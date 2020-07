Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cb0e0e2-4468-46a7-9fe6-ebfd29fc3a55","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A Bolyai-díjas agykutató beszélt arról is, hogy ülne-e Orbán Viktor mellett egy konferencián, és arról, hol helyezné el magát az agykutatók világranglistáján. Freund Tamással a HVG 2010 áprilisában készített portréinterjút, ezt közöljük most újra változtatás nélkül.","shortLead":"A Bolyai-díjas agykutató beszélt arról is, hogy ülne-e Orbán Viktor mellett egy konferencián, és arról, hol helyezné el...","id":"20200707_freund_tamas_portre_20000415","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cb0e0e2-4468-46a7-9fe6-ebfd29fc3a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefc6e39-6d4d-4b9a-a72e-8cadfbc6f7a8","keywords":null,"link":"/360/20200707_freund_tamas_portre_20000415","timestamp":"2020. július. 07. 19:20","title":"Freund Tamás már 10 éve is fontolgatta, hogy egyszer MTA-elnök lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caaf7186-de5f-46e7-9456-b8bd25f4e962","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beruházó váratlanul visszavonta az építési engedélyt, nem tudni, miért.","shortLead":"A beruházó váratlanul visszavonta az építési engedélyt, nem tudni, miért.","id":"20200708_Egyelore_nem_epul_negycsillagos_szalloda_a_Ferto_to_partjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caaf7186-de5f-46e7-9456-b8bd25f4e962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9cd153-3f03-4ee7-9351-1821c6796ccb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200708_Egyelore_nem_epul_negycsillagos_szalloda_a_Ferto_to_partjara","timestamp":"2020. július. 08. 10:55","title":"Egyelőre nem épül négycsillagos szálloda a Fertő tó partjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár a dinoszauruszokat általában hatalmas állatoknak tartják, egy kutatás újabb bizonyítékkal szolgál arról, hogy egészen apró lényekként kezdhették.","shortLead":"Bár a dinoszauruszokat általában hatalmas állatoknak tartják, egy kutatás újabb bizonyítékkal szolgál arról...","id":"20200707_dinoszaurusz_ose_lelet_kongonapon_kely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e7d4e7-4ef8-44ca-b27f-e81d508692f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_dinoszaurusz_ose_lelet_kongonapon_kely","timestamp":"2020. július. 07. 20:03","title":"Apró élőlények lehettek a dinoszauruszok ősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Átszámítva mintegy 102 milliárd forintot érhet a rekord-fogás.","shortLead":"Átszámítva mintegy 102 milliárd forintot érhet a rekord-fogás.","id":"20200707_amfetamin_szlovakia_rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33e4a0b-631b-4c2f-b3a0-6319717471ed","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_amfetamin_szlovakia_rekord","timestamp":"2020. július. 07. 21:10","title":"1,5 tonnányi amfetamint foglaltak le a nyitrai vámosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta első fenntarthatósági jelentését a Facebook, amiből kiderül, a vállalat minden eddiginél nagyobb arányban használ megújuló energiát a tavalyi év során.","shortLead":"Kiadta első fenntarthatósági jelentését a Facebook, amiből kiderül, a vállalat minden eddiginél nagyobb arányban...","id":"20200708_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_kornyezettudatossag_klimavedelem_okologiai_labnyom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4567b09b-4572-422e-8fbc-f7db9b50bbe3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_kornyezettudatossag_klimavedelem_okologiai_labnyom","timestamp":"2020. július. 08. 14:03","title":"Már 86 százalékban ingyenáramról működik a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beazonosított fertőzöttek száma öttel nőtt.","shortLead":"A beazonosított fertőzöttek száma öttel nőtt.","id":"20200708_koronavirus_fertozott_elhunyt_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33cf6c56-035f-462e-8a6a-8eabcfb5e9c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_koronavirus_fertozott_elhunyt_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 08. 08:00","title":"A negyedik napja nem hunyt el koronavírus-fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47229c78-ca94-46af-8a56-97c4c1385f27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész az őt ért kritikák után úgy döntött, hogy nem lenne helyénvaló, ha ő alakítana egy filmben transznemű karaktert. ","shortLead":"A színész az őt ért kritikák után úgy döntött, hogy nem lenne helyénvaló, ha ő alakítana egy filmben transznemű...","id":"20200707_Halle_Berry_bocsanatot_kert_amiert_egy_transznemu_szerepet_akart_elvallalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47229c78-ca94-46af-8a56-97c4c1385f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8efcef-4197-4622-beda-cd0bb44f7544","keywords":null,"link":"/elet/20200707_Halle_Berry_bocsanatot_kert_amiert_egy_transznemu_szerepet_akart_elvallalni","timestamp":"2020. július. 07. 14:26","title":"Halle Berry bocsánatot kért, amiért egy transznemű szerepet akart elvállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e397be-8928-4259-83a6-3cc1eecfb623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"Mi a saját reformunkat akarjuk megcsinálni!\"– hangsúlyozta Kiriakosz Micotakisz görög miniszterelnök, aki a Financial Timesnak nyilatkozott az európai válságkezelő alapról.","shortLead":"\"Mi a saját reformunkat akarjuk megcsinálni!\"– hangsúlyozta Kiriakosz Micotakisz görög miniszterelnök, aki a Financial...","id":"20200708_Rossz_emlekeket_ebresztett_az_unios_valsagkezelo_alap_Gorogorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69e397be-8928-4259-83a6-3cc1eecfb623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bfada3-ccb0-48f3-b284-1bca79f0a9dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200708_Rossz_emlekeket_ebresztett_az_unios_valsagkezelo_alap_Gorogorszagban","timestamp":"2020. július. 08. 11:48","title":"Rossz emlékeket ébresztett az uniós válságkezelő alap Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]