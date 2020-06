Szombaton a többórás napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, amelyekből a Duna és Tisza közötti sávban lesz több. Az Északi-középhegység térségében és a Duna-Tisza közén elszórtan valószínű zápor, zivatar, másutt csak kevés helyen lehet csapadék. A déli, délnyugati szél megélénkül, zivatar körül azonban átmeneti szélerősödés is lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, nappal 28-33 fok lehet.

A figyelmeztetési értéket meghaladó, 7.7-es (nagyon erős) UV-B sugárzás várható.

Mivel ilyenkor már 15-20 perc napon tartózkodás után is leéghet a bőr, a meteorológiai szolgálat azt kéri, hogy a szabadban tartózkodók fokozottan védekezzenek a napsugárzás által okozott leégés ellen, ha lehetséges napközben 11 és 15 óra között kerüljék a napozást.

Vasárnap nagyrészt napos időre számíthatunk északkeleten erőteljesebb, másutt többnyire gyenge gomolyfelhő-képződéssel. Északkeleten szórványosan, másutt elvétve alakulhat ki zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de északkeleten megélénkül a nyugati, délnyugati szél. Zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között alakul, de északkeleten napközben egy-két fokkal hűvösebb lehet.

Eleinte hétfőn is túlnyomóan napos idő lesz, majd a déli óráktól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Kezdetben a délnyugati, majd az északnyugati szél megerősödik, késő délután néhol viharos széllökések is lehetnek. Zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között valószínű.