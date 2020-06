Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e69a619f-fa3c-481e-a839-3c29856ba90a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Magyar Telekom maga kérte, hogy egy napig ne lehessen a tőzsdén kereskedni a részvényeivel, amíg tart a részvény-visszavásárlási aukciója.","shortLead":"A Magyar Telekom maga kérte, hogy egy napig ne lehessen a tőzsdén kereskedni a részvényeivel, amíg tart...","id":"20200625_Magyar_Telekom_tozsdei_kereskedes_felfuggesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e69a619f-fa3c-481e-a839-3c29856ba90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25767327-d7d7-495a-a5ed-d2206356cfd9","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Magyar_Telekom_tozsdei_kereskedes_felfuggesztes","timestamp":"2020. június. 25. 06:52","title":"Egy napra felfüggesztik a Magyar Telekom tőzsdei kereskedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0889a78c-93c2-4938-b50e-7a048efd8e00","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az olaszországi Sienai Egyetem kutatói szerint a mikroműanyag-szennyezés már az emberi világtól távol eső antarktiszi táplálékláncba is mélyen beszűrődött.","shortLead":"Az olaszországi Sienai Egyetem kutatói szerint a mikroműanyag-szennyezés már az emberi világtól távol eső antarktiszi...","id":"20200624_deli_sark_muanyag_kornyezetszennyezes_mikromuanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0889a78c-93c2-4938-b50e-7a048efd8e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c285ddf-7429-48b8-bd67-0d54a3eef7d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_deli_sark_muanyag_kornyezetszennyezes_mikromuanyag","timestamp":"2020. június. 24. 16:03","title":"Mérföldkő, de a szomorú fajtából: műanyagszemcséket találtak már a Déli-sarkvidék szárazföldjén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c864977b-3036-47f6-bce2-a4883b373aa6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Állatorvos végzettsége dacára nem tudja mi az a nünüke, azt viszont tisztán látja, hogy miért haladnak Magyarországon vontatottan a korrupciós büntetőügyek. Hadházy egyebek mellett elárulja, lát-e reális esélyt arra, hogy a miniszterelnök, vagy Mészáros Lőrinc gazdagodásával kapcsolatban vizsgálat induljon, s azt is, hogy leszotyizhatja-e Polt Péter fejét Orbán Viktor.","shortLead":"Állatorvos végzettsége dacára nem tudja mi az a nünüke, azt viszont tisztán látja, hogy miért haladnak Magyarországon...","id":"20200625_Hadhazy_Akos_a_HVG_Terasz_vendege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c864977b-3036-47f6-bce2-a4883b373aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff2e7f2-7a35-4498-89c8-9778bd4e2ab8","keywords":null,"link":"/360/20200625_Hadhazy_Akos_a_HVG_Terasz_vendege","timestamp":"2020. június. 25. 19:00","title":"\"Kérdés, hogy le lehet-e váltani a kormányt, vagy forradalom kell\" – Hadházy Ákos a HVG Terasz vendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b827f8-1b3c-4f67-874b-33a95d11c8c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A már Magyarországon is rendelhető új prémium szabadidő-autó akkumulátora mostantól gyorsabban tölthető.","shortLead":"A már Magyarországon is rendelhető új prémium szabadidő-autó akkumulátora mostantól gyorsabban tölthető.","id":"20200625_felfrissult_a_2019es_ev_autoja_a_jaguar_ipace_villanyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11b827f8-1b3c-4f67-874b-33a95d11c8c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4200ea-ebba-44f1-81ad-9d0e2e318252","keywords":null,"link":"/cegauto/20200625_felfrissult_a_2019es_ev_autoja_a_jaguar_ipace_villanyauto","timestamp":"2020. június. 25. 06:41","title":"Máris felfrissült a 2019-es Év Autója, a Jaguar I-Pace villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több apró, de fontos változással állt elő a Google az adatvédelem terén. Van, amit automatikusan aktiválnak mindenkinél, de olyan is, amit kézzel lehet majd kapcsolgatni.","shortLead":"Több apró, de fontos változással állt elő a Google az adatvédelem terén. Van, amit automatikusan aktiválnak...","id":"20200624_google_biztonsagi_beallitasok_uj_funkciok_felhasznaloi_adatvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df64a65-e727-41ff-b7be-336f45650c6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_google_biztonsagi_beallitasok_uj_funkciok_felhasznaloi_adatvedelem","timestamp":"2020. június. 24. 18:00","title":"Új kapcsolókat vezet be a Google, ezekre figyeljen oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3478b213-19cb-4f85-a75e-ba084f238943","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Djumbah már jól van. ","shortLead":"Djumbah már jól van. ","id":"20200624_Gorilla_mutet_Nyiregyhazi_Allatpark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3478b213-19cb-4f85-a75e-ba084f238943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a3485b-f254-4cd2-8f5f-b3f651515abb","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Gorilla_mutet_Nyiregyhazi_Allatpark","timestamp":"2020. június. 24. 15:11","title":"Életmentő műtétet hajtottak végre a nyíregyházi gorillán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f104675a-ebe4-4ecc-90b0-abd568398a72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István megszólalt arról a vizsgálatról, amit az ellenzék kezdeményezett és a főváros korrupciós ügyeit kívánja feltárni. Azt mondta, ha találnának nála korrupciós pénzt, azt örömmel átutalja a Párbeszédnek.","shortLead":"Tarlós István megszólalt arról a vizsgálatról, amit az ellenzék kezdeményezett és a főváros korrupciós ügyeit kívánja...","id":"20200624_tarlos_istvan_ellenzek_korrupcio_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f104675a-ebe4-4ecc-90b0-abd568398a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c9650b-5fa5-4d6a-82fa-5fa5afdf89d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_tarlos_istvan_ellenzek_korrupcio_vizsgalat","timestamp":"2020. június. 24. 21:58","title":"Tarlós az ellenzék korrupciós vizsgálatáról: Tegyenek feljelentést!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc76a69-eaac-489a-ab8d-9c7b278ced0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2022-ben érhet vissza a szlovák gazdaság a járvány előtti szintre.","shortLead":"2022-ben érhet vissza a szlovák gazdaság a járvány előtti szintre.","id":"20200625_szlovakia_recesszio_visszaeses_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fc76a69-eaac-489a-ab8d-9c7b278ced0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa88f5b-3a84-4c2b-adca-6e95e8ef8377","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_szlovakia_recesszio_visszaeses_jarvany","timestamp":"2020. június. 25. 09:11","title":"Közel 10 százalékos recesszióra készül Szlovákia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]