[{"available":true,"c_guid":"efe01fe6-d9cd-4b83-a348-10151673dfd9","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság szerint a kormány véleménynyilvánítási jogát sértette meg Kékesi Márk és Szalai Balázs.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság szerint a kormány véleménynyilvánítási jogát sértette meg Kékesi Márk és Szalai Balázs.","id":"20200707_Ab_nem_alaptorvenyserto_a_szegedi_plakatrongalok_elitelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efe01fe6-d9cd-4b83-a348-10151673dfd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd86c3a1-190c-42d0-bddf-312abb92f597","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Ab_nem_alaptorvenyserto_a_szegedi_plakatrongalok_elitelese","timestamp":"2020. július. 07. 17:35","title":"Ab: nem alaptörvénysértő a szegedi plakátrongálók elítélése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 360 ezer forintnyi bírságot kell kifizetnie a szövetségnek.","shortLead":"Több mint 360 ezer forintnyi bírságot kell kifizetnie a szövetségnek.","id":"20200706_romania_magyarellenes_szurkolok_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50ded0a-d0f7-44f6-aa50-ed76e698915a","keywords":null,"link":"/elet/20200706_romania_magyarellenes_szurkolok_birsag","timestamp":"2020. július. 06. 18:17","title":"Magyarellenes szurkolók miatt bírságolták meg a Román Labdarúgó Szövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24c7f56-14a3-4e75-aabb-8230a0542b54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sportolók a vérüket ajánlották, de utóbb kiderült: nem lettek védettek a betegséggel szemben.","shortLead":"A sportolók a vérüket ajánlották, de utóbb kiderült: nem lettek védettek a betegséggel szemben.","id":"20200708_magyar_uszok_koronavirus_antitest_veradas_verminta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d24c7f56-14a3-4e75-aabb-8230a0542b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c1b0ea-149e-4135-a652-fa3df5685794","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_magyar_uszok_koronavirus_antitest_veradas_verminta","timestamp":"2020. július. 08. 06:53","title":"Nem találtak antitestet a koronavíruson átesett magyar úszók vérében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e35c57-6e89-4549-b64e-a7e0645c174a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egykoron dinnyékkel telepakolt Zsigulit negyedmillió forintért hirdetik.","shortLead":"Az egykoron dinnyékkel telepakolt Zsigulit negyedmillió forintért hirdetik.","id":"20200708_elado_roka_ladaja_az_uvegtigris_3bol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4e35c57-6e89-4549-b64e-a7e0645c174a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f729d6-fe2d-483e-8914-0505099a2dfc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_elado_roka_ladaja_az_uvegtigris_3bol","timestamp":"2020. július. 08. 06:41","title":"Eladó Róka Ladája az Üvegtigris 3-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824a6b0a-9c0a-4d0e-93dd-3fe7539e5a6d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lehet-e filantróp milliárdos egy nyílt társadalomban? Ezt a kérdést is igyekszik megválaszolni a Washington Postban megjelent Soros Györgyről szóló írás.","shortLead":"Lehet-e filantróp milliárdos egy nyílt társadalomban? Ezt a kérdést is igyekszik megválaszolni a Washington Postban megjelent Soros Györgyről szóló írás. A sofőrt kritikus állapotban vitték kórházba.","shortLead":"Az autó vezetője egy teherautónak ütközött. A sofőrt kritikus állapotban vitték kórházba.","id":"20200706_baleset_viii_kerulet_opel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f167da4-32e7-4bf0-a475-cef808c4bc63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929d2cc2-4a71-43df-bdde-83793b8a047c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_baleset_viii_kerulet_opel","timestamp":"2020. július. 06. 15:55","title":"Képek jöttek a VIII. kerületben összetört Opelről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]