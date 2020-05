Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44be5a32-6ea2-406b-bed6-2ddc9d4c1151","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak az előleget vették fel, aztán eltűntek.","shortLead":"Csak az előleget vették fel, aztán eltűntek.","id":"20200529_internetes_csalok_ozgida","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44be5a32-6ea2-406b-bed6-2ddc9d4c1151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f329758-f999-4d4b-b1c3-41c6ced206f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_internetes_csalok_ozgida","timestamp":"2020. május. 29. 08:47","title":"Őzgidát tartottak az internetes csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b39a21f-3332-4480-ba3a-c6953f75bc4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőjobboldali párt és szimpatizánsai előbb az Országos Roma Önkormányzat székházánál demonstráltak, majd a Deák Ferenc térre vonultak. Több százan tüntettek „a bűnözés ellen”.","shortLead":"A szélsőjobboldali párt és szimpatizánsai előbb az Országos Roma Önkormányzat székházánál demonstráltak, majd a Deák...","id":"20200528_mi_hazank_demonstracio_orszagos_roma_onkormanyzat_deak_teri_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b39a21f-3332-4480-ba3a-c6953f75bc4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5713e240-9703-4f0b-8960-1a29ad38745c","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_mi_hazank_demonstracio_orszagos_roma_onkormanyzat_deak_teri_gyilkossag","timestamp":"2020. május. 28. 17:52","title":"Több százan vettek részt a Mi Hazánk tüntetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf15cf6-fc21-464a-a510-46fb537a8073","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkó Judit gyors diagnózisának köszönhetően Magyarország időben kezdhette meg a járvány elleni készültséget és a védekezést.","shortLead":"Palkó Judit gyors diagnózisának köszönhetően Magyarország időben kezdhette meg a járvány elleni készültséget és...","id":"20200528_semmelweis_egyetem_kituntetes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bf15cf6-fc21-464a-a510-46fb537a8073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f7b83a-9064-4b1c-9cbd-564fb8fd4450","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_semmelweis_egyetem_kituntetes_koronavirus","timestamp":"2020. május. 28. 17:59","title":"Kitüntették az orvost, aki felismerte az első magyarországi koronavírus-esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyelőre csak az androidos felhasználók számára tette elérhetővé a Plus Codes nevű funkciót, mellyel világszerte azoknak is lesz egy beazonosítható címük, akiknél se utcanév, se házszám nincs.","shortLead":"A Google egyelőre csak az androidos felhasználók számára tette elérhetővé a Plus Codes nevű funkciót, mellyel...","id":"20200529_google_terkep_plus_codes_digitalis_lakcim","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f1e36f-ebaf-4940-bfdb-63d7aeebd0ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_google_terkep_plus_codes_digitalis_lakcim","timestamp":"2020. május. 29. 19:03","title":"Androidos? Nyissa meg a Google Térképet, ön is kapott egy új címet a Google-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érkezőket szúrópróba-szerűen tesztelik, hogy nem koronavírus-fertőzöttek-e.","shortLead":"Az érkezőket szúrópróba-szerűen tesztelik, hogy nem koronavírus-fertőzöttek-e.","id":"20200529_koronavirus_jarvany_ujranyitas_gorogorszag_turizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a49763a-dd8d-423d-bb71-e800fab3f305","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_koronavirus_jarvany_ujranyitas_gorogorszag_turizmus","timestamp":"2020. május. 29. 17:45","title":"A magyarok is mehetnek Görögországba nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Révész Máriusz szerint ez a legbiztonságosabb táborozási forma. ","shortLead":"Révész Máriusz szerint ez a legbiztonságosabb táborozási forma. ","id":"20200528_vandortabor_tanarok_revesz_mariusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d60266d-d648-4d85-875c-03c0dbc5f7ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_vandortabor_tanarok_revesz_mariusz","timestamp":"2020. május. 28. 15:20","title":"Százezer forintot kapnak pluszban a vándortáboroztató tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU-s helyreállítási alap 2 százaléka juthat Magyarországnak, foci szurkolók vonultak a belvárosban, az osztrákok bőkezűen támogatják művészeiket. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Az EU-s helyreállítási alap 2 százaléka juthat Magyarországnak, foci szurkolók vonultak a belvárosban, az osztrákok...","id":"20200529_Radar360_Ader_es_Trump_is_alairt_fontos_jogszabalyokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff065b1-62d2-43ad-ad6d-dfabb1f96313","keywords":null,"link":"/360/20200529_Radar360_Ader_es_Trump_is_alairt_fontos_jogszabalyokat","timestamp":"2020. május. 29. 08:00","title":"Radar360: Áder és Trump is aláírt fontos jogszabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4339c1-174b-4341-a264-94130d3ac14c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pajtás gőzhajó gyereknapi járata 1954-ben e napon borult fel.\r

\r

","shortLead":"A Pajtás gőzhajó gyereknapi járata 1954-ben e napon borult fel.\r

\r

","id":"20200530_22_ember_halt_meg__ma_van_a_balatonfuredi_hajokatasztrofa_evforduloja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b4339c1-174b-4341-a264-94130d3ac14c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efa8868-d312-4f36-a0ba-30c95dec5f01","keywords":null,"link":"/elet/20200530_22_ember_halt_meg__ma_van_a_balatonfuredi_hajokatasztrofa_evforduloja","timestamp":"2020. május. 30. 10:02","title":"22 ember halt meg - ma van a balatonfüredi hajókatasztrófa évfordulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]