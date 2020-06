Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6693fa8-7a32-4ade-a684-f64ed9c2792e","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: gyász, kaspó, imperializmus, tűzijáték, viharszezon.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200621_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6693fa8-7a32-4ade-a684-f64ed9c2792e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93d56d8-9e9c-4507-8965-30c4b48bbd70","keywords":null,"link":"/360/20200621_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. június. 21. 19:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajosnál így hasít a NERhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1a6e0a-940e-4adc-80c5-482b7f021644","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index.hu Zrt.-t tulajdonló Magyar Fejlődésért Alapítvány (MFA) kuratóriumi elnöke vasárnap este a Media1-nek azt állította, valójában nincs ok a pánikra a lapnál, a szerkesztőség feldarabolását javasoló terv kidolgozója már nem is dolgozik ezen a projekten.","shortLead":"Az Index.hu Zrt.-t tulajdonló Magyar Fejlődésért Alapítvány (MFA) kuratóriumi elnöke vasárnap este a Media1-nek azt...","id":"20200621_Bodolai_Felrevezettek_az_Indexet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1a6e0a-940e-4adc-80c5-482b7f021644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db26c8c-46a3-4c7c-9687-a7fbeffa0388","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Bodolai_Felrevezettek_az_Indexet","timestamp":"2020. június. 21. 22:01","title":"Bodolai: Félrevezették az Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc704cc-907a-494b-8659-f1b14d07300d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Személyautóval három, busszal is egy órás várakozásra számítson, ha Romániába akar menni. ","shortLead":"Személyautóval három, busszal is egy órás várakozásra számítson, ha Romániába akar menni. ","id":"20200621_Tobb_orat_kell_varni_a_csanadpalotai_es_a_roszkei_hataratkelonel_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fc704cc-907a-494b-8659-f1b14d07300d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4396770-da1d-488e-a0bf-a9428f85b401","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Tobb_orat_kell_varni_a_csanadpalotai_es_a_roszkei_hataratkelonel_is","timestamp":"2020. június. 21. 11:46","title":"Több órát kell várni a csanádpalotai és a röszkei határátkelőnél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de69398-2ff0-472e-95fc-1a6989c46215","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Majdnem tízmilliárdból épült meg a komplexum.","shortLead":"Majdnem tízmilliárdból épült meg a komplexum.","id":"20200622_Igazi_NERsztarparade_a_debreceni_strand_atadasarol_szolo_videon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4de69398-2ff0-472e-95fc-1a6989c46215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d704613-12ce-4137-9444-46d5d08d2a69","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200622_Igazi_NERsztarparade_a_debreceni_strand_atadasarol_szolo_videon","timestamp":"2020. június. 22. 16:47","title":"Igazi NER-sztárparádé a debreceni strand átadásáról szóló videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9873d918-6706-47b3-9c01-f02354e3526a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap délutánra hirdettek meg tüntetést a Színművészeti hallgatói - egyetemük védelmében. Fotósaink képein követheti, hányan gyűltek össze, kik voltak, kereshet ismert arcokat.","shortLead":"Vasárnap délutánra hirdettek meg tüntetést a Színművészeti hallgatói - egyetemük védelmében. Fotósaink képein...","id":"20200621_Ez_zajlik_a_Szinmuveszetinel__kepekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9873d918-6706-47b3-9c01-f02354e3526a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35415232-0b91-49b6-81e5-7a9e65984ae8","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Ez_zajlik_a_Szinmuveszetinel__kepekben","timestamp":"2020. június. 21. 16:36","title":"Ez történt a Színművészetinél - képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a57ccd1-e117-400e-8584-403801a2cb08","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"A jelenlegi állás szerint korlátozás nélkül kinyithatnak a koronavírus elleni védekezés miatt bezárt mozik, kérdéses viszont, hogy lesz-e mit vetíteniük, hiszen az összes nagyobb premiert elhalasztották. Utánajártunk, tovább élnek-e a járvány alatt létrejött mozis kezdeményezések, és egyáltalán milyen filmekre ülhetünk be a közeljövőben.","shortLead":"A jelenlegi állás szerint korlátozás nélkül kinyithatnak a koronavírus elleni védekezés miatt bezárt mozik, kérdéses...","id":"20200620_Akarhanyan_is_lesznek_orulni_fogunk_nekik__hogyan_nyitnak_ujra_a_mozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a57ccd1-e117-400e-8584-403801a2cb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57d86d7-5a28-4c27-81bc-fc46f57c9962","keywords":null,"link":"/kultura/20200620_Akarhanyan_is_lesznek_orulni_fogunk_nekik__hogyan_nyitnak_ujra_a_mozik","timestamp":"2020. június. 20. 20:00","title":"„Ne laboratóriumi körülmények közé jöjjenek a nézők” – hogyan nyitnak újra a mozik? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123c9871-81a5-482a-8ac8-455a7c3c0839","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem és a rendőrség a vasútállomáshoz közeli házakat is kiüríti. Frissítés: a lakók vasárnap reggel kilenc óra körül hazatérhettek otthonaikba.","shortLead":"A katasztrófavédelem és a rendőrség a vasútállomáshoz közeli házakat is kiüríti. Frissítés: a lakók vasárnap reggel...","id":"20200621_Szendioxid_szivarog_egy_vasuti_kocsibol_Vas_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=123c9871-81a5-482a-8ac8-455a7c3c0839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a1caa8-593a-47b4-97ef-12f04400baa1","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Szendioxid_szivarog_egy_vasuti_kocsibol_Vas_megyeben","timestamp":"2020. június. 21. 08:19","title":"Szén-dioxid szivárog egy vasúti kocsiból Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár április végétől elérhetők a bértámogatások, és éltek is vele sokan, mégis harminckétezren veszítették el a munkájukat májusban. Így a járvány alatt már nyolcvanezren maradtak állás nélkül.","shortLead":"Bár április végétől elérhetők a bértámogatások, és éltek is vele sokan, mégis harminckétezren veszítették el...","id":"20200622_Kevesebben_veszitettek_el_az_allasukat_de_meg_mindig_tizezrek_kerultek_az_utcara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253e3f74-0fae-4c09-8f44-92616f0c1cc0","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_Kevesebben_veszitettek_el_az_allasukat_de_meg_mindig_tizezrek_kerultek_az_utcara","timestamp":"2020. június. 22. 17:37","title":"Itt vannak a májusi adatok: újabb tízezrek kerültek az utcára a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]