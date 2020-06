Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13c67672-b1bf-47cb-ab76-561374095cde","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmben a Magyar Hang szerint megszólal egy olyan ember is, akiről jelentett.","shortLead":"A filmben a Magyar Hang szerint megszólal egy olyan ember is, akiről jelentett.","id":"20200615_Egykori_besugotol_rendelt_filmet_a_kozmedia_a_romaniai_rendszervaltasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13c67672-b1bf-47cb-ab76-561374095cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891ddebd-3e9e-4c86-9d98-5f5ee50c110b","keywords":null,"link":"/kultura/20200615_Egykori_besugotol_rendelt_filmet_a_kozmedia_a_romaniai_rendszervaltasrol","timestamp":"2020. június. 15. 16:30","title":"Egykori besúgótól rendelt filmet a közmédia a romániai rendszerváltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utóbbi években a diszkontok és a Spar térnyerése jellemezte a magyar kiskereskedelmi piacot.","shortLead":"Az utóbbi években a diszkontok és a Spar térnyerése jellemezte a magyar kiskereskedelmi piacot.","id":"20200615_boltok_uzletek_aruhazak_vasarlas_magyarorszag_lidl_spar_tesco_aldi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6718766d-2a06-4877-aa02-d3a9c8c021a9","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_boltok_uzletek_aruhazak_vasarlas_magyarorszag_lidl_spar_tesco_aldi","timestamp":"2020. június. 15. 12:16","title":"Rengeteg bolt tűnt el Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afab489-2f94-48c6-bd72-3d30c4278733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnépszerűbb online csapatjátéka, a Counter-Strike 1.6 már letöltés nélkül, egy sima böngészőben is indítható – ingyen.","shortLead":"A világ egyik legnépszerűbb online csapatjátéka, a Counter-Strike 1.6 már letöltés nélkül, egy sima böngészőben is...","id":"20200615_counter_strike_16_bongeszos_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4afab489-2f94-48c6-bd72-3d30c4278733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69caafa-ad9b-4da6-893e-0afee25c6b02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_counter_strike_16_bongeszos_jatek","timestamp":"2020. június. 15. 11:33","title":"Böngészőből indítható verziót kapott a Counter-Strike 1.6, semmit nem kell letöltsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25883c5f-35a9-4520-8685-4f249572f817","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Franciaország az utolsó pillanatig várt a határnyitással, de most már biztos: akinek a Riviéra kell, megkapja idén is. Egyelőre nehéz megmondani, mennyit változott Nizza az elmúlt hónapok során. Nehéz időszakon vannak túl.","shortLead":"Franciaország az utolsó pillanatig várt a határnyitással, de most már biztos: akinek a Riviéra kell, megkapja idén is...","id":"20200615_Nizza_a_jarvany_alatt_a_mult_sebeit_is_jobban_erezte_de_kesz_a_visszateresre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25883c5f-35a9-4520-8685-4f249572f817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdea98a-8126-4f8b-808b-20337d4d43a7","keywords":null,"link":"/360/20200615_Nizza_a_jarvany_alatt_a_mult_sebeit_is_jobban_erezte_de_kesz_a_visszateresre","timestamp":"2020. június. 15. 16:00","title":"Nizza a járvány alatt a múlt sebeit is jobban érezte, de kész a visszatérésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cccf46-2160-40d5-bf3b-93482e9536ea","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Sokkal jobb ország lenne itt, ha mindenki antidepresszánst szedne - állítja a HVG-nek adott interjújában Szilasi László író, aki Térey-ösztöndíjasként nem tudta távol tartani magát a szekértáborok küzdelmétől, de legújabb regényében, a Kései házasságban nem a politikát, hanem a szerelmet szedi ízekre.","shortLead":"Sokkal jobb ország lenne itt, ha mindenki antidepresszánst szedne - állítja a HVG-nek adott interjújában Szilasi László...","id":"202024__szilasi_laszlo_iro__avalosag_bosszujarol_panikrohamrol__vidamsaghormon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6cccf46-2160-40d5-bf3b-93482e9536ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00dbe8a-1be2-4ef0-bc90-3f283881b60e","keywords":null,"link":"/360/202024__szilasi_laszlo_iro__avalosag_bosszujarol_panikrohamrol__vidamsaghormon","timestamp":"2020. június. 14. 16:00","title":"Szilasi László: „Akkor szóljanak, ha ódát írok a Viktort köszöntő fekete könyvbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d571d203-9f58-4697-a469-d3d983f94d13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnökségi tagja szerint a csatorna egyik riportja azt sugallta, hogy az ellenzék alkalmatlan az ország vezetésére.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnökségi tagja szerint a csatorna egyik riportja azt sugallta, hogy az ellenzék alkalmatlan...","id":"20200615_Vago_Istvan_ATV_MSZP_almentos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d571d203-9f58-4697-a469-d3d983f94d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8234aea7-a01e-4dc1-a5d2-d9caa837f98e","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_Vago_Istvan_ATV_MSZP_almentos","timestamp":"2020. június. 15. 14:03","title":"Vágó István bojkottálja az ATV-t az MSZP álmentőjével foglalkozó riportja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerintük egyértelmű túlkapás volt. ","shortLead":"Szerintük egyértelmű túlkapás volt. ","id":"20200614_EMMI_vasalodeszkas_tanar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39902a78-3c5d-43ee-adfe-c01f33bf0721","keywords":null,"link":"/elet/20200614_EMMI_vasalodeszkas_tanar","timestamp":"2020. június. 14. 17:09","title":"Megszólalt az EMMI a vasalódeszkás tanár ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hosszú sorok álltak az északkelet-olaszországi Friuli Venezia Giulia tartományból Szlovénia irányában a két ország közötti első határátkelő megnyitásán szombaton, miközben június 15-től az olaszok Franciaországba, Németországba, Görögországba, Svájcba és Ausztriába is szabadon utazhatnak.","shortLead":"Hosszú sorok álltak az északkelet-olaszországi Friuli Venezia Giulia tartományból Szlovénia irányában a két ország...","id":"20200613_Olaszorszag_es_Szlovenia_megnyitotta_az_elso_kozos_hataratkelot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b6aa21-041f-4a23-add1-4160435c0fdf","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Olaszorszag_es_Szlovenia_megnyitotta_az_elso_kozos_hataratkelot","timestamp":"2020. június. 13. 21:53","title":"Olaszország és Szlovénia megnyitotta az első közös határátkelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]