Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon valószínű, hogy a következő konzolgeneráció játékaiért többet kell majd fizetniük a felhasználóknak.","shortLead":"Nagyon valószínű, hogy a következő konzolgeneráció játékaiért többet kell majd fizetniük a felhasználóknak.","id":"20200702_ps5_playstation_5_xbox_series_x_jatekok_konzoljatek_arak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5dbeb6-c97e-46c9-b182-2278bb4a5d6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_ps5_playstation_5_xbox_series_x_jatekok_konzoljatek_arak","timestamp":"2020. július. 02. 17:03","title":"Valószínűleg drágábbak lesznek a PS5-ös és az újabb Xbox-játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6febc25c-707b-45dd-8125-e26c7267cf9a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi a folyó közepén lévő Kerekzátony szigetnél merült el, a tűzoltók találták meg.","shortLead":"A férfi a folyó közepén lévő Kerekzátony szigetnél merült el, a tűzoltók találták meg.","id":"20200701_fulladas_duna_rackeve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6febc25c-707b-45dd-8125-e26c7267cf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9932d24-3c10-4e98-bac9-e568d5807757","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_fulladas_duna_rackeve","timestamp":"2020. július. 01. 15:25","title":"Belefulladt egy férfi a Dunába Ráckevénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem erősítik a tartalomszűrést, és nem tartják magukat a gyűlölet erősítőinek.","shortLead":"Nem erősítik a tartalomszűrést, és nem tartják magukat a gyűlölet erősítőinek.","id":"20200703_Zuckerberg_ellenall_a_Facebookbojkottnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf1cf00-1486-4c7d-abdf-5c77259d5830","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_Zuckerberg_ellenall_a_Facebookbojkottnak","timestamp":"2020. július. 03. 07:53","title":"Zuckerberg ellenáll a Facebook-bojkottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b0aef8-90ae-404c-bab8-37f886db2bd9","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem szétdarabolását is elhozhatja az intézmény kormány által tervbe vett átszervezése. A képzés irányítása – ha nem is rögtön – így is, úgy is Vidnyánszky Attiláék kezébe kerül.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem szétdarabolását is elhozhatja az intézmény kormány által tervbe vett átszervezése...","id":"202027__szinmuveszeti_egyetem__vidnyanszky__drama__uj_szereposztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10b0aef8-90ae-404c-bab8-37f886db2bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a9010e-b2ef-4f22-aaca-6ab3d54a87ae","keywords":null,"link":"/360/202027__szinmuveszeti_egyetem__vidnyanszky__drama__uj_szereposztas","timestamp":"2020. július. 01. 17:00","title":"A kultúrpolitika kegyeltjei alakíthatják a főszerepeket a Színművészeti drámájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c66a31c-8127-4fa6-b5e8-ec93f2561873","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"15 évig használta a remek állapotú kabriót, még Spanyolországban is ezzel járt, amikor a Real Madridban játszott. ","shortLead":"15 évig használta a remek állapotú kabriót, még Spanyolországban is ezzel járt, amikor a Real Madridban játszott. ","id":"20200701_Beckham_Aston_Martin_kabrioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c66a31c-8127-4fa6-b5e8-ec93f2561873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f75a595-e799-4736-b732-fc2ff97dd6e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Beckham_Aston_Martin_kabrioja","timestamp":"2020. július. 02. 04:41","title":"Ez tényleg focista autó volt: eladó David Beckham Aston Martinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39935419-49c1-4571-b3d3-f2519d03a242","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az amerikai tornászok elképesztő erővel mutatták be a gyakorlatokat és gyűjtötték az érmeket a világversenyeken, miközben a rendszer, amely az őket évtizedeken át zaklató sportorvosnak védelmet nyújtott, tehetetlenné tette őket a visszaélésekkel szemben. Egy új dokumentumfilm most megpróbálja visszaadni nekik azt az erőt és tartást, amit Larry Nassar és a sportágat irányító hatalmasok elvettek tőlük. ","shortLead":"Az amerikai tornászok elképesztő erővel mutatták be a gyakorlatokat és gyűjtötték az érmeket a világversenyeken...","id":"20200702_Larry_Nassar_amerikai_tornaszok_zaklatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39935419-49c1-4571-b3d3-f2519d03a242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ea46a0-33f1-4e88-99f2-3815b4219b92","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Larry_Nassar_amerikai_tornaszok_zaklatas","timestamp":"2020. július. 02. 20:00","title":"A szörnyetegek a szemünk előtt vannak, csak észre kellene venni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tartották be a koronavírus miatt hozott szabályokat egy indiai esküvőn, több tucat vendég kapta el a betegséget. A vőlegény másnap meghalt. ","shortLead":"Nem tartották be a koronavírus miatt hozott szabályokat egy indiai esküvőn, több tucat vendég kapta el a betegséget...","id":"20200701_india_eskuvo_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6a451c-c8b8-4a27-86ae-7b97d394de31","keywords":null,"link":"/vilag/20200701_india_eskuvo_koronavirus","timestamp":"2020. július. 01. 17:52","title":"Több mint 100 vendég kapta el a koronavírust egy indiai esküvőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482ed3a7-b136-4ed4-99bd-d6015abe42be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az őrök testi kényszert, gázspray-t, rendőrbotot és bilincset alkalmazhatnak.","shortLead":"Az őrök testi kényszert, gázspray-t, rendőrbotot és bilincset alkalmazhatnak.","id":"20200703_iskolarendorok_parlament_szavazas_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=482ed3a7-b136-4ed4-99bd-d6015abe42be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0215e64d-a506-4b9f-a745-9d4038bc9cd3","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_iskolarendorok_parlament_szavazas_oktatas","timestamp":"2020. július. 03. 12:42","title":"Megszavazták: szeptembertől jönnek az iskolarendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]