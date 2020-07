Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7db52c5f-8c76-4e22-971c-f4a1e27c1577","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók eloltották a tüzet, jelenleg az utómunkálatok zajlanak.\r

","shortLead":"A tűzoltók eloltották a tüzet, jelenleg az utómunkálatok zajlanak.\r

","id":"20200630_Tuz_lakohaz_VIII_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7db52c5f-8c76-4e22-971c-f4a1e27c1577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa85726-c353-409e-a851-848b675873f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Tuz_lakohaz_VIII_kerulet","timestamp":"2020. június. 30. 22:27","title":"Tűz ütött ki egy lakóházban a VIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7f94b-509f-4d8b-96d3-68b2fe205e5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több ezren gyűltek össze, pedig az Egészségügyi Világszervezet szerint még nincs mit ünnepelni.","shortLead":"Több ezren gyűltek össze, pedig az Egészségügyi Világszervezet szerint még nincs mit ünnepelni.","id":"20200701_Bulival_bucsuztattak_a_koronavirust_a_csehek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a7f94b-509f-4d8b-96d3-68b2fe205e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a89c1df-993c-4217-804c-2acdb1612054","keywords":null,"link":"/elet/20200701_Bulival_bucsuztattak_a_koronavirust_a_csehek","timestamp":"2020. július. 01. 09:11","title":"Bulival búcsúztatták a koronavírust a csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy éve és három hónapja lesz az Országos Atomenergia Hivatalnak arra, hogy átrágja magát a 283 ezer oldalas dokumentumon és döntsön róla.","shortLead":"Egy éve és három hónapja lesz az Országos Atomenergia Hivatalnak arra, hogy átrágja magát a 283 ezer oldalas...","id":"20200630_benyujtottak_az_uj_paksi_blokkok_engedelykerelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90899cef-0c43-405e-81b8-84758f2541b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200630_benyujtottak_az_uj_paksi_blokkok_engedelykerelmet","timestamp":"2020. június. 30. 17:43","title":"Benyújtották az új paksi blokkok engedélykérelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"kkv","description":"A személyi kölcsönt igénylők mostanában azt tapasztalhatják, hogy a koronavírus-járvány és az ennek következtében bekövetkező gazdasági visszaesés hatására a bankok óvatosabbak lettek, aminek egyik kézzelfogható jele, hogy magasabb lett az elvárt minimális jövedelem.","shortLead":"A személyi kölcsönt igénylők mostanában azt tapasztalhatják, hogy a koronavírus-járvány és az ennek következtében...","id":"20200630_Mekkora_minimalis_jovedelem_kell_most_egy_szemelyi_kolcson_felvetelehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515834e7-edba-4f5f-8e08-737f241031ae","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_Mekkora_minimalis_jovedelem_kell_most_egy_szemelyi_kolcson_felvetelehez","timestamp":"2020. június. 30. 08:40","title":"Mekkora minimális jövedelem kell most egy személyi kölcsön felvételéhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bb570d-450b-4512-bc80-ed29747db35d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az áruházlánc tavaly majdnem 800 ezer tonna élelmiszert adott el.","shortLead":"Az áruházlánc tavaly majdnem 800 ezer tonna élelmiszert adott el.","id":"20200630_tesco_elelmiszerpazarlas_hulladek_zhg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21bb570d-450b-4512-bc80-ed29747db35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bd338b-dfdc-477c-9ed9-6409866698ca","keywords":null,"link":"/zhvg/20200630_tesco_elelmiszerpazarlas_hulladek_zhg","timestamp":"2020. június. 30. 11:37","title":"Harmadával csökkent az élelmiszer-hulladék a magyar Tescónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f4a249-f646-4481-b54c-e9e4ca5c0006","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Francois Fillon legalább két évet rács mögött tölt majd, a maradék három végrehajtását felfüggesztette a bíróság.\r

","shortLead":"Francois Fillon legalább két évet rács mögött tölt majd, a maradék három végrehajtását felfüggesztette a bíróság.\r

","id":"20200629_francois_fillon_volt_francia_miniszterelnok_birosag_itelet_kozpenz_sikkasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39f4a249-f646-4481-b54c-e9e4ca5c0006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207264a0-b5c6-4c03-bcf1-7d2049682ebd","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_francois_fillon_volt_francia_miniszterelnok_birosag_itelet_kozpenz_sikkasztas","timestamp":"2020. június. 29. 15:38","title":"Lecsukják a volt francia miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d6c90f-e244-414a-a9dd-ffc4c2e12c9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Három éve nem tudja lehívni az elnyert négymilliárd forintot a város, más forrás pedig nincs, amiből felújíthatnák a rossz állapotú épületeket.","shortLead":"Három éve nem tudja lehívni az elnyert négymilliárd forintot a város, más forrás pedig nincs, amiből felújíthatnák...","id":"20200629_vac_foter_matkovich_ilona_magyar_turisztikai_ugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28d6c90f-e244-414a-a9dd-ffc4c2e12c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b631ab63-e7da-44ee-9027-520fd2f0036f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200629_vac_foter_matkovich_ilona_magyar_turisztikai_ugynokseg","timestamp":"2020. június. 29. 17:45","title":"Két épület van veszélyben Vác főterén, mert hiába várják az elnyert felújítási támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f84ab7-5191-47c3-b5b3-eff060aca3c0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az elmúlt években többek között a George Clooney főszereplésével készült Ocean's Eleven-filmekben is szerepelt a legendás komikus.\r

\r

","shortLead":"Az elmúlt években többek között a George Clooney főszereplésével készült Ocean's Eleven-filmekben is szerepelt...","id":"20200630_Elhunyt_Carl_Reiner_szinesz_rendezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98f84ab7-5191-47c3-b5b3-eff060aca3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e50f03-f271-4fe3-ada9-e38b40202c12","keywords":null,"link":"/kultura/20200630_Elhunyt_Carl_Reiner_szinesz_rendezo","timestamp":"2020. június. 30. 20:11","title":"Elhunyt Carl Reiner színész, rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]