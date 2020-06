Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy aprócska fejlesztésnek köszönhetően a Windows 10 keresőjében is meg fog jelenni az aktuális időjárás.","shortLead":"Egy aprócska fejlesztésnek köszönhetően a Windows 10 keresőjében is meg fog jelenni az aktuális időjárás.","id":"20200624_windows_10_idojaras_elorejelzes_kereso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02d2d2b-f14b-47a7-ba37-737316c56521","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_windows_10_idojaras_elorejelzes_kereso","timestamp":"2020. június. 24. 09:03","title":"Új időjárás-jelentés kerül a Windowsba, csak a lényeget fogja mutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ITM vezetője tárgyalt a színművészetisekkel az egyetem alapítványi kézbe adásáról. 