Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f693e4e3-a871-4dfd-9029-05a7001d0585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk két éve alatt meghatszorozta arzenálját az a Pokémon GO-játékos, aki ma már 64 telefonnal keresi a virtuális állatokat Tajpejben.","shortLead":"Szűk két éve alatt meghatszorozta arzenálját az a Pokémon GO-játékos, aki ma már 64 telefonnal keresi a virtuális...","id":"20200702_pokemon_go_telefon_tajvan_tajpej_nagypapa_asus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f693e4e3-a871-4dfd-9029-05a7001d0585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b80031-6a7a-45a2-8219-b846360f4c97","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_pokemon_go_telefon_tajvan_tajpej_nagypapa_asus","timestamp":"2020. július. 02. 19:33","title":"Szintet lépett a tajvani nagypapa, már 64 telefonnal keresi a pokémonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi a kanadai fegyveres erőknél szolgál. A kanadai kormányfő nem volt otthon.","shortLead":"A férfi a kanadai fegyveres erőknél szolgál. A kanadai kormányfő nem volt otthon.","id":"20200703_teherauto_fegyveres_justin_trudeau_kanada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380c0c19-498a-476e-b156-71468141bcb5","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_teherauto_fegyveres_justin_trudeau_kanada","timestamp":"2020. július. 03. 06:10","title":"Teherautóval rontott be egy fegyveres férfi Justin Trudeau lakhelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d5d629-1895-4a23-b6a4-3fb49674e989","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár sok országban igyekeznek úgy tenni, mintha már elmúlt volna a koronavírus-veszély, a számok egészen másról tanúskodnak. Világszerte rendületlenül nő a fertőzöttek száma, az USA és Brazília nagyon rosszul áll és Európában, többek között Magyarország szomszédjainál is visszatérőben van a kór. Aki siet az enyhítéssel, az pórul járhat.","shortLead":"Bár sok országban igyekeznek úgy tenni, mintha már elmúlt volna a koronavírus-veszély, a számok egészen másról...","id":"20200702_Koronavirus__ugy_tert_vissza_hogy_el_sem_ment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1d5d629-1895-4a23-b6a4-3fb49674e989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88387202-167d-4dac-85af-d4e669fe5cd3","keywords":null,"link":"/vilag/20200702_Koronavirus__ugy_tert_vissza_hogy_el_sem_ment","timestamp":"2020. július. 02. 18:07","title":"A koronavírus úgy tért vissza, hogy el sem ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A változtatást az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezte az utasok védelme érdekében.","shortLead":"A változtatást az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezte az utasok védelme érdekében.","id":"20200703_taxisok_taxi_buntetett_eloelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0bdb38b-3747-4efb-b99f-3dd03d4cb4e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_taxisok_taxi_buntetett_eloelet","timestamp":"2020. július. 03. 13:11","title":"Nem vezethetnek ezentúl taxit a büntetett előéletűek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aadc0050-db29-493b-a0ff-e20fbe51a04b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokszor látni a rendőrség civilnek tűnő autóiból készített videókon, hogy a szabályszegésen kapott autósok nem állnak meg azonnal a rendőri jelzésre. Pedig attól, hogy nem a jellegzetes járőrautós festés van rajtuk, ezek is a hatóság eszközei. ","shortLead":"Sokszor látni a rendőrség civilnek tűnő autóiból készített videókon, hogy a szabályszegésen kapott autósok nem állnak...","id":"20200703_Kameras_civil_rendorautok_nem_mindenkinek_egyertelmu_azonnal_hogy_tenyleg_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aadc0050-db29-493b-a0ff-e20fbe51a04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b4d9c4-52a1-4d87-8d25-d2f60bffc81e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_Kameras_civil_rendorautok_nem_mindenkinek_egyertelmu_azonnal_hogy_tenyleg_rendor","timestamp":"2020. július. 03. 12:04","title":"Nem könnyű kiszúrni a kamerás civil rendőrautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2032611e-b957-4bfb-a2d7-988cc199ec48","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság első fokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte azt a férfit, aki élve eltemetett egy nőt Újhartyán határában.","shortLead":"A bíróság első fokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte azt a férfit, aki élve eltemetett egy nőt Újhartyán...","id":"20200703_eletfogytiglan_fegyhaz_itelet_ujhartyan_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2032611e-b957-4bfb-a2d7-988cc199ec48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f825c45-899f-4508-abaa-4a04d7a60bb9","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_eletfogytiglan_fegyhaz_itelet_ujhartyan_gyilkossag","timestamp":"2020. július. 03. 15:45","title":"Életfogytiglani fegyházra ítélték az újhartyáni gyilkossággal vádolt volt rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6248fd-d211-4365-8de9-4f82184c2b0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Brit sajtóértesülések szerint a teljes listán 70-75 ország szerepel.","shortLead":"Brit sajtóértesülések szerint a teljes listán 70-75 ország szerepel.","id":"20200703_karantenkotelezettseg_anglia_brit_kormany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba6248fd-d211-4365-8de9-4f82184c2b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a878598c-c3ec-4d96-b63c-80ac7f277fc1","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_karantenkotelezettseg_anglia_brit_kormany_koronavirus","timestamp":"2020. július. 03. 07:22","title":"A jövő héttől több országból is karanténkötelezettség nélkül lehet beutazni Angliába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"590185d2-6f80-456e-88d3-9276816f2db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest előző vezetése négy nappal a tavalyi önkormányzati választások előtt adott engedélyt a munkálatokra.","shortLead":"Budapest előző vezetése négy nappal a tavalyi önkormányzati választások előtt adott engedélyt a munkálatokra.","id":"20200703_hajogyari_sziget_fakivagas_arviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=590185d2-6f80-456e-88d3-9276816f2db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36afc88a-fec3-41fa-a6cb-a476e0427ebb","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_hajogyari_sziget_fakivagas_arviz","timestamp":"2020. július. 03. 10:35","title":"A kormány szerint szebb lesz a Hajógyári-sziget a fakivágások után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]