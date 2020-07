Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0a1061b-89c1-4f11-8e60-9833c05f789a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Józsefváros polgármestere már a második kormányközeli médium ellen nyert pert ugyanazon kijelentés miatt.","shortLead":"Józsefváros polgármestere már a második kormányközeli médium ellen nyert pert ugyanazon kijelentés miatt.","id":"20200701_piko_andras_sajtoper_hirado_origo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0a1061b-89c1-4f11-8e60-9833c05f789a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0831421-ef38-446a-a814-0e402073b3cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_piko_andras_sajtoper_hirado_origo","timestamp":"2020. július. 01. 13:44","title":"A bíróság szerint nem igaz, hogy Pikó első dolga volt megemelni a saját fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az IKEA felméréséből az is kiderült, hogy a magyarok szerint a magáncégek fő feladata a környezetvédelem népszerűsítése. ","shortLead":"Az IKEA felméréséből az is kiderült, hogy a magyarok szerint a magáncégek fő feladata a környezetvédelem...","id":"20200701_ikea_europai_zold_megallapodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ca13ae-e0af-4897-bb92-5aaed993f470","keywords":null,"link":"/zhvg/20200701_ikea_europai_zold_megallapodas","timestamp":"2020. július. 01. 13:05","title":"A magyarok fele még nem hallott az Európai Zöld Megállapodásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e9a698-e155-461b-9e9c-7fcd14c1befc","c_author":"Horn Andrea","category":"itthon","description":"A több mint tízezer PCR-minta alapján mindössze 3 aktív koronavírus-fertőzöttet találtak az országban az országos, reprezentatív szűrés során, amelynek részletes eredményeit most ismertette a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":"A több mint tízezer PCR-minta alapján mindössze 3 aktív koronavírus-fertőzöttet találtak az országban az országos...","id":"20200701_koronavirus_jarvany_h_uncover_merkely_bela_szures","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72e9a698-e155-461b-9e9c-7fcd14c1befc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e66ab1-f221-4d06-9f87-1ab2f9178d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_koronavirus_jarvany_h_uncover_merkely_bela_szures","timestamp":"2020. július. 01. 11:33","title":"Merkely csapata 10 ezer emberből csak 3 vírusfertőzöttet talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt hónapokban tudós emberek sokasága vizionálta, hogy korszakhatárhoz érkeztünk. Vége a globalizáció és a piac mindenhatóságának, a lokális szereplők felértékelődnek – jósolták. De számos érv gyengíti is az új világrend beköszöntének esélyét.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban tudós emberek sokasága vizionálta, hogy korszakhatárhoz érkeztünk. Vége a globalizáció és a piac...","id":"20200701_jarvany_uj_vilagrend_koronavirus_kina_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659aed62-8f8a-49b9-9b5e-6ff45eb19f14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200701_jarvany_uj_vilagrend_koronavirus_kina_usa","timestamp":"2020. július. 01. 14:40","title":"Mégsem hozza el a járvány az új világrendet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beca89b4-8e7d-49eb-80cf-a0d4adb54aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagy meleg miatt lép a főváros. Légkondicionáló egyelőre nem lesz a metrókocsikban.","shortLead":"A nagy meleg miatt lép a főváros. Légkondicionáló egyelőre nem lesz a metrókocsikban.","id":"20200630_ivokut_3_as_metro_legkondi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beca89b4-8e7d-49eb-80cf-a0d4adb54aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f115265-18f9-40be-9704-dac59bb6be8d","keywords":null,"link":"/elet/20200630_ivokut_3_as_metro_legkondi","timestamp":"2020. június. 30. 12:26","title":"Ivókutak kerülnek a 3-as metró állomásaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr áttért a szemközti sávba, ahol egy teherautóval ütközött.","shortLead":"A sofőr áttért a szemközti sávba, ahol egy teherautóval ütközött.","id":"20200702_szolnok_frontalis_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91950d4b-3ae5-4bbf-8d76-6e97fc599842","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_szolnok_frontalis_baleset","timestamp":"2020. július. 02. 05:34","title":"Meghalt egy 24 éves nő egy frontális balesetben Szolnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria döntése szerint, hatályban marad a korábbi ítélet és Benének le kell töltenie a 11 éves börtönbüntetését.","shortLead":"A Kúria döntése szerint, hatályban marad a korábbi ítélet és Benének le kell töltenie a 11 éves börtönbüntetését.","id":"20200701_kuria_lugos_orvos_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf129cd-ff19-4d4c-8fa8-8ab460d01aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_kuria_lugos_orvos_itelet","timestamp":"2020. július. 01. 14:24","title":"Döntött a Kúria: le kell ülnie kiszabott büntetését a lúgos orvosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab104338-911b-4a0e-838d-1ae0e1e47bef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vannak olyan igények, melyek nem szállnak át a munkavállaló hozzátartozóira","shortLead":"Vannak olyan igények, melyek nem szállnak át a munkavállaló hozzátartozóira","id":"20200630_jarandosag_orokos_munkavallalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab104338-911b-4a0e-838d-1ae0e1e47bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57a4c49-680e-4d39-9ead-4c47a5cc78ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200630_jarandosag_orokos_munkavallalo","timestamp":"2020. június. 30. 18:47","title":"Milyen járandóságok illetik meg az örökösöket, ha az elhunyt munkaviszonya megszűnik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]