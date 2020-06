Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Sajtóértesülések szerint depressziós volt. 2020. június. 23. 10:43 Öngyilkos lett Steve Bing producer Halmi Tamás egy olyan ágazatban készül valamire, amelyben a felcsúti milliárdos is játékos. 2020. június. 21. 12:15 Ismét csurran-cseppen valami Mészáros Lőrinc menedzserének Két régi ügyben is kiderült az igazság. 2020. június. 23. 11:55 Évekkel ezelőtti gyilkosságokat oldott meg a rendőrség Négy megyére figyelmeztetést is kiadtak. 2020. június. 23. 05:12 Viharos szél lesz ma, zivatar nem Christopher Mattheisen, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a járványt és a válságot követően az élet nem a régi kerékvágásba tér majd vissza, egy új norma fog kialakulni. 2020. június. 22. 19:03 Microsoft-vezér: Jó pár emberi tevékenység el fog tűnni az MI miatt Tippelt például Ön az 1-re? 2020. június. 21. 17:26 Nagy a szórás a hatos lottó e heti számainál A digitális kulcs személyre szabható és bárkivel egyszerűen megosztható. 2020. június. 23. 07:59 Itt az Apple CarKey: slusszkulcs helyett iPhone vagy okosóra A zenész azért kampányol, hogy a brit iskolákban ne legyen kötelező a hús a menzákon. 2020. június. 23. 09:17 Paul McCartney hadat üzent a húsos menüknek ne legyen kötelező a hús a menzákon.","id":"20200623_Paul_McCartney_hadat_uzent_a_husos_menuknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52869ba0-e64f-4bcf-9754-072298baabe7","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Paul_McCartney_hadat_uzent_a_husos_menuknek","timestamp":"2020. június. 23. 09:17","title":"Paul McCartney hadat üzent a húsos menüknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]