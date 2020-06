Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31b33ca6-1c45-42d2-bffe-8ccc0032d180","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök kampánycsapatában is újabb fertőzötteket regisztráltak.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök kampánycsapatában is újabb fertőzötteket regisztráltak.","id":"20200623_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31b33ca6-1c45-42d2-bffe-8ccc0032d180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7039a1f0-441d-4ab0-82de-d2023a735f9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok","timestamp":"2020. június. 23. 05:24","title":"Most a fiatalok között terjed a koronavírus az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áremelkedés a héten és a jövő héten is folytatódik.","shortLead":"Az áremelkedés a héten és a jövő héten is folytatódik.","id":"20200624_benzin_gazolaj_uzemanyagarak_tankolas_brent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5cb69d-89ed-4ca6-a25d-dcd8d696cd8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_benzin_gazolaj_uzemanyagarak_tankolas_brent","timestamp":"2020. június. 24. 10:21","title":"Újabb áremelkedés jön pénteken a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Az uraságnak nem tetszik a tükör, ha nem görbe.","shortLead":"Az uraságnak nem tetszik a tükör, ha nem görbe.","id":"20200623_Tota_W_Index_jobbra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78dc24c2-6a11-4d9c-b7dd-7cdf269ff996","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_Tota_W_Index_jobbra","timestamp":"2020. június. 23. 10:11","title":"Tóta W.: Index jobbra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23585590-d3e5-42b6-b9da-f211d8a574b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss felmérés szerint bár a digitális távoktatást a kormányzat sikertörténetként adja el, az oktatásirányításnak alig volt köze a digitális munkarend konkrétumainak megszervezéséhez. Azt elsősorban a pedagógusok, oktatási dolgozók bonyolították, saját kútfőből – akár saját pénzből is.\r

","shortLead":"Egy friss felmérés szerint bár a digitális távoktatást a kormányzat sikertörténetként adja el, az oktatásirányításnak...","id":"20200623_Az_oktatasiranyitasa_kudarca_volt_a_digitalis_munkarend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23585590-d3e5-42b6-b9da-f211d8a574b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333227b2-4410-4b1c-853e-9efd5f23ae01","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Az_oktatasiranyitasa_kudarca_volt_a_digitalis_munkarend","timestamp":"2020. június. 23. 10:19","title":"Sok tanárnak az egészsége és a pénze is ráment távoktatásra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdf376a-7fab-4e17-88b5-b88114d2fb59","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az Adria Tour tenisztorna résztvevői sorban jelentik be, hogy megfertőződtek.","shortLead":"Az Adria Tour tenisztorna résztvevői sorban jelentik be, hogy megfertőződtek.","id":"20200623_djokovic_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccdf376a-7fab-4e17-88b5-b88114d2fb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbab06d-e729-4151-bb34-a6bfeefa55d4","keywords":null,"link":"/sport/20200623_djokovic_koronavirus","timestamp":"2020. június. 23. 14:56","title":"Djokovic megfertőződött koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1240a70f-3fb8-43f9-9234-37d9ff3d3558","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"George Floyd halála és a rasszizmus elleni tüntetések kihozták a polgárjogi harcost a Forma–1 hatszoros világbajnokából. Lewis Hamilton a saját kollégáival is szeretné megértetni, milyen az, ha a világ minden egyes nap eszébe juttatja az ember bőrszínét. ","shortLead":"George Floyd halála és a rasszizmus elleni tüntetések kihozták a polgárjogi harcost a Forma–1 hatszoros...","id":"20200623_Lewis_Hamilton_George_Floyd_Black_Lives_Matter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1240a70f-3fb8-43f9-9234-37d9ff3d3558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8919cd6-ec0d-4fb2-a089-f68ff3d42887","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Lewis_Hamilton_George_Floyd_Black_Lives_Matter","timestamp":"2020. június. 23. 20:00","title":"Lewis Hamilton nem bánja, ha a bőrszíne miatt kényelmetlenül érzik magukat a társai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d177f83-66c2-4918-b257-59db3ed590c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A felmelegedés már végzett a Déli-Alpok harmadával, a kisebb gleccserek szinte biztosan eltűnnek.","shortLead":"A felmelegedés már végzett a Déli-Alpok harmadával, a kisebb gleccserek szinte biztosan eltűnnek.","id":"20200624_gleccser_olvadas_uj_zeland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d177f83-66c2-4918-b257-59db3ed590c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e7837f-d8dd-46cd-8a94-8d3a220b5618","keywords":null,"link":"/zhvg/20200624_gleccser_olvadas_uj_zeland","timestamp":"2020. június. 24. 12:41","title":"Évente annyi jég olvad el az új-zélandi gleccserekből, ami az egész országnak elég lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4dcac38-7cee-4517-940f-e3864f619118","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy helyi húsüzemben súlyos gócpont alakult ki, 1550 fertőzöttet találtak. ","shortLead":"Egy helyi húsüzemben súlyos gócpont alakult ki, 1550 fertőzöttet találtak. ","id":"20200623_Nemetorszag_egy_reszen_ismet_zarnak_az_uzletek_edzotermek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4dcac38-7cee-4517-940f-e3864f619118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789ea6c1-9163-4d7d-be1a-515a9dd95dde","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_Nemetorszag_egy_reszen_ismet_zarnak_az_uzletek_edzotermek","timestamp":"2020. június. 23. 14:12","title":"Visszaállítják a korlátozásokat egy németországi járásban, mert újra terjed a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]