Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ae8fa73-288f-4812-bacc-99d03b07d07e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pécsett folytatódott a SZEVIÉP-per, de elnapolták a tárgyalást, mert hivatalosan nem értesült még a Pécsi Ítélőtábla az egyik vádlott haláláról. Így július 30-án lesz jogerős ítélet.","shortLead":"Pécsett folytatódott a SZEVIÉP-per, de elnapolták a tárgyalást, mert hivatalosan nem értesült még a Pécsi Ítélőtábla...","id":"20200708_SZEVIEPper","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ae8fa73-288f-4812-bacc-99d03b07d07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36dc3cd0-0e09-4ce2-9710-32a98ddca8c7","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_SZEVIEPper","timestamp":"2020. július. 08. 11:40","title":"SZEVIÉP-per: elnapolták az ítélethirdetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2317e683-88f5-43a4-a9d5-460046d9968b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"4,8 millió forinton nyit itthon az elődjénél picit rövidebb, de belül tágasabb és kevesebbet fogyasztó új Yaris.","shortLead":"4,8 millió forinton nyit itthon az elődjénél picit rövidebb, de belül tágasabb és kevesebbet fogyasztó új Yaris.","id":"20200708_magyarorszagon_a_teljesen_uj_toyota_yaris_gyorsan_beleultunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2317e683-88f5-43a4-a9d5-460046d9968b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3624c2-a469-4f78-99c5-a075e5d3ddca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_magyarorszagon_a_teljesen_uj_toyota_yaris_gyorsan_beleultunk","timestamp":"2020. július. 08. 14:39","title":"Magyarországon a teljesen új Toyota Yaris, gyorsan beleültünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82","c_author":"Ligetvári Krisztina/Másfélfok","category":"gazdasag.zhvg","description":"Komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, ha nincs elég víz. Ráadásul a vízhiány nem csak a közeljövő problémája: napjainkban, fejlett országokban is küzdenek ez ellen. ","shortLead":"Komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, ha nincs elég víz. Ráadásul a vízhiány nem csak a közeljövő problémája...","id":"20200706_Vizhianyos_varosokban_fog_elni_az_emberiseg_jelentos_resze_ha_igy_folytatjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9379ee-500d-4a1f-a994-3da5091f3b05","keywords":null,"link":"/zhvg/20200706_Vizhianyos_varosokban_fog_elni_az_emberiseg_jelentos_resze_ha_igy_folytatjuk","timestamp":"2020. július. 07. 08:55","title":"Vízhiányos városokban fog élni az emberiség jelentős része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b2d3b5-6474-45aa-a8a6-141bd5a44d0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy balatonfüredi cukrász tarolt a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete versenyén.","shortLead":"Egy balatonfüredi cukrász tarolt a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete versenyén.","id":"20200707_A_passiokaramell_az_ev_fagyija","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52b2d3b5-6474-45aa-a8a6-141bd5a44d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad5dcb4-9e79-40d2-9c93-5316c51b5c53","keywords":null,"link":"/elet/20200707_A_passiokaramell_az_ev_fagyija","timestamp":"2020. július. 07. 18:19","title":"Szokatlan ízű az idei év fagyija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk egy hónap lehet még hátra a Samsung Galaxy Note20 Ultra bemutatójáig, így várható volt, hogy előbb-utóbb előkerül majd egy-két kiszivárgott kép a készülékről. Erre egészen mostanáig kellett várni.","shortLead":"Szűk egy hónap lehet még hátra a Samsung Galaxy Note20 Ultra bemutatójáig, így várható volt, hogy előbb-utóbb előkerül...","id":"20200707_samsung_galaxy_note20_ultra_kiszivargott_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35db00a9-0859-42b7-b8e5-87ab7b7b6968","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_samsung_galaxy_note20_ultra_kiszivargott_foto","timestamp":"2020. július. 07. 17:03","title":"Kiszivárgott fotókon a még be sem mutatott Samsung Galaxy Note20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ff4b79-9559-46a9-ac4b-60c21a888380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még át sem adták a kerékpárutat Putnoknál, máris szétment egy szakaszon.","shortLead":"Még át sem adták a kerékpárutat Putnoknál, máris szétment egy szakaszon.","id":"20200707_bicikliut_putnok_dubicsany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21ff4b79-9559-46a9-ac4b-60c21a888380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3a9eea-701d-4291-a229-483df4598694","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_bicikliut_putnok_dubicsany","timestamp":"2020. július. 07. 09:06","title":"Elvitte az árvíz a frissen megépített 666 milliós bicikliutat Putnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2020 októbere és decembere között például maximum 30 napra lehetne kiadni az ingatlant.","shortLead":"2020 októbere és decembere között például maximum 30 napra lehetne kiadni az ingatlant.","id":"20200707_Hivatalos_korlatozzak_az_airbnbs_lakaskiadast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1503d7-3ef7-47b2-a989-bad4200e95ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_Hivatalos_korlatozzak_az_airbnbs_lakaskiadast","timestamp":"2020. július. 07. 18:05","title":"Hivatalos: korlátozzák az airbnb-s lakáskiadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e80a225-3e6a-45a6-9e35-05aab6002857","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Sok lehetőség nyílik meg azok előtt, akik képesek idegenekkel beszélgetést kezdeményezni. Nem sok alapos kutatást végeztek a könnyed csevegés művészetéről, és kevés megbízható elmélet született a témában. Íme néhány gyakorlati tipp.","shortLead":"Sok lehetőség nyílik meg azok előtt, akik képesek idegenekkel beszélgetést kezdeményezni. Nem sok alapos kutatást...","id":"20200708_Hogyan_elegyedjunk_szoba_idegenekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e80a225-3e6a-45a6-9e35-05aab6002857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2880a21-296a-47a1-9725-3fed46e578a6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200708_Hogyan_elegyedjunk_szoba_idegenekkel","timestamp":"2020. július. 08. 19:15","title":"Hogyan elegyedjünk szóba idegenekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]