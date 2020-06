Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c32a995-a492-4bb3-b652-f3033577a73e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az összes strand látogatható lesz legkésőbb július 15-től, a fürdőzőknek azonban új szabályokat kell megtanulniuk.","shortLead":"Az összes strand látogatható lesz legkésőbb július 15-től, a fürdőzőknek azonban új szabályokat kell megtanulniuk.","id":"20200630_ujranyitas_budapesti_furdok_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c32a995-a492-4bb3-b652-f3033577a73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c73fc41-0b88-4db9-9a62-7dc570f59c1e","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_ujranyitas_budapesti_furdok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 30. 17:22","title":"Újranyitnak a budapesti fürdők, papucs nélkül senkit sem engednek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3882b67f-0763-455a-b179-d79e302b2d5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google és a virtualizációs alkalmazásairól ismert Parallels együttműködésének köszönhetően szép új világ érkezhet a Chrome OS-t futtató gépekre. Nem biztos azonban, hogy ez jól jön majd a Microsoftnak.","shortLead":"A Google és a virtualizációs alkalmazásairól ismert Parallels együttműködésének köszönhetően szép új világ érkezhet...","id":"20200629_google_parallels_megallapodas_windows_alkalmazasok_chrome_os","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3882b67f-0763-455a-b179-d79e302b2d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42082c42-2f50-448a-bfba-12e89348ff9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_google_parallels_megallapodas_windows_alkalmazasok_chrome_os","timestamp":"2020. június. 29. 14:03","title":"Rossz hír a Microsoftnak: windowsos programok futhatnak majd a Chrome OS-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac7e921-119b-4454-8037-bcf80b995b99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyamatosan dolgoznak a múlt heti esőzések során károsodott pályaszakasz helyreállításán.\r

","shortLead":"Folyamatosan dolgoznak a múlt heti esőzések során károsodott pályaszakasz helyreállításán.\r

","id":"20200628_felhoszakadas_szob_nagymaros_vasuti_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cac7e921-119b-4454-8037-bcf80b995b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4fbdf2-b7d2-455e-ae20-8e4977f1918d","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_felhoszakadas_szob_nagymaros_vasuti_kozlekedes","timestamp":"2020. június. 28. 18:08","title":"Még két hétig takarítják a sárlavina nyomait Nagymarosnál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eladási rekordot döntött a Naughty Dog éveken át várt játéka, a PlayStation 4-exkluzív The Last of Us Part II.","shortLead":"Eladási rekordot döntött a Naughty Dog éveken át várt játéka, a PlayStation 4-exkluzív The Last of Us Part II.","id":"20200629_sony_playstation_4_naughty_dog_the_last_of_us_part_2_eladasi_rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d0f2ec-1284-48c2-b6ca-b924b7ee9068","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_sony_playstation_4_naughty_dog_the_last_of_us_part_2_eladasi_rekord","timestamp":"2020. június. 29. 11:03","title":"Mindent lekörözött az új PlayStation-játék, már 4 millióan ugrottak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab132edb-86e8-4d20-b969-471f03113bc9","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Miután a kormány pénzt és támogatást biztosított rá, a Közlekedési Múzeum szerződést írt alá az új épülete tervezésére.","shortLead":"Miután a kormány pénzt és támogatást biztosított rá, a Közlekedési Múzeum szerződést írt alá az új épülete tervezésére.","id":"20200629_Csak_a_tervezesre_78_milliard_megy_az_uj_Kozlekedesi_Muzeumnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab132edb-86e8-4d20-b969-471f03113bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb62e3e-acbc-4a49-9235-7af4abc8c19d","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_Csak_a_tervezesre_78_milliard_megy_az_uj_Kozlekedesi_Muzeumnal","timestamp":"2020. június. 29. 11:08","title":"7,8 milliárd forint megy el az új Közlekedési Múzeum terveire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1967680f-25af-4629-9ea1-c7041b16fad5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos a DK-s Varga Zoltánnak válaszolt, aki korábban azt állította, hogy vizsgálat fenyegeti a kórházakat, ahol túl sok lesz a koronavírusteszt.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos a DK-s Varga Zoltánnak válaszolt, aki korábban azt állította, hogy vizsgálat fenyegeti...","id":"20200629_Muller_Cecilia_a_korhazak_nem_vegeznek_kevesebb_tesztet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1967680f-25af-4629-9ea1-c7041b16fad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d03256-73be-4cde-9180-e24d497dbcee","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Muller_Cecilia_a_korhazak_nem_vegeznek_kevesebb_tesztet","timestamp":"2020. június. 29. 14:08","title":"Müller Cecília: Szó sincs a tesztek csökkentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e0f446-c81e-41d0-92d5-cfd5f44b51e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 700 milliárd forintot költene el néhány év alatt az Európai Unió arra, hogy függetlenné váljon az EU űripara, és utolérje az unió az Egyesült Államokat és Kínát.","shortLead":"Több mint 700 milliárd forintot költene el néhány év alatt az Európai Unió arra, hogy függetlenné váljon az EU űripara...","id":"20200629_europai_unio_urverseny_efjlesztes_raketa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32e0f446-c81e-41d0-92d5-cfd5f44b51e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585f1024-8a8d-480b-8247-5c2fc2d3f4ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_europai_unio_urverseny_efjlesztes_raketa","timestamp":"2020. június. 29. 16:03","title":"Beszáll az űrversenybe az Európai Unió, százmilliárdok mennek a fejlesztésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536f99a1-9cb0-4177-b0f6-efabadeee0e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összesen 29 ezer milliárd forintnyi bevételkieséssel számolnak a brit múzeumok és galériák a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Összesen 29 ezer milliárd forintnyi bevételkieséssel számolnak a brit múzeumok és galériák a koronavírus-járvány miatt.","id":"20200630_muzeumok_koronavirus_gazdasagi_hatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=536f99a1-9cb0-4177-b0f6-efabadeee0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0819d285-6b78-4323-bc91-2a422c4d815a","keywords":null,"link":"/elet/20200630_muzeumok_koronavirus_gazdasagi_hatasa","timestamp":"2020. június. 30. 09:36","title":"Csődbe viheti a múzeumokat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]