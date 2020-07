Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látványos kísérletben mutatták be amerikai kutatók, hogy az egyes arcmaszkok mennyire hatékonyak a fertőzések elleni harcban. Az eredmény több szempontból is érdekes.","shortLead":"Látványos kísérletben mutatták be amerikai kutatók, hogy az egyes arcmaszkok mennyire hatékonyak a fertőzések elleni...","id":"20200701_arcmaszk_maszk_fertozes_koronavirus_kohoges_tusszentes_mikrocsepp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d51f6c-3b6f-45db-bc56-7af6f2c92a90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_arcmaszk_maszk_fertozes_koronavirus_kohoges_tusszentes_mikrocsepp","timestamp":"2020. július. 01. 17:03","title":"A jobb arcmaszkok tényleg védenek a fertőzések ellen, itt a bizonyíték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c66a31c-8127-4fa6-b5e8-ec93f2561873","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"15 évig használta a remek állapotú kabriót, még Spanyolországban is ezzel járt, amikor a Real Madridban játszott. ","shortLead":"15 évig használta a remek állapotú kabriót, még Spanyolországban is ezzel járt, amikor a Real Madridban játszott. ","id":"20200701_Beckham_Aston_Martin_kabrioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c66a31c-8127-4fa6-b5e8-ec93f2561873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f75a595-e799-4736-b732-fc2ff97dd6e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Beckham_Aston_Martin_kabrioja","timestamp":"2020. július. 02. 04:41","title":"Ez tényleg focista autó volt: eladó David Beckham Aston Martinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce18c611-e500-4119-ad2f-76aa78b03cc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index volt főszerkesztője szerint Spéder Zoltán idején annyiban volt más a helyzet, hogy a lapnak még volt valamekkora gazdasági függetlensége. ","shortLead":"Az Index volt főszerkesztője szerint Spéder Zoltán idején annyiban volt más a helyzet, hogy a lapnak még volt...","id":"20200701_uj_peter_index_origo_nepszava_atv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce18c611-e500-4119-ad2f-76aa78b03cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d0ce3d-88c8-48a7-ab38-60e018d39e22","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_uj_peter_index_origo_nepszava_atv","timestamp":"2020. július. 01. 16:37","title":"Uj Péter: A NER nem akar még egy Origót csinálni az Indexből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Előzőleg kiderült, hogy a pakisztáni pilóták közel harmada csalással szerezhette a repülési jogosítványait.","shortLead":"Előzőleg kiderült, hogy a pakisztáni pilóták közel harmada csalással szerezhette a repülési jogosítványait.","id":"20200630_pakisztani_legiszerencsetlensegLetiltottak_Europaban_a_pakisztani_legitarsasagokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3bd04a-b6ab-43d7-99c6-3633e28b7221","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_pakisztani_legiszerencsetlensegLetiltottak_Europaban_a_pakisztani_legitarsasagokat","timestamp":"2020. június. 30. 20:46","title":"Letiltották Európában a pakisztáni légitársaságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e006a5ec-a73b-4587-b0e3-9e80515caec1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy a koronavírus-járvány miatt egyre elfogadottabbá válik az arcmaszk használata, úgy találkozhatunk újabb és újabb megoldásokkal. Tulajdonképpen nem is meglepő, hogy még internetre csatlakoztatható arcmaszk is készült.","shortLead":"Ahogy a koronavírus-járvány miatt egyre elfogadottabbá válik az arcmaszk használata, úgy találkozhatunk újabb és újabb...","id":"20200701_donut_robotics_internetre_csatlakozo_intelligens_arcmaszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e006a5ec-a73b-4587-b0e3-9e80515caec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c1d9cc-6b2e-4263-84ac-6d28e78536c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_donut_robotics_internetre_csatlakozo_intelligens_arcmaszk","timestamp":"2020. július. 01. 11:03","title":"Jön az arcmaszk, ami felerősíti a hangunkat, ha érzi, hogy telefonálni akarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem úgy tűnik, hogy az USA az év végére lefejleszti a koronavírus elleni vakcinát.\r

","shortLead":"Egyelőre nem úgy tűnik, hogy az USA az év végére lefejleszti a koronavírus elleni vakcinát.\r

","id":"20200630_New_York_tagallam_beutazasi_korlatozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b47de3-9e1a-4eb9-bf6b-66941dfe302e","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_New_York_tagallam_beutazasi_korlatozasok","timestamp":"2020. június. 30. 21:41","title":"New York 16 tagállamra terjeszti ki a beutazási korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cukorral és étkezési olajjal seftelt a bűnözői csoport.","shortLead":"Cukorral és étkezési olajjal seftelt a bűnözői csoport.","id":"20200701_euro_adocsalas_etkezesi_olaj_cukor_afacsalas_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b544cfae-084c-4ff5-86b0-aeadd522cda1","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_euro_adocsalas_etkezesi_olaj_cukor_afacsalas_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 01. 15:51","title":"10 millió eurós áfacsalás elkövetőit vették őrizetbe Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor pontosan azt csinálja, amit korábban a török elnök, úgyhogy Magyarország már nem demokrácia, lásd a legújabb bizonyítékot, mármint hogy olyan törvényt hagy jóvá, amelynek értelmében börtön fenyeget, ha valaki bírálni merészeli a vírus miatt hozott intézkedéseket – közölte a luxemburgi külügyminiszter a Die Pressével.","shortLead":"Orbán Viktor pontosan azt csinálja, amit korábban a török elnök, úgyhogy Magyarország már nem demokrácia, lásd...","id":"20200702_Luxemburgi_kulugyminiszter_Magyarorszag_mar_nem_demokracia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cf036c-0821-4cbd-ab05-49d9e93efc1b","keywords":null,"link":"/360/20200702_Luxemburgi_kulugyminiszter_Magyarorszag_mar_nem_demokracia","timestamp":"2020. július. 02. 07:33","title":"Luxemburgi külügyminiszter: Magyarország már nem demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]