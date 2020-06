Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"393a368f-5bb4-49c8-8acc-b31be5f6e1fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány szülő nem érti, hogy L. Tibor hogyan maradhatott tizenegy éven át szoros közelségben a gyerekekkel.","shortLead":"Néhány szülő nem érti, hogy L. Tibor hogyan maradhatott tizenegy éven át szoros közelségben a gyerekekkel.","id":"20200623_Simogatasok_puszik_ajandekok__legalabb_tiz_kiskoru_aldozata_lehet_egy_obudai_iskola_gondnokanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=393a368f-5bb4-49c8-8acc-b31be5f6e1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e47478-45d9-4aa0-b4cd-35dc07bef039","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Simogatasok_puszik_ajandekok__legalabb_tiz_kiskoru_aldozata_lehet_egy_obudai_iskola_gondnokanak","timestamp":"2020. június. 23. 13:06","title":"Simogatások, puszik, ajándékok – legalább tíz kiskorú áldozata lehet egy óbudai iskola gondnokának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pénzügyminisztérium azt ígérte, hogy rendkívül támogatóan és méltányosan áll majd az ilyen ügyekhez. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium azt ígérte, hogy rendkívül támogatóan és méltányosan áll majd az ilyen ügyekhez. ","id":"20200623_Julius_kozepeig_kerhetjuk_a_NAVot_hogy_engedjen_az_adonkbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b682ed7-a714-4ca5-a022-961f88795cc1","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Julius_kozepeig_kerhetjuk_a_NAVot_hogy_engedjen_az_adonkbol","timestamp":"2020. június. 23. 11:23","title":"Július közepéig kérhetik a cégek a NAV-ot, hogy engedjen az adójukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határidőn túli besorolást kapott a magyar állam követelése a bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével vádolt fideszes képviselő kft.-jének felszámolásakor.","shortLead":"Határidőn túli besorolást kapott a magyar állam követelése a bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni...","id":"20200623_simonka_gyorgy_magyar_allamkincstar_transparency_international_kozpenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca99a9c-fb1c-4388-b0d7-ca0a8e2a6510","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_simonka_gyorgy_magyar_allamkincstar_transparency_international_kozpenz","timestamp":"2020. június. 23. 07:13","title":"Az állam a késlekedése miatt egymilliárd forint közpénzt bukott el Simonkáék cégében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb68c963-3929-4050-8b4f-785e7229261a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A földrengés epicentruma Mexikóvárostól 700 kilométerre volt, a Csendes-óceán partjánál.","shortLead":"A földrengés epicentruma Mexikóvárostól 700 kilométerre volt, a Csendes-óceán partjánál.","id":"20200623_foldrenges_mexiko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb68c963-3929-4050-8b4f-785e7229261a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d09df5-361c-4de8-9952-43024a4bc3a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_foldrenges_mexiko","timestamp":"2020. június. 23. 20:18","title":"Nagyon erős földrengés volt Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a59bcb6-7a3a-406e-a5e5-98c063cdb8a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 750 ezer forint pénzbírságot szabtak ki csak közterületi alkoholfogyasztás miatt.","shortLead":"Több mint 750 ezer forint pénzbírságot szabtak ki csak közterületi alkoholfogyasztás miatt.","id":"20200624_rendori_razzia_bulinegyed_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a59bcb6-7a3a-406e-a5e5-98c063cdb8a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42eb2739-44fc-474c-af9e-f96d8bd57a63","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_rendori_razzia_bulinegyed_hetvege","timestamp":"2020. június. 24. 10:06","title":"Nagyszabású razziát tartottak a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem is annyira az alapkamat, hanem azzal együtt a jegybank egyhetes betéti eszköze kamatának csökkentése érint sok lakáshitelest. Ez ugyanis lefelé fogja húzni a BUBOR-t, amihez a változó kamatú ingatlanhitelek nagy része kötött. A jegybank deklaráltan fel akarja pörgetni a lakossági fogyasztást, hogy meglegyen az áhított V alakú gazdasági visszapattanás.","shortLead":"Nem is annyira az alapkamat, hanem azzal együtt a jegybank egyhetes betéti eszköze kamatának csökkentése érint sok...","id":"20200623_Az_atlag_lakashiteles_is_meg_fogja_erezni_az_alapkamat_csokkenteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3833960d-a05b-479f-84f5-acd91b55c2ce","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Az_atlag_lakashiteles_is_meg_fogja_erezni_az_alapkamat_csokkenteset","timestamp":"2020. június. 23. 16:42","title":"Az átlag lakáshiteles is meg fogja érezni az alapkamat csökkentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megint nyilatkozott az amerikai járványügy egyik legfontosabb alakja, Anthony Fauci. Az immunológus szerint biztosan lesz vakcina a koronavírus ellen, és nem is kell rá sokat várni.","shortLead":"Megint nyilatkozott az amerikai járványügy egyik legfontosabb alakja, Anthony Fauci. Az immunológus szerint biztosan...","id":"20200624_anthony_fauci_oltas_vakcina_koronavirus_pecs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cc78ee-264f-4fed-b05f-da783fa6931f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_anthony_fauci_oltas_vakcina_koronavirus_pecs","timestamp":"2020. június. 24. 08:33","title":"Fauci: Év végére kész lehet a koronavírus elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23585590-d3e5-42b6-b9da-f211d8a574b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss felmérés szerint bár a digitális távoktatást a kormányzat sikertörténetként adja el, az oktatásirányításnak alig volt köze a digitális munkarend konkrétumainak megszervezéséhez. Azt elsősorban a pedagógusok, oktatási dolgozók bonyolították, saját kútfőből – akár saját pénzből is.\r

","shortLead":"Egy friss felmérés szerint bár a digitális távoktatást a kormányzat sikertörténetként adja el, az oktatásirányításnak...","id":"20200623_Az_oktatasiranyitasa_kudarca_volt_a_digitalis_munkarend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23585590-d3e5-42b6-b9da-f211d8a574b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333227b2-4410-4b1c-853e-9efd5f23ae01","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Az_oktatasiranyitasa_kudarca_volt_a_digitalis_munkarend","timestamp":"2020. június. 23. 10:19","title":"Sok tanárnak az egészsége és a pénze is ráment távoktatásra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]