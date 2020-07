Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt nagykövet korábban mindent beismert, mégis fellebbezett az ítélet ellen.","shortLead":"A volt nagykövet korábban mindent beismert, mégis fellebbezett az ítélet ellen.","id":"20200708_Fellebbezett_Kaleta_Gabor_masodfokon_folytatoik_az_ugye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa36ae3-5149-4824-a622-857a4e5e902d","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Fellebbezett_Kaleta_Gabor_masodfokon_folytatoik_az_ugye","timestamp":"2020. július. 08. 08:38","title":"Fellebbezett Kaleta Gábor, másodfokon folytatódik az ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a22796-2ed0-4fd3-a3c4-1d513c180817","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól minden felhasználó kiválaszthatja a bejegyzéseinél, mely hozzászólásokat szeretné rögzíteni, hogy mások is lássák.","shortLead":"Mostantól minden felhasználó kiválaszthatja a bejegyzéseinél, mely hozzászólásokat szeretné rögzíteni, hogy mások is...","id":"20200708_instagram_hozzaszolas_rogzitese_komment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6a22796-2ed0-4fd3-a3c4-1d513c180817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15dce5c7-9123-4612-a513-0ace37fe49bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_instagram_hozzaszolas_rogzitese_komment","timestamp":"2020. július. 08. 16:03","title":"Megjött a funkció, amivel egy kicsit jobb hely lesz az Instagramból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b8f2ed-4389-47a5-b936-32091d1184ee","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Lecce elleni meccsen lépett Luis Suárez nyomdokaiba Patric.","shortLead":"A Lecce elleni meccsen lépett Luis Suárez nyomdokaiba Patric.","id":"20200708_lecce_lazio_patric_harapas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5b8f2ed-4389-47a5-b936-32091d1184ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a56b92-cf80-49e1-9b54-31579187a20e","keywords":null,"link":"/sport/20200708_lecce_lazio_patric_harapas","timestamp":"2020. július. 08. 21:12","title":"Négy meccses eltiltást kapott harapásért a Lazio védője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d071f4bc-26cd-4ede-9ac0-06b7f16dbfe0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megtartják Párizsban a legnagyobb nemzeti ünnepen, a francia forradalom kitörésének évfordulóján, július 14-én a tűzijátékot az Eiffel-toronynál, de a koronavírus-járvány miatt közönség nélkül.\r

\r

","shortLead":"Megtartják Párizsban a legnagyobb nemzeti ünnepen, a francia forradalom kitörésének évfordulóján, július 14-én...","id":"20200709_Azert_is_lesz_tuzijatek_Parizsban_de_ez_lesz_a_valaha_volt_legszomorubb_unnepseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d071f4bc-26cd-4ede-9ac0-06b7f16dbfe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174a2226-d315-4b4b-826d-a646b226b651","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_Azert_is_lesz_tuzijatek_Parizsban_de_ez_lesz_a_valaha_volt_legszomorubb_unnepseg","timestamp":"2020. július. 09. 09:46","title":"Azért is lesz tűzijáték Párizsban, de ez lesz a valaha volt legszomorúbb ünnepség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2317e683-88f5-43a4-a9d5-460046d9968b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"4,8 millió forinton nyit itthon az elődjénél picit rövidebb, de belül tágasabb és kevesebbet fogyasztó új Yaris.","shortLead":"4,8 millió forinton nyit itthon az elődjénél picit rövidebb, de belül tágasabb és kevesebbet fogyasztó új Yaris.","id":"20200708_magyarorszagon_a_teljesen_uj_toyota_yaris_gyorsan_beleultunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2317e683-88f5-43a4-a9d5-460046d9968b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3624c2-a469-4f78-99c5-a075e5d3ddca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_magyarorszagon_a_teljesen_uj_toyota_yaris_gyorsan_beleultunk","timestamp":"2020. július. 08. 14:39","title":"Magyarországon a teljesen új Toyota Yaris, gyorsan beleültünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Törvényességi aggályok vetődhetnek fel a Magyar Bankholding néven emlegetett, alakuló szuperbank körül, emiatt azonban egyetlen hatóság sem fog szót emelni addig, amíg a hatalom hozza az üzletet.","shortLead":"Törvényességi aggályok vetődhetnek fel a Magyar Bankholding néven emlegetett, alakuló szuperbank körül, emiatt azonban...","id":"20200708_Ha_a_kormanyon_mulik_meglehet_a_valasztasokig_a_Meszarosfele_gigabank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8452ca51-4043-4ed7-a6d7-ab7146f7fea1","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Ha_a_kormanyon_mulik_meglehet_a_valasztasokig_a_Meszarosfele_gigabank","timestamp":"2020. július. 08. 14:16","title":"Ha a kormányon múlik, meglehet a választásokig a Mészáros-féle gigabank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan szert dolgoztak ki magyar kutatók, amely a koronavírus okozta betegség kezelésére és megelőzésére is alkalmas.","shortLead":"Olyan szert dolgoztak ki magyar kutatók, amely a koronavírus okozta betegség kezelésére és megelőzésére is alkalmas.","id":"20200709_koronavirus_elleni_gyogyszer_feherje_hatoanyag_kezeles_kacskovics_imre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a744ab-d5a1-4af0-a3e5-9c40c9491e20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_koronavirus_elleni_gyogyszer_feherje_hatoanyag_kezeles_kacskovics_imre","timestamp":"2020. július. 09. 13:03","title":"Nagyszerű hírek érkeztek egy magyarok által fejlesztett koronavírus-gyógyszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7b55fc-7e13-4b93-8672-357cff4f3ee3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány előtt körülbelül minden második magyar vett igénybe legalább egy szolgáltatást online, a járvány után már négy ember közül három – derül ki a McKinsey & Company friss kutatásából. ","shortLead":"A járvány előtt körülbelül minden második magyar vett igénybe legalább egy szolgáltatást online, a járvány után már...","id":"20200708_koronavirus_jarvany_mckinsey_online_szolgaltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a7b55fc-7e13-4b93-8672-357cff4f3ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff5c2f5-7015-4c6a-b280-e65f9e949120","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_koronavirus_jarvany_mckinsey_online_szolgaltatas","timestamp":"2020. július. 08. 12:07","title":"Egy szokásunkon biztosan változtatott a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]