[{"available":true,"c_guid":"920ba599-fdba-4042-b7f3-6dc1a0470f1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tucatnyian eltűntek Japán déli részén szombaton a heves esőzések okozta földcsuszamlások és árvizek következtében, sokan a háztetőkön várták a mentőket.","shortLead":"Tucatnyian eltűntek Japán déli részén szombaton a heves esőzések okozta földcsuszamlások és árvizek következtében...","id":"20200704_Foldcsuszamlasok_arvizek_pusztitanak_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=920ba599-fdba-4042-b7f3-6dc1a0470f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f152fc46-17cd-4ece-9f01-0730fa402e56","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Foldcsuszamlasok_arvizek_pusztitanak_Japanban","timestamp":"2020. július. 04. 13:24","title":"Földcsuszamlások, árvízek pusztítanak Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6662aa0a-9268-4f6d-bcff-f3c5229b191b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Adómentességet szeretnének, amíg vissza nem térnek a turisták. Helyette csak egyszeri támogatásra pályázhatnak, és arra is csak a vidéken élők.","shortLead":"Adómentességet szeretnének, amíg vissza nem térnek a turisták. Helyette csak egyszeri támogatásra pályázhatnak, és...","id":"20200703_idegenvezetok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6662aa0a-9268-4f6d-bcff-f3c5229b191b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee2be09-1e4f-4585-a3d5-0fa0ce289465","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_idegenvezetok_koronavirus","timestamp":"2020. július. 03. 19:35","title":"Idegenvezetők ezrei kérik a kormány segítségét, de csak néhány tucatnyian kapják meg azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ce9b35-d188-4f39-803d-28d537fdb6b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Smartville-nek is hívják a Hambach melletti üzemet, amelyben 1997 óta gyártják a kis autókat.","shortLead":"Smartville-nek is hívják a Hambach melletti üzemet, amelyben 1997 óta gyártják a kis autókat.","id":"20200704_Szabadulna_a_Smartot_gyarto_uzemetol_a_Daimer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0ce9b35-d188-4f39-803d-28d537fdb6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40af00f1-058a-440e-a3fc-d83f2b99ec77","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Szabadulna_a_Smartot_gyarto_uzemetol_a_Daimer","timestamp":"2020. július. 04. 10:51","title":"Szabadulna a Smartot gyártó üzemétől a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad89e92-a3e1-4f3f-a2bf-cd3f447f8895","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szombati Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányhatározat, melynek értelmében a versenyképesség-növelő támogatás eddigi 169 milliárd forintos keretét 50 milliárd forinttal növeli meg a kormány - vette észre a portfolio.hu.","shortLead":"A szombati Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányhatározat, melynek értelmében a versenyképesség-növelő támogatás...","id":"20200704_Ujabb_ingyenmilliardokat_kapnak_a_nagyvallalatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ad89e92-a3e1-4f3f-a2bf-cd3f447f8895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c46f5d-4af4-4cb8-b02f-462e256821a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200704_Ujabb_ingyenmilliardokat_kapnak_a_nagyvallalatok","timestamp":"2020. július. 04. 20:32","title":"Újabb ingyenmilliárdokat kapnak a nagyvállalatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Zuglóban is sikeres C-Ware Kft. két tender keretében 64,5 millió forintért szerződött az erzsébetvárosi parkolóautomatákkal kapcsolatos feladatokra.","shortLead":"A Zuglóban is sikeres C-Ware Kft. két tender keretében 64,5 millió forintért szerződött az erzsébetvárosi...","id":"20200703_erzsebetvaros_parkolas_cware_kupper_andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38980c60-d714-47ea-9a18-5be083c4ab4f","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_erzsebetvaros_parkolas_cware_kupper_andras","timestamp":"2020. július. 03. 18:15","title":"A csalásért elítélt Kupper András korábbi cégével szerződött parkolásügyben Erzsébetváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem erősítik a tartalomszűrést, és nem tartják magukat a gyűlölet erősítőinek.","shortLead":"Nem erősítik a tartalomszűrést, és nem tartják magukat a gyűlölet erősítőinek.","id":"20200703_Zuckerberg_ellenall_a_Facebookbojkottnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf1cf00-1486-4c7d-abdf-5c77259d5830","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_Zuckerberg_ellenall_a_Facebookbojkottnak","timestamp":"2020. július. 03. 07:53","title":"Zuckerberg ellenáll a Facebook-bojkottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb8b02-3c76-442f-8615-96b82521be0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hazautazhatnak az országon keresztül azok, akik eddig a korlátozások miatt a határon vesztegeltek.","shortLead":"Hazautazhatnak az országon keresztül azok, akik eddig a korlátozások miatt a határon vesztegeltek.","id":"20200703_humanitarius_folyoso_magyarorszag_koronavirus_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90eb8b02-3c76-442f-8615-96b82521be0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc1c9f0-30ac-4c81-b666-7010b898d3f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_humanitarius_folyoso_magyarorszag_koronavirus_rendorseg","timestamp":"2020. július. 03. 17:31","title":"Újra humanitárius folyosót nyit Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa72c3da-6c9c-4c7d-b288-deade1900c20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyunyóka még nem szórakozott ilyen jól.","shortLead":"Nyunyóka még nem szórakozott ilyen jól.","id":"20200704_Igy_hullamvasutazik_22_plussmacko__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa72c3da-6c9c-4c7d-b288-deade1900c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f73d95-2715-4c3b-9702-8d05772bfee1","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Igy_hullamvasutazik_22_plussmacko__video","timestamp":"2020. július. 04. 14:17","title":"Így hullámvasutazik 22 plüssmackó - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]