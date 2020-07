Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent az intézmények részére az állami informatikusképzés pályázati anyaga.","shortLead":"Megjelent az intézmények részére az állami informatikusképzés pályázati anyaga.","id":"20200704_Ujabb_reszletek_derultek_ki_az_allami_informatikuskepzesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9381eb-7c28-4eec-9657-77ed7f381f05","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_Ujabb_reszletek_derultek_ki_az_allami_informatikuskepzesrol","timestamp":"2020. július. 04. 11:38","title":"Újabb részletek derültek ki az állami informatikusképzésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af275281-cb3f-47c7-aa6d-a8a870753c01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gázolás, siklás, közlekedés veszélyeztetése: ezek nem jó szórakozások, figyelmeztet a vasút.","shortLead":"Gázolás, siklás, közlekedés veszélyeztetése: ezek nem jó szórakozások, figyelmeztet a vasút.","id":"20200704_MAV_ne_a_sineken_jatsszanak_a_gyerekek_szunidoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af275281-cb3f-47c7-aa6d-a8a870753c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac54edbf-eb3f-4a2e-9d82-e320293f5d5e","keywords":null,"link":"/elet/20200704_MAV_ne_a_sineken_jatsszanak_a_gyerekek_szunidoben","timestamp":"2020. július. 04. 12:19","title":"MÁV: ne a síneken játsszanak a gyerekek szünidőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b00179-9775-4a4b-8c9c-fba6c328e5aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kettéhajtható eszközöknél is izgalmasabb mobilt tervezett az LG. Ha minden jól alakul, a Project B nevű eszköz jövőre debütál.","shortLead":"A kettéhajtható eszközöknél is izgalmasabb mobilt tervezett az LG. Ha minden jól alakul, a Project B nevű eszköz jövőre...","id":"20200703_lg_project_b_feltekerheto_mobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24b00179-9775-4a4b-8c9c-fba6c328e5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fa9f98-c85a-4f4e-a68e-86db9ac364b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_lg_project_b_feltekerheto_mobil","timestamp":"2020. július. 03. 11:33","title":"LG: jövőre kiadjuk a világ első feltekerhető mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91dc333-a7fd-406f-b4b7-cd5e91545c7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy európai akciósorozat részeként követelik a környezetvédők, hogy az Európai Unió az ökológiai szempontokat tartsa szem előtt a környezetszennyező vállalatok kimentése helyett. ","shortLead":"Egy európai akciósorozat részeként követelik a környezetvédők, hogy az Európai Unió az ökológiai szempontokat tartsa...","id":"20200703_A_Penzugyminiszterium_elott_szerveztek_megmozdulast_az_Extinction_Rebellion_aktivistai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b91dc333-a7fd-406f-b4b7-cd5e91545c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0041df-8607-4d40-a013-1cf4b00d65e9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200703_A_Penzugyminiszterium_elott_szerveztek_megmozdulast_az_Extinction_Rebellion_aktivistai","timestamp":"2020. július. 03. 11:50","title":"A Pénzügyminisztérium előtt tüntettek az Extinction Rebellion aktivistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akár már a július 17-én kezdődő EU-csúcson döntés születhet arról, hogy az uniós újjáépítési alap szétosztásánál feltételül szabják a tagországok számára a jogállamiság betartását is. Persze csak akkor, ha az Európai Unió soros elnökségét betöltő német kancellár is úgy akarja - írja a Financial Times.","shortLead":"Akár már a július 17-én kezdődő EU-csúcson döntés születhet arról, hogy az uniós újjáépítési alap szétosztásánál...","id":"20200704_EU_gazdasagi_mentocsomag_eloirhatjak_a_jogallami_feltetelt_ha_Merkel_is_ugy_akarja_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bec5c2-25b4-4bd8-8864-6a72460741a8","keywords":null,"link":"/360/20200704_EU_gazdasagi_mentocsomag_eloirhatjak_a_jogallami_feltetelt_ha_Merkel_is_ugy_akarja_","timestamp":"2020. július. 04. 09:00","title":"Merkelen is múlhat, hogy már a következő EU-csúcson megbüntetik-e Orbánékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6987995b-27c7-47d4-8df8-6b4ba24714c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kellemesen folydogált a nap, aztán eltört az árbóc. ","shortLead":"Kellemesen folydogált a nap, aztán eltört az árbóc. ","id":"20200704_A_rendoroknek_kellett_kimenteni_4_ferfit_a_Velenceitobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6987995b-27c7-47d4-8df8-6b4ba24714c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7608a8a6-715e-4b8f-aa64-9a5bea413c0b","keywords":null,"link":"/elet/20200704_A_rendoroknek_kellett_kimenteni_4_ferfit_a_Velenceitobol","timestamp":"2020. július. 04. 11:54","title":"A rendőröknek kellett kimenteni négy férfit a Velencei-tóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint kétszázezer ember került ismét karanténba a Spanyolország észak-keleti részén lévő Katalóniában, ahol az utóbbi napokban ismét jelentősen megugrott az új koronavírusos fertőzések száma. Ausztráliában is romlik a helyzet, Melbourne-ben kilenc toronyházban rendeltek el teljes zárlatot.","shortLead":"Több mint kétszázezer ember került ismét karanténba a Spanyolország észak-keleti részén lévő Katalóniában, ahol...","id":"20200704_Egyre_tobb_helyen_durvul_a_Covid19_jarvany__jonnek_az_uj_szigoritasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2419a4-1373-47f9-b315-da8e52f11f5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Egyre_tobb_helyen_durvul_a_Covid19_jarvany__jonnek_az_uj_szigoritasok","timestamp":"2020. július. 04. 14:43","title":"Egyre több helyen durvul a Covid-19 járvány – jönnek az új szigorítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tisztelői a Magyar Kupa augusztusi döntője előtt emlékezhetnek meg a 47 éves korában elhunyt vízilabdázótól.","shortLead":"Tisztelői a Magyar Kupa augusztusi döntője előtt emlékezhetnek meg a 47 éves korában elhunyt vízilabdázótól.","id":"20200703_benedek_tibor_bucsuztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1b4c43-a588-4de4-9070-bf02fab507cf","keywords":null,"link":"/elet/20200703_benedek_tibor_bucsuztatas","timestamp":"2020. július. 03. 14:25","title":"Családja elbúcsúztatta Benedek Tibort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]