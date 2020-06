Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bb209ae-ec3c-45bf-bbd8-23971df6c27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július elején tartották volna a felvonulást, amit a járvány miatt kellett elhalasztani.","shortLead":"Július elején tartották volna a felvonulást, amit a járvány miatt kellett elhalasztani.","id":"20200623_Megtarthatjak_a_Pride_felvonulast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bb209ae-ec3c-45bf-bbd8-23971df6c27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e594aefd-3a18-4117-8d95-f0fe8b9f8586","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_Megtarthatjak_a_Pride_felvonulast","timestamp":"2020. június. 23. 12:11","title":"Megtarthatják a Pride-ot augusztusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815de301-7c4a-47f2-8dd2-c6cce0deaaee","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A szerbiai választásokon az eddig is kormányzó párt óriási sikert aratott, egyetlen ténylegesen ellenzéki párt lesz ott a parlamentben, ennek oszlopos tagja Aleksandar Šapić, minden idők egyik legjobb vízilabdázója. Ő példaképeként nézett fel a minap elhunyt magyar pólós legendára, meghatóan búcsúzott tőle, és ezzel Magyarországon hirtelen óriási népszerűségre tett szert.","shortLead":"A szerbiai választásokon az eddig is kormányzó párt óriási sikert aratott, egyetlen ténylegesen ellenzéki párt lesz ott...","id":"20200623_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Szerbia_valasztasok_Sapic_Vucic_VMSZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=815de301-7c4a-47f2-8dd2-c6cce0deaaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8ba6dd-5d54-426b-a00b-08182dc491c7","keywords":null,"link":"/360/20200623_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Szerbia_valasztasok_Sapic_Vucic_VMSZ","timestamp":"2020. június. 23. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Benedek Tibor tisztelője lehet a szerbiai látszatdemokrácia őrzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a30ef2-c173-42e9-89b5-79db086f2834","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járványveszély enyhülését követően június 22-től ismét személyesen olvassák le a mérőórákat a ELMŰ-ÉMÁSZ munkatársai – közölte az E.ON csoporthoz tartozó szolgáltató.\r

","shortLead":"A járványveszély enyhülését követően június 22-től ismét személyesen olvassák le a mérőórákat a ELMŰ-ÉMÁSZ munkatársai...","id":"20200622_ELMUEMASZ_meroora_eon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10a30ef2-c173-42e9-89b5-79db086f2834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72bd2aa6-8c0c-41da-a24f-ea3a11025a1e","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_ELMUEMASZ_meroora_eon","timestamp":"2020. június. 22. 11:17","title":"Hamarosan újra csenget az óraleolvasó, ám kerülik a karanténos lakásokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d643cec-28ab-4e2c-9409-69ca5b25179c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Európa jelenleg egyik legsúlyosabb járványkitörésének a helyszínén összecsapások voltak.","shortLead":"Európa jelenleg egyik legsúlyosabb járványkitörésének a helyszínén összecsapások voltak.","id":"20200622_Tobb_szazan_eroszakkal_probaltak_meg_kitorni_a_karantenbol_Gottingenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d643cec-28ab-4e2c-9409-69ca5b25179c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5a3b32-adb3-474b-8a61-fcfedfc4d37a","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Tobb_szazan_eroszakkal_probaltak_meg_kitorni_a_karantenbol_Gottingenben","timestamp":"2020. június. 22. 13:53","title":"Több százan erőszakkal próbáltak meg kitörni a karanténból a németországi Göttingenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benzin 8 forinttal, míg a gázolaj 6 forinttal lesz drágább szerdától, de az igazi emelkedés a jövő héten jöhet.","shortLead":"A benzin 8 forinttal, míg a gázolaj 6 forinttal lesz drágább szerdától, de az igazi emelkedés a jövő héten jöhet.","id":"20200622_uzemanyag_aremeles_benzin_gazolaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddae9627-80a7-4bdd-8ae5-608eb4f0dbfd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200622_uzemanyag_aremeles_benzin_gazolaj","timestamp":"2020. június. 22. 11:35","title":"Nagyot ugrik az üzemanyagok ára szerdától, de jövő héten jön az igazi feketeleves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4baea6b-b445-49e0-803e-7829b67d7543","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Világsztárokkal rendeznek online koncertet most szombaton.","shortLead":"Világsztárokkal rendeznek online koncertet most szombaton.","id":"20200622_shakira_justin_bieber_online_koncert_europai_bizottsag_koronavirus_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4baea6b-b445-49e0-803e-7829b67d7543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef900219-e294-424f-bc51-ced15c029a5c","keywords":null,"link":"/elet/20200622_shakira_justin_bieber_online_koncert_europai_bizottsag_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. június. 22. 21:58","title":"Shakirával és Justin Bieberrel gyűjt az Európai Bizottság a koronavírus elleni vakcinára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté szerint mindent meg kell tenni az átnevezésért.","shortLead":"Kocsis Máté szerint mindent meg kell tenni az átnevezésért.","id":"20200622_benedek_tibor_duna_arena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365db6cb-b24d-45b6-a3ca-d9dac6d488d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_benedek_tibor_duna_arena","timestamp":"2020. június. 22. 18:37","title":"A Fidesz frakcióvezetője is támogatja, hogy Benedek Tibor nevét kapja a Duna Aréna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68ee540-0162-4cdb-a76c-43e52b34e370","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színház igazgatója az évadzárón elmondta, pert indítottak az őket lejáratni próbáló lapok elle. Az is kiderült, ki kapta a Máthé Erzsi-díjat.","shortLead":"A színház igazgatója az évadzárón elmondta, pert indítottak az őket lejáratni próbáló lapok elle. Az is kiderült, ki...","id":"20200623_Mate_Gabor_Katona_Jozsef_Szinhaz_evadzaro_kozlemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d68ee540-0162-4cdb-a76c-43e52b34e370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5961c9-2503-48b7-a611-d4a8342d740b","keywords":null,"link":"/kultura/20200623_Mate_Gabor_Katona_Jozsef_Szinhaz_evadzaro_kozlemeny","timestamp":"2020. június. 23. 10:39","title":"Máté Gábor újra pályázik a Katona igazgatói posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]