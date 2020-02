Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33efe030-d93c-4c3b-98e0-a250a3bc7629","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hat motor mindegyike 450 lóerős teljesítményt ad le, ezúttal nem az aszfaltra, hanem a vízben.","shortLead":"A hat motor mindegyike 450 lóerős teljesítményt ad le, ezúttal nem az aszfaltra, hanem a vízben.","id":"20200214_jott_egy_2700_loeros_amg_amit_nem_aszfaltra_szannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33efe030-d93c-4c3b-98e0-a250a3bc7629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b79e37-9a0f-4273-9aac-1e4f4dec1fea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200214_jott_egy_2700_loeros_amg_amit_nem_aszfaltra_szannak","timestamp":"2020. február. 14. 09:21","title":"Jött egy 2700 lóerős AMG, amit nem aszfaltra szánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1840503f-6bd0-465b-83a9-fe13b4c8b751","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Komoly vihar volt a múlt éjjel a térségben, a tűzoltók villámcsapásra gyanakodnak.","shortLead":"Komoly vihar volt a múlt éjjel a térségben, a tűzoltók villámcsapásra gyanakodnak.","id":"20200213_Villamcsapas_miatt_eghetett_le_a_revfulopi_kilato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1840503f-6bd0-465b-83a9-fe13b4c8b751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26134bd1-9742-4545-b8bb-952ff55de9b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Villamcsapas_miatt_eghetett_le_a_revfulopi_kilato","timestamp":"2020. február. 13. 11:38","title":"Villámcsapás miatt éghetett le a révfülöpi kilátó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több EP-frakció is aláírta ezt a levelet.","shortLead":"Több EP-frakció is aláírta ezt a levelet.","id":"20200214_Tobb_EP_frakcio_is_koveteli_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUs_forrasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96906569-009c-4227-8590-cf626114f417","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Tobb_EP_frakcio_is_koveteli_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUs_forrasokat","timestamp":"2020. február. 14. 13:57","title":"A Néppárt frakcióvezetője is követeli, hogy jogállamisághoz kössék az EU-s forrásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b5219d-3350-4a81-b614-e585ea9a4d90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljes útlezárás van a pályán Győr felé.","shortLead":"Teljes útlezárás van a pályán Győr felé.","id":"20200213_Harman_haltak_meg_az_M1esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56b5219d-3350-4a81-b614-e585ea9a4d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2142b5-c7a6-4fab-993d-8c316288b2bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200213_Harman_haltak_meg_az_M1esen","timestamp":"2020. február. 13. 13:55","title":"Hárman haltak meg az M1-esen – teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c285c49-ecd1-426e-8627-2fb74bcd326b","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A Fidesz frakcióülése után, Orbán Viktor vasárnapi évértékelője előtt vagyunk – ez adja a csütörtöki kormányzati tájékoztató különlegességét. Részletek derültek ki az Orbán által szerdán bejelentett nemzeti konzultációról. A kormány klímavédelmi akciótervet is elfogadott.","shortLead":"Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő...","id":"20200213_Rabolintott_a_kormany_Orban_tervere_jon_a_nemzeti_konzultacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c285c49-ecd1-426e-8627-2fb74bcd326b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd83a138-de11-4d1c-94fb-bf23a9e2cee7","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Rabolintott_a_kormany_Orban_tervere_jon_a_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2020. február. 13. 12:31","title":"Március közepén indul a nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jeff Bezos a Warner-birtokot vásárolta meg 165 millió dollárért.","shortLead":"Jeff Bezos a Warner-birtokot vásárolta meg 165 millió dollárért.","id":"20200213_52_milliardert_vett_ingatlant_az_Amazon_tulajdonosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d3fe61-25b2-4066-b7b4-a07b103d1380","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_52_milliardert_vett_ingatlant_az_Amazon_tulajdonosa","timestamp":"2020. február. 13. 09:52","title":"52 milliárdért vett ingatlant az Amazon tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c113b12e-d0e7-4282-b88f-4ebf109f715a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal adatai szerint 2020 januárjában a globális átlaghőmérséklet 1,14 Celsius-fokkal haladta meg a 20. századi átlagot.","shortLead":"Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal adatai szerint 2020 januárjában a globális átlaghőmérséklet 1,14...","id":"20200214_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_2020_januar_adatok_homerseklet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c113b12e-d0e7-4282-b88f-4ebf109f715a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cce5f19-c907-409e-b45b-49a53ed37ab0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_2020_januar_adatok_homerseklet","timestamp":"2020. február. 14. 09:03","title":"Az elmúlt 141 év legmelegebb januárján vagyunk túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"Marosán György","category":"itthon","description":"Akkor is hatásos dokumentumdráma lenne, ha nincs azonnali eredménye.","shortLead":"Akkor is hatásos dokumentumdráma lenne, ha nincs azonnali eredménye.","id":"20200213_Impeachment__Orban_Viktor_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f311084-e014-41a0-8d37-902e8c283a75","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Impeachment__Orban_Viktor_ellen","timestamp":"2020. február. 13. 08:43","title":"Impeachment – Orbán Viktor ellen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]