Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bálint György vasárnap este hunyt el, 100 évesen. ","shortLead":"Bálint György vasárnap este hunyt el, 100 évesen. ","id":"20200623_A_Fovaros_sajat_halottjanak_tekinti_Balint_Gyorgyot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688a4880-b3d0-43cf-a465-bdd23bb44cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_A_Fovaros_sajat_halottjanak_tekinti_Balint_Gyorgyot","timestamp":"2020. június. 23. 12:52","title":"A Főváros saját halottjának tekinti Bálint Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi udvarán talált emberi maradványokat elkezdték megsemmisíteni.","shortLead":"A férfi udvarán talált emberi maradványokat elkezdték megsemmisíteni.","id":"20200625_Csecsemo_holttest_patyi_boncmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045590e4-deb0-4bd4-b749-9c40fd3600c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Csecsemo_holttest_patyi_boncmester","timestamp":"2020. június. 25. 09:45","title":"Bors: Csecsemők holttestét is hazavitte a pátyi boncmester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c041229d-f9b1-45dc-9f82-552b66c6810b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Freddy Nock egy kisebb sétát is megtett a kabinos felvonó kötelén. ","shortLead":"Freddy Nock egy kisebb sétát is megtett a kabinos felvonó kötelén. ","id":"20200625_kotelen_svajci_akrobata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c041229d-f9b1-45dc-9f82-552b66c6810b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5618aa82-2dec-4173-9136-29cbeeeb330a","keywords":null,"link":"/elet/20200625_kotelen_svajci_akrobata","timestamp":"2020. június. 25. 11:44","title":"3000 méter magasan, egy sífelvonó kötelén sétált és biciklizett a svájci akrobata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aed27a-9eba-46ea-94f4-1d3dadb09ee6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az esőzések után kialakult árhullám a vízszintemelkedés mellett 911 köbméter szemetet is hozott Ukrajnából és Romániából.","shortLead":"Az esőzések után kialakult árhullám a vízszintemelkedés mellett 911 köbméter szemetet is hozott Ukrajnából és...","id":"20200624_tisza_szemet_ukrajna_romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3aed27a-9eba-46ea-94f4-1d3dadb09ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3b875d-43db-4eea-aff9-30b0792277c4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200624_tisza_szemet_ukrajna_romania","timestamp":"2020. június. 24. 17:04","title":"Árad a Tisza, több száz köbméter szemetet hoz magával ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Policy Agenda felmérése szerint leginkább az 50 év felettiek érzik bizonytalannak az anyagi helyzetüket.","shortLead":"A Policy Agenda felmérése szerint leginkább az 50 év felettiek érzik bizonytalannak az anyagi helyzetüket.","id":"20200623_policy_agenda_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c7d509-09bc-4633-a0f7-0cb437fca43c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200623_policy_agenda_felmeres","timestamp":"2020. június. 23. 18:32","title":"A magyarok közel fele tart attól, hogy rosszabbul él majd a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9986feb7-5fc5-4e09-a901-259f380d9111","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nehezen viseli, hogy megjelenhet John Bolton könyve.","shortLead":"Az amerikai elnök nehezen viseli, hogy megjelenhet John Bolton könyve.","id":"20200623_Trump_szerint_bortonbe_kellene_vonulnia_a_volt_nemzetbiztonsagi_tanacsadojanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9986feb7-5fc5-4e09-a901-259f380d9111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8f774f-6ee3-40a6-8bad-bf8e0929d15d","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_Trump_szerint_bortonbe_kellene_vonulnia_a_volt_nemzetbiztonsagi_tanacsadojanak","timestamp":"2020. június. 23. 19:43","title":"Trump szerint börtönbe kellene vonulnia a volt nemzetbiztonsági tanácsadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu úgy tudja, hogy egy tanút is kihallgatott a rendőrség a családi ház udvarán talált testrészekkel kapcsolatban.\r

","shortLead":"A 24.hu úgy tudja, hogy egy tanút is kihallgatott a rendőrség a családi ház udvarán talált testrészekkel kapcsolatban.\r

","id":"20200623_emberi_maradvanyok_paty","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0295669-605b-4379-9152-c8edc8147b69","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_emberi_maradvanyok_paty","timestamp":"2020. június. 23. 16:10","title":"Szabadlábon védekezhet az emberi maradványokat hazahordó pátyi boncmester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820f6092-b3c6-4de0-bdb3-585766a3c55c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PhoneBuff nevű YouTube-csatorna videósa két Samsung Galaxy S20 Ultra segítségével mutatta meg, üzemidőben mekkora különbséget jelentenek a 60 és a 120 Hz-es frissítési rátával dolgozó telefonok. Az összehasonlítás azért érdekes, mert egyre több csúcstelefonba szerelnek gyorsabb képfrissítésű panelt.","shortLead":"A PhoneBuff nevű YouTube-csatorna videósa két Samsung Galaxy S20 Ultra segítségével mutatta meg, üzemidőben mekkora...","id":"20200624_phonebuff_video_samsung_galaxy_s20_ultra_60hz_120hz_kijelzo_akkumulator_uzemido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=820f6092-b3c6-4de0-bdb3-585766a3c55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4276d4db-6868-4a46-a924-afc211b5594a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_phonebuff_video_samsung_galaxy_s20_ultra_60hz_120hz_kijelzo_akkumulator_uzemido","timestamp":"2020. június. 24. 08:03","title":"Videón a különbség: így meríti a mobil akkumulátorát egy 60 Hz-es és egy 120 Hz-es kijelző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]