwell nevű arcfelismerő kamerát szerelnek fel 43 000 iskolában Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e813a17-7ba0-452d-915f-69d6fbe5371a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Nemzeti Sport cikkével emlékezik Benedek Tiborra.","shortLead":"A miniszterelnök a Nemzeti Sport cikkével emlékezik Benedek Tiborra.","id":"20200618_benedek_tibor_orban_viktor_gyasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e813a17-7ba0-452d-915f-69d6fbe5371a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db1b437-d085-4e0c-9525-6c566d380220","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_benedek_tibor_orban_viktor_gyasz","timestamp":"2020. június. 18. 13:17","title":"Orbán Viktor: Fekete a víz a medencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]